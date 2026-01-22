Presidente do Paysandu fala sobre as situações dos jogadores Rossi e Reverson Márcio Tuma esclareceu as situações dos atletas Fábio Will 22.01.26 18h08 Rossi (ao centro) entrou com uma ação na justiça contra o Paysandu (Jorge Luís Totti/Paysandu) O Paysandu busca reforços para encopar o elenco para as disputas do Parazão, Copa Norte, Copa do Brasil e Série C. O presidente bicolor, Márcio Tuma, falou que o clube precisa de algumas posições e esclareceu sobre a situação dos jogadores Rever e Rossi, que vestiram a camisa bicolor no ano passado, mas que haviam dúvidas sobre suas permanências. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu O lateral-esquerdo Reverson, que jogou a temporada 2025, era um dos desejos do Pysandu para a esse ano, mas o presidente do Papão, Márcio Tuma, informou que o atleta não irá ficar. Sem revelar detalhes, Tuma disse que recebeu informações que impossibilitam a permanência de Rever. “O Reverson é um atleta que teve uma participação muito regular na temporada 2025, um jogador de um bom vestiário, que gostaríamos de contar com ele em 2026, mas pelos encaminhamentos que tivemos, que no momento prefiro preservar, não iremos contar com ele nessa temporada. Justamente por isso estamos buscando um reforço a posição lateral-esquerda” VEJA MAIS Com orçamento menor, Paysandu estuda solicitar adiantamento de cota da Copa do Brasil para a CBF Presidente Márcio Tuma falou que, se necessário, o Paysandu irá solicitar a cota da Copa do Brasil para esse início de temporada Paysandu e Remo buscam ampliação de recursos para as conclusões dos CTs, diz presidente bicolor Em entrevista à Rádio Liberal +, Márcio Tuma citou que trabalha em conjunto com o Remo para que tenha uma ampliação dos recursos de uma patrocinadora para melhorar os seus centros de treinamentos Rossi processa Paysandu e pede indenização milionária, diz jornalista De acordo com o jornalista Michel Anderson, não houve interesse da diretoria em manter o atacante, mesmo após o jogador sinalizar a possibilidade de reduzir o salário pela metade Reverson atuando pelo Papão (Jorge Luís Totti/Paysandu) ROSSI O mandatário bicolor afirmou que Rossi é carta fora do baralho, e que o jogador buscou a justiça para deixar o clube. “O Rossi ajuizou uma ação trabalhista e conseguiu uma liminar para rescindir o vínculo dele com o clube. O status do Rossi hoje é de atleta rescindido, ele não faz mais parte do elenco do Paysandu”, finalizou. Rossi jogando pelo Paysandu (Wagner Santana / O Liberal) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes paysandu paysandu rossi reverson márcio tuma jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU FUTEBOL Presidente do Paysandu fala sobre as situações dos jogadores Rossi e Reverson Márcio Tuma esclareceu as situações dos atletas 22.01.26 18h08 FUTEBOL Presidente do Paysandu é questionado sobre eleição no clube e diz: 'não estou pensando agora' Márcio Tuma assumiu o cargo de presidente do Papão, após a renúncia de Roger Aguilera 22.01.26 16h47 FUTEBOL Paysandu: presidente confirma maioria dos jogos em 2026 na Curuzu Márcio Tuma afirmou que o Paysandu jogará partidas eventuais no Mangueirão 22.01.26 16h23 FUTEBOL Com orçamento menor, Paysandu estuda solicitar adiantamento de cota da Copa do Brasil para a CBF Presidente Márcio Tuma falou que, se necessário, o Paysandu irá solicitar a cota da Copa do Brasil para esse início de temporada 22.01.26 16h02 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Em entrevista, Marcos Braz fala sobre reforços para o Remo e diz: 'Essas próximas 48 horas prometem' Executivo azulino destacou que só vai confirmar jogador quando o contrato foi assinado, mas afirmou ter atleta 'vindo do Japão' 22.01.26 10h34 Futebol Acordo entre Remo e plataforma de acompanhantes de luxo rende contrato milionário; veja Contrato terá duração de 12 meses. Anúncio foi feito em entrevista coletiva nesta quinta-feira (22). 22.01.26 12h31 Futebol Remo fecha patrocínio com plataforma nacional de acompanhantes de luxo Uniformes dos jogadores terão a logomarca da empresa. Parceria terá validade de 12 meses. 22.01.26 12h00 futebol Remo lança camisa especial em referência ao 'tabu dos 33'; confira Peça é comemorativa aos 33 anos da sequência de jogos que o Leão Azul ficou sem perder para o Papão 22.01.26 9h27