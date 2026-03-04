Enderson detona falta de critério e fala de Matheus Candançan e 'pressiona' árbitro de domingo

Enderson Moreira deixou a Arena Barueri indignado com a falta de critério de Matheus Delgado Candançan na aplicação dos cartões e de faltas e ainda protestou muito com o que ouviu do árbitro no fim da partida, quando foi cobrá-lo e acabou levando cartão amarelo. O técnico do Novorizontino aproveitou para pedir uma arbitragem justa em Novo Horizonte, no domingo.

Assim que a partida terminou com 1 a 0 para o Palmeiras, o treinador do Novorizontino invadiu o gramado em direção ao árbitro para reclamar da maneira como agiu de maneiras diferentes na Arena Barueri.

"Gostaria só de falar uma coisa de arbitragem. Fui reclamar com ele, o Matheus, que é um árbitro novo, muito competente, que teve uma falta claríssima ali no (Matheus) Bianchi, na hora que ele dá um tapa na bola e o Gómez vai somente no jogador, em momento algum olhou a bola, foi com braço para impedir a passagem, inclusive uma falta para cartão amarelo. Fui cobrar dele no final e ele falou uma coisa para mim que é muito chata", iniciou sua bronca Enderson Moreira, revoltado com a resposta ouvida.

"Ele me disse 'como é que você está reclamando se eu dei um pênalti'. Ele não deu nada para a gente, simplesmente fez o que tinha de ser feito, pois foi pênalti. Ele não deu nada para a gente, não está fazendo favor nenhum, está fazendo o trabalho dele. Espero, sinceramente, que o Flávio (Roprigues de Souza, já escalado para a volta), que também é um grande árbitro, possa chegar lá em Novo Horizonte e fazer arbitragem do jeito que precisa ser feito", desabafou.

Na visão do comandante do time do interior, Matheus Candançan não agiu da mesma maneira nas faltas duras realizadas pelo Palmeiras. Mesmo admitindo que isso não tenha interferido no resultado.

"Os nossos cartões amarelos foram todos justos, mas têm lances de jogadores do Palmeiras com atitude parecida e que mereciam cartão também. E teve apenas conversa. Não venha depois falar que é desculpa, não, ele falou com essas palavras. E foi pênalti claro."