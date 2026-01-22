Capa Jornal Amazônia
Presidente do Paysandu fala sobre as situações dos jogadores Rossi e Reverson

Márcio Tuma esclareceu as situações dos atletas

Fábio Will
fonte

Rossi (ao centro) entrou com uma ação na justiça contra o Paysandu (Jorge Luís Totti/Paysandu)

O Paysandu busca reforços para encopar o elenco para as disputas do Parazão, Copa Norte, Copa do Brasil e Série C. O presidente bicolor, Márcio Tuma, falou que o clube precisa de algumas posições e esclareceu sobre a situação dos jogadores Rever e Rossi, que vestiram a camisa bicolor no ano passado, mas que haviam dúvidas sobre suas permanências.

O lateral-esquerdo Reverson, que jogou a temporada 2025, era um dos desejos do Pysandu para a esse ano, mas o presidente do Papão, Márcio Tuma, informou que o atleta não irá ficar. Sem revelar detalhes, Tuma disse que recebeu informações que impossibilitam a permanência de Rever.

“O Reverson é um atleta que teve uma participação muito regular na temporada 2025, um jogador de um bom vestiário, que gostaríamos de contar com ele em 2026, mas pelos encaminhamentos que tivemos, que no momento prefiro preservar, não iremos contar com ele nessa temporada. Justamente por isso estamos buscando um reforço a posição lateral-esquerda”

image Reverson atuando pelo Papão (Jorge Luís Totti/Paysandu)

ROSSI

O mandatário bicolor afirmou que Rossi é carta fora do baralho, e que o jogador buscou a justiça para deixar o clube.

“O Rossi ajuizou uma ação trabalhista e conseguiu uma liminar para rescindir o vínculo dele com o clube. O status do Rossi hoje é de atleta rescindido, ele não faz mais parte do elenco do Paysandu”, finalizou.

image Rossi jogando pelo Paysandu (Wagner Santana / O Liberal)
