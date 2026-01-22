Com orçamento menor, Paysandu estuda solicitar adiantamento de cota da Copa do Brasil para a CBF Presidente Márcio Tuma falou que, se necessário, o Paysandu irá solicitar a cota da Copa do Brasil para esse início de temporada Fábio Will 22.01.26 16h02 Papão entrará na 3ª fase da Copa do Brasil (Rodrigo Rodrigues - CBF) A temporada 2026 é de reconstrução no Paysandu. O clube não possui o mesmo orçamento dos anos anteriores, principalmente com a queda para a Série C. O presidente do Papão, Mário Tuma, explicou a dificuldade que é montar um elenco em meio à crise financeira e falou da possibilidade de solicitar a antecipação da cota da Copa do Brasil. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Em entrevista à Rádio Liberal +, Tuma falou das dificuldades do mês de janeiro e das obrigações que o clube precisa cumprir, porém, pensa em antecipar uma receita que era desse ano, para ajustar as contas. “Início de ano é sempre muito complicado para qualquer clube, ainda mais para clube que vem de descenso. No mês de janeiro não tivemos jogos, vamos ter agora, já no fim do mês. Tivemos que pagar a folha de dezembro com vencimento em janeiro, sem ter essa receita. Temos várias questões no horizonte, mas existe uma verba relevante do Paysandu na Copa do Brasil e se for necessária vamos contar com esse apoio da CBF. Até porque está dentro do mesmo ano, não se trata de antecipar a verba de um ano próximo”, disse. VEJA MAIS Paysandu mantém elenco em construção e mira oportunidades até o fim das janelas Executivo de futebol explica estratégia escalonada de contratações para 2026 e reforça aposta na base como ativo esportivo e financeiro Ítalo assume missão de ser o homem gol do Paysandu em 2026: 'Fui contratado pra isso' Centro-avante apresentado oficialmente não foge da responsabilidade, vê evolução do time e projeta início do Parazão na Curuzu A falta de recursos após o acesso, impacta diretamente na formação do elenco, que precisa de uma margem de erro bem pequena para que o carro-chefe do clube [ o futebol] obtenha sucesso na temporada. “Em relação ao orçamento a ideia é que a gente tenha um time, um elenco ajustado no que temos para receber. Toda a montagem do elenco está adequada à receita que temos hoje. O futebol é passional e hoje a paixão pode estar em alta e amanhã não estar. Então quando faço um contrato que tenho que pagar um salário independente do momento é complicado, pois a conta vai chegar do mesmo jeito", falou. O Paysandu entrará na 3ª fase na Copa do Brasil 2026, já que o Papão é o atual campeão da Copa Verde. Com o novo formato da Copa do Brasil, ainda não foi divulgado os valores das cotas dos clubes por fase. 