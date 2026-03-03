Ítalo valoriza descanso após Re-Pa e revela fuga do futebol na folga com videogame: 'Dar uns tiros'

O início de temporada do atacante Ítalo é dos mais animadores no Paysandu. Contratado para ser a referência ofensiva do time em 2026, o camisa 9 vem cumprindo o papel: são seis gols em nove partidas, média de 0,67 gol por jogo, que o colocam como artilheiro isolado do Campeonato Paraense. Um dos gols, inclusive, foi marcado contra o maior rival, o Remo, ainda na primeira fase do estadual. Titular absoluto, Ítalo é hoje uma das principais peças do time que disputa o Parazão e que tem como grande objetivo da temporada o Brasileirão da Série C, além da Copa Norte.

O atacante falou com a imprensa nesta terça-feira (3), após a reapresentação do elenco bicolor, que recebeu folga na segunda-feira, um dia depois da vitória por 2 a 1 no Re-Pa de ida da final do Parazão. Para Ítalo, o descanso teve papel importante não só fisicamente, mas principalmente no aspecto mental. “São jogos extremamente difíceis, a gente fica muito tenso, a parte mental conta muito. Então desligar um pouquinho disso tudo, ficar perto de quem a gente gosta, isso é importante, pra gente voltar durante a semana e trabalhar muito pra fazer um grande jogo”, explicou.

E o desligamento, no caso do camisa 9, passa longe de bola e televisão. Ítalo contou que evita assistir futebol nos momentos de folga e prefere relaxar de outra forma.

“Eu sou muito tranquilo, fico mais em casa no meu videogame, com meus amigos. É a forma que eu tenho pra me distrair, então eu aproveito esse tempo pra poder me desligar do futebol. Não gosto de ver jogos, prefiro ficar no videogame”, disse, antes de completar com bom humor: “Jogo Call of Duty, dar uns tiros, tirar essa raiva [risos]”.

Dentro de campo, o desempenho recente do Paysandu reforça a confiança do atacante. No clássico do último domingo, o time bicolor foi superior durante boa parte do jogo, especialmente no primeiro tempo, quando controlou as ações e abriu vantagem no placar. A atuação repetiu o roteiro do primeiro Re-Pa do ano, ainda pela fase classificatória, quando o Papão também se impôs mesmo jogando parte do duelo com um jogador a menos.

“A gente entrou com muita vontade e concentrado no que tinha que fazer. Acho que o Júnior deixa muito claro o que a gente precisa fazer dentro do campo, então a gente já entra sabendo muito bem”, afirmou Ítalo.

O bom momento individual acompanha a evolução coletiva, segundo o atacante. Para ele, os resultados recentes são consequência de um processo que ainda está em construção.

“Muito feliz com o momento que estou vivendo. Os gols são importantes pra nos dar confiança, então feliz também com o momento da equipe, estamos fazendo grandes jogos”, disse. “Sempre bom estar vencendo, ainda mais jogos difíceis como vêm sendo. Nossa equipe está numa evolução grande, então as vitórias mostram que estamos no caminho certo”.

Mesmo com o cenário positivo, Ítalo evita qualquer discurso de acomodação e reforça que o Paysandu ainda pode render mais. “Não, acho que a gente pode ainda mais. Estamos trabalhando pra isso, estamos no início do trabalho, sabemos que tem margem pra evoluir e vamos evoluir. Tem muita coisa ainda pra ser acertada. Pra um início está sendo bom, mas a gente tem margem ainda pra evoluir”, completou.

O Paysandu volta a campo no próximo domingo (8), no Mangueirão, para o jogo da volta da final do Campeonato Paraense. Com a vitória no primeiro confronto, o time bicolor joga pelo empate para conquistar o título estadual diante do maior rival e confirmar um início de temporada que vem contrariando prognósticos e reforçando a competitividade do elenco.