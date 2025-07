Alonso prega respeito do Real Madrid ao Borussia e prevê duelo duro: 'Vão bem em jogos maiores'

Xabi Alonso não quer saber de favoritismo do Real Madrid diante do Borussia Dortmund e prega total respeito ao oponente das quartas de final do Mundial, neste sábado, às 17 horas (de Brasília), no MetLife Stadium, em New Jersey. Na visão do técnico merengue, que faz mistério sobre a volta de Mbappé, o rival cresce em partidas decisivas.

"(O Borussia) Está diferente. NiKo (Kovac, treinador) vem melhorando o time constantemente. Se você olhar para os dois últimos anos, o Dortmund teve um desempenho melhor na Champions League do que na Bundesliga. Eles têm desempenho melhor em jogo maiores e será um jogo difícil amanhã", frisou.

O comandante espanhol abriu sua coletiva desta sexta-feira mandando uma mensagem à família de Diogo Jota e André Silva, mortos em trágico acidente na Espanha. "Responderei à sua pergunta, mas antes, se me permite, em meu nome e em nome do clube, gostaríamos de enviar as nossas condolências às famílias de Diogo Jota e André Silva. Um grande abraço, muita força e apoio à família", disse, abalado com o acidente.

Com Mbappé recuperado da gastroenterite e treinando forte e Gonzalo García vivendo grande fase, o assunto da coletiva foi como o técnico espera montar o ataque diante dos alemães. E Alonso mostrou enorme desenvoltura para não confirmar quem joga.

"Mbappé começa amanhã? Tomaremos a decisão amanhã de manhã. Gostaria que os jogadores descobrissem isso primeiro, e não em uma coletiva de imprensa", afirmou, elogiando o jovem que vinha atuando na vaga do francês. "Gonzalo está indo muito bem. Ele está aproveitando a oportunidade e estamos felizes com ele."

O assunto então se modificou e a questão era se ambos poderiam formar parceria. "Sim, podem se complementar. Se o contexto da partida permitir, não descarto", declarou, sem dar mais detalhes sobre o jogo.