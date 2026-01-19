Ítalo assume missão de ser o homem gol do Paysandu em 2026: 'Fui contratado pra isso' Centro-avante apresentado oficialmente não foge da responsabilidade, vê evolução do time e projeta início do Parazão na Curuzu O Liberal 19.01.26 19h14 Jogador durante coletiva nesta segunda-feira (Jorge Luís Toti/Paysandu) Apresentado oficialmente nesta segunda-feira (19), o centro-avante Ítalo deixou claro qual será o seu papel no Paysandu em 2026. Sem rodeios, o atacante de 27 anos assumiu a responsabilidade de ser o homem-gol da equipe, que inicia no próximo domingo, contra o São Raimundo, na Curuzu, a caminhada no Campeonato Paraense, competição que antecede a Série C, principal objetivo do time na temporada. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu “É o que sei fazer [gols], fui contratado pra isso, é minha função fazer os gols, minha responsabilidade, estou muito preparado, espero que assim como nos outros clubes, aqui eu possa fazer muitos gols”, afirmou o jogador, em sua primeira entrevista coletiva como atleta bicolor. VEJA MAIS Paysandu anuncia mudanças administrativas e garante transparência nas decisões da presidência A nova política adotada pelo presidente Márcio Tuma prioriza a divulgação de todas as medidas adotadas pela direção bicolor Paysandu vence o Castanhal em jogo-treino antes da estreia no Parazão Ítalo foi quem marcou o único gol na partida pelo Paysandu, que ocorreu no Centro de Treinamento do Papão, em Ananindeua Ítalo já vinha treinando com o elenco há cerca de duas semanas e participou dos dois jogos-treinos realizados pela equipe. No empate em 1 a 1 com o Cametá, no dia 10, ainda buscava ritmo. Já na vitória por 1 a 0 sobre o Castanhal, no último sábado (17), marcou o gol do triunfo e percebeu uma evolução clara do time. Para ele, a diferença entre os testes foi evidente. “A evolução do segundo jogo treino pro primeiro é notória. Sabemos que tem a parte física, a gente ainda não tá no ideal, somente duas semanas de trabalho, mas estamos numa evolução bacana, esse jogo treino mostrou que o trabalho está sendo bem feito”, avaliou. O atacante destacou também que, apesar de ainda precisar de algumas semanas para atingir a forma física ideal, o calendário não permite esperar. Mesmo assim, se mostrou confiante com o que viu em campo, principalmente no aspecto ofensivo. “Criamos muito mais jogadas no segundo jogo, fiquei muito feliz com isso, é muito importante sabermos aproveitar as jogadas, a gente sabe como o futebol é”, completou. Os números ajudam a explicar por que Ítalo chega ao Paysandu com o status de referência ofensiva. Em 2022, pelo Amazonas FC, foi artilheiro da Série D, com 11 gols em 17 jogos, desempenho decisivo no acesso do clube. Na sequência, teve passagem pelo América-RN, onde marcou seis vezes em 15 partidas, antes de se transferir para o Volta Redonda. Pelo clube carioca, viveu seu melhor momento: em duas temporadas, somou 21 gols em 47 jogos e participou diretamente da campanha do acesso à Série B. Em 2025, no retorno ao Voltaço após uma temporada no futebol coreano, não conseguiu repetir o mesmo rendimento, com dois gols em 18 partidas, em uma temporada marcada pelo rebaixamento da equipe. Ítalo revelou que o interesse do Paysandu não é recente e que decidiu aceitar o convite dessa vez por precisar de novos ares na carreira. “Não é a primeira vez que o Paysandu me procura, já tem algum tempo, sempre tive essa vontade. No Volta Redonda construí uma história bem bacana, então era dificultosa essa saída, mas desde o primeiro momento mostrei minha vontade de vir pra cá”, explicou. Dentro de campo, o centro-avante se define como um jogador de referência, mas com mobilidade. "Sou centro-avante, gosto de estar no meio da área, mas também tenho mobilidade pra sair, mas gosto de estar sempre perto do gol", descreveu. O Paysandu estreia no Campeonato Paraense no próximo domingo (21), às 16h, contra o São Raimundo-PA, no Estádio da Curuzu. 