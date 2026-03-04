Enderson detona falta de critério e fala de Matheus Candançan e 'pressiona' árbitro de domingo Estadão Conteúdo 04.03.26 23h47 Enderson Moreira deixou a Arena Barueri indignado com a falta de critério de Matheus Delgado Candançan na aplicação dos cartões e de faltas e ainda protestou muito com o que ouviu do árbitro no fim da partida, quando foi cobrá-lo e acabou levando cartão amarelo. O técnico do Novorizontino aproveitou para pedir uma arbitragem justa em Novo Horizonte, no domingo. Assim que a partida terminou com 1 a 0 para o Palmeiras, o treinador do Novorizontino invadiu o gramado em direção ao árbitro para reclamar da maneira como agiu de maneiras diferentes na Arena Barueri. "Gostaria só de falar uma coisa de arbitragem. Fui reclamar com ele, o Matheus, que é um árbitro novo, muito competente, que teve uma falta claríssima ali no (Matheus) Bianchi, na hora que ele dá um tapa na bola e o Gómez vai somente no jogador, em momento algum olhou a bola, foi com braço para impedir a passagem, inclusive uma falta para cartão amarelo. Fui cobrar dele no final e ele falou uma coisa para mim que é muito chata", iniciou sua bronca Enderson Moreira, revoltado com a resposta ouvida. "Ele me disse 'como é que você está reclamando se eu dei um pênalti'. Ele não deu nada para a gente, simplesmente fez o que tinha de ser feito, pois foi pênalti. Ele não deu nada para a gente, não está fazendo favor nenhum, está fazendo o trabalho dele. Espero, sinceramente, que o Flávio (Roprigues de Souza, já escalado para a volta), que também é um grande árbitro, possa chegar lá em Novo Horizonte e fazer arbitragem do jeito que precisa ser feito", desabafou. Na visão do comandante do time do interior, Matheus Candançan não agiu da mesma maneira nas faltas duras realizadas pelo Palmeiras. Mesmo admitindo que isso não tenha interferido no resultado. "Os nossos cartões amarelos foram todos justos, mas têm lances de jogadores do Palmeiras com atitude parecida e que mereciam cartão também. E teve apenas conversa. Não venha depois falar que é desculpa, não, ele falou com essas palavras. E foi pênalti claro." Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Paulista Novorizontino COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Destaque do Remo, Alef Manga é o jogador com a maior nota de fevereiro, aponta site Jogador azulino somou a melhor média em cinco jogos no mês 04.03.26 12h47 futebol Janela internacional fecha, mas clubes brasileiros ganham período extra para contratações; entenda CBF abriu um período extra para movimentações entre as equipes brasileiras 04.03.26 11h47 mais esportes Tenista paraense é vice-campeã nas duplas no Circuito Nacional CBT Infantojuvenil Ao lado da baiana Helena Meireles, Sophia Silva conquistou o segundo lugar na categoria até 12 anos 04.03.26 10h57 Futebol CBF sorteia grupos da Copa Norte 2026; saiba os adversários de Remo, Paysandu e Águia Primeira rodada está prevista para os dias 25 ou 26 de março, com a fase de grupos se estendendo até 29 ou 30 de abril. 03.03.26 15h12 MAIS LIDAS EM ESPORTES Enderson detona falta de critério e fala de Matheus Candançan e 'pressiona' árbitro de domingo 04.03.26 23h47 CHEGOU! Remo anuncia Léo Condé como novo treinador O nome de Condé ganhou força nos bastidores após uma reviravolta nas tratativas conduzidas pela diretoria remista 04.03.26 22h11 FAZ O PIX CBF! Tuna massacra o Tocantinópolis e se classifica para a próxima fase da Copa do Brasil Time paraense goleia por 4 a 1, ganha premiação de R$ 950 mil e agora vai enfrentar Juventude ou Guaporé na próxima fase 04.03.26 21h03 MOTIVADO João Lucas nega falta de empenho do Remo no Parazão: 'A gente veio aqui pra ser campeão' Lateral-direito diz que o grupo trabalha para corrigir erros e buscar a virada no jogo de volta da final do Parazão 04.03.26 19h07