Paysandu vence o Castanhal em jogo-treino antes da estreia no Parazão

O Paysandu encerrou a fase de preparação antes da estreia no Campeonato Paraense com vitória. Na manhã do sábado (17), o time bicolor superou o Castanhal por 1 a 0 em jogo-treino realizado no Centro de Treinamento do clube, no bairro das Águas Lindas, em Ananindeua.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

O atacante Ítalo marcou o único gol da atividade, ainda na primeira etapa, em um teste que serviu principalmente para a comissão técnica avaliar o desempenho coletivo e o nível de assimilação das ideias trabalhadas ao longo da pré-temporada.

Após a partida, o auxiliar técnico Ignácio Neto falou com a imprensa e destacou que o foco principal do teste foi observar o comportamento tático da equipe, mais do que o resultado construído em campo.

“Pouco importa o placar. O que analisamos é o comportamento do time em relação ao que estimulamos nos treinos. Estamos dando identidade à equipe e usando muito a análise de vídeo para facilitar o entendimento do jogo pelos atletas”, afirmou.

VEJA MAIS

Ignácio também comentou sobre a integração de atletas oriundos das categorias de base e reforçou que, dentro do elenco profissional, todos competem em igualdade por espaço.

“Os meninos deixam de ser ‘da base’ quando chegam ao profissional. Eles entram em um ecossistema de rotina, alimentação e responsabilidades de atleta. Futebol não tem idade, tem cumprimento de funções. Quem cumpre bem as fases do jogo, vai jogar”, completou.

Com o último teste concluído, o Paysandu agora concentra atenções na estreia oficial na temporada. O Papão entra em campo no próximo dia 25, domingo, quando recebe o São Raimundo, às 16h30, no Estádio da Curuzu, pela rodada inaugural do Campeonato Paraense. A partida terá transmissão lance a lance pelo Portal OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +.