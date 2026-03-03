Ítalo valoriza descanso após Re-Pa e revela fuga do futebol na folga com videogame: 'Dar uns tiros' Artilheiro do Parazão, camisa 9 do Paysandu diz que desligar a mente foi fundamental após a vitória no clássico e conta que prefere Call of Duty a assistir jogos nos dias livres Igor Wilson 03.03.26 18h38 O início de temporada do atacante Ítalo é dos mais animadores no Paysandu. Contratado para ser a referência ofensiva do time em 2026, o camisa 9 vem cumprindo o papel: são seis gols em nove partidas, média de 0,67 gol por jogo, que o colocam como artilheiro isolado do Campeonato Paraense. Um dos gols, inclusive, foi marcado contra o maior rival, o Remo, ainda na primeira fase do estadual. Titular absoluto, Ítalo é hoje uma das principais peças do time que disputa o Parazão e que tem como grande objetivo da temporada o Brasileirão da Série C, além da Copa Norte. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu O atacante falou com a imprensa nesta terça-feira (3), após a reapresentação do elenco bicolor, que recebeu folga na segunda-feira, um dia depois da vitória por 2 a 1 no Re-Pa de ida da final do Parazão. Para Ítalo, o descanso teve papel importante não só fisicamente, mas principalmente no aspecto mental. “São jogos extremamente difíceis, a gente fica muito tenso, a parte mental conta muito. Então desligar um pouquinho disso tudo, ficar perto de quem a gente gosta, isso é importante, pra gente voltar durante a semana e trabalhar muito pra fazer um grande jogo”, explicou. VEJA MAIS CBF sorteia grupos da Copa Norte 2026; saiba os adversários de Remo, Paysandu e Águia Primeira rodada está prevista para os dias 25 ou 26 de março, com a fase de grupos se estendendo até 29 ou 30 de abril. Márcio Tuma defende recuperação judicial no Paysandu e descarta SAF: 'Hoje não é tema em pauta' Decretada pela Justiça no último dia 20, a medida concede ao clube um prazo de 180 dias, período em que as execuções ficam suspensas, até que seja apresentado um plano detalhado para quitar cerca de R$ 75 milhões em débitos E o desligamento, no caso do camisa 9, passa longe de bola e televisão. Ítalo contou que evita assistir futebol nos momentos de folga e prefere relaxar de outra forma. “Eu sou muito tranquilo, fico mais em casa no meu videogame, com meus amigos. É a forma que eu tenho pra me distrair, então eu aproveito esse tempo pra poder me desligar do futebol. Não gosto de ver jogos, prefiro ficar no videogame”, disse, antes de completar com bom humor: “Jogo Call of Duty, dar uns tiros, tirar essa raiva [risos]”. Dentro de campo, o desempenho recente do Paysandu reforça a confiança do atacante. No clássico do último domingo, o time bicolor foi superior durante boa parte do jogo, especialmente no primeiro tempo, quando controlou as ações e abriu vantagem no placar. A atuação repetiu o roteiro do primeiro Re-Pa do ano, ainda pela fase classificatória, quando o Papão também se impôs mesmo jogando parte do duelo com um jogador a menos. “A gente entrou com muita vontade e concentrado no que tinha que fazer. Acho que o Júnior deixa muito claro o que a gente precisa fazer dentro do campo, então a gente já entra sabendo muito bem”, afirmou Ítalo. O bom momento individual acompanha a evolução coletiva, segundo o atacante. Para ele, os resultados recentes são consequência de um processo que ainda está em construção. “Muito feliz com o momento que estou vivendo. Os gols são importantes pra nos dar confiança, então feliz também com o momento da equipe, estamos fazendo grandes jogos”, disse. “Sempre bom estar vencendo, ainda mais jogos difíceis como vêm sendo. Nossa equipe está numa evolução grande, então as vitórias mostram que estamos no caminho certo”. Mesmo com o cenário positivo, Ítalo evita qualquer discurso de acomodação e reforça que o Paysandu ainda pode render mais. “Não, acho que a gente pode ainda mais. Estamos trabalhando pra isso, estamos no início do trabalho, sabemos que tem margem pra evoluir e vamos evoluir. Tem muita coisa ainda pra ser acertada. Pra um início está sendo bom, mas a gente tem margem ainda pra evoluir”, completou. O Paysandu volta a campo no próximo domingo (8), no Mangueirão, para o jogo da volta da final do Campeonato Paraense. Com a vitória no primeiro confronto, o time bicolor joga pelo empate para conquistar o título estadual diante do maior rival e confirmar um início de temporada que vem contrariando prognósticos e reforçando a competitividade do elenco. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave paysandu parazão 2026 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU ARTILHEIRO GAMER Ítalo valoriza descanso após Re-Pa e revela fuga do futebol na folga com videogame: 'Dar uns tiros' Artilheiro do Parazão, camisa 9 do Paysandu diz que desligar a mente foi fundamental após a vitória no clássico e conta que prefere Call of Duty a assistir jogos nos dias livres 03.03.26 18h38 Futebol Márcio Tuma defende recuperação judicial no Paysandu e descarta SAF: 'Hoje não é tema em pauta' Decretada pela Justiça no último dia 20, a medida concede ao clube um prazo de 180 dias, período em que as execuções ficam suspensas, até que seja apresentado um plano detalhado para quitar cerca de R$ 75 milhões em débitos 02.03.26 15h35 FUTEBOL Paysandu inicia vendas de ingressos para a final do Parazão contra o Remo; veja valores Sócios-torcedores do Paysandu possuem 40% de desconto na compra dos bilhetes. Torcedor comum pagará o valor cheio 02.03.26 15h27 Atualização Jogador do Paysandu recebe alta após sofrer concussão cerebral durante o Re-Pa Kleiton Pego deixou o jogo contra o Remo de ambulância após choque com Marllon 02.03.26 8h58 MAIS LIDAS EM ESPORTES DEMISSÃO Por que Filipe Luís foi demitido do Flamengo? Entenda o motivo por trás da decisão Entenda os bastidores da decisão após goleada no Carioca e o desgaste entre técnico e diretoria 03.03.26 9h10 na bronca Após derrota no Re-Pa, presidente do Remo diz que Osorio 'não foi digno' de vestir a camisa do time Leão Azul perdeu para o Paysandu no último domingo (1º) e demitiu o treinador colombiano 02.03.26 12h01 futebol Sem espaço no Remo, atacante acerta com time da Série B Marrony deixa o Leão Azul após quatro partidas nesta temporada 03.03.26 10h35 Futebol Remo deve anunciar Léo Condé como novo treinador nas próximas horas, afirma jornalista De acordo com Abner Luiz, técnico chega a Belém nos próximos dias e já treina a equipe no jogo de volta da final do Parazão, diante do Paysandu. 03.03.26 12h05