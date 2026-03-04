Tuna massacra o Tocantinópolis e se classifica para a próxima fase da Copa do Brasil Time paraense goleia por 4 a 1, ganha premiação de R$ 950 mil e agora vai enfrentar Juventude ou Guaporé na próxima fase Igor Wilson 04.03.26 21h03 Jayme comemora golaço (Tuna Luso) A Tuna Luso goleou o Tocantinópolis por 4 a 1 nesta quarta-feira (04) e avançou à terceira fase da Copa do Brasil. Jogando na Curuzu, a equipe paraense goleou o Tocantinópolis e garantiu a classificação para a terceira fase da competição nacional, além de uma premiação de R$ 950 mil. Com o resultado, a Águia Guerreira aguarda agora o vencedor do confronto entre Juventude e Guaporé, que se enfrentam nesta quinta-feira, para conhecer o adversário da próxima fase. A vitória também marca a reação do clube após as eliminações recentes no Campeonato Paraense e na Copa Grão-Pará. A Tuna Luso Brasileira construiu uma vantagem confortável ainda no primeiro tempo diante do Tocantinópolis. Depois de iniciar a partida com mais presença ofensiva, mas pouca efetividade nas finalizações, a equipe paraense abriu o placar aos 21 minutos: Jayme recebeu de Túlio na entrada da área e acertou um chute forte, no ângulo do goleiro Gatti. O segundo gol veio poucos minutos depois, aos 26, em cobrança de falta de Luã Niger levantada na área. A bola passou por todos sem desvio e acabou enganando o goleiro, morrendo no fundo das redes. O Tocantinópolis ainda tentou reagir e chegou a pedir pênalti após lance dentro da área, depois de escanteio aos 30 minutos, mas a arbitragem mandou o jogo seguir. A Tuna manteve o controle das ações e ampliou aos 35 minutos. Após troca de passes entre Jayme e Túlio, Paulo Rangel recebeu dentro da área e finalizou com força na saída de Gatti, marcando o terceiro gol da Águia Guerreira e o quarto dele na temporada. Nos minutos finais, o Tocantinópolis ainda tentou diminuir. Aos 44, Daelson cruzou na área e Rômulo quase aproveitou, mas não conseguiu dominar a bola. Sem conseguir transformar a pressão em gol, o time tocantinense foi para o intervalo com desvantagem de 3 a 0 no placar. Paulo Rangel fez o terceiro da Tuna, o seu sexto no ano (Tuna Luso) 2º Tempo Na volta do intervalo, a Tuna manteve o ritmo do primeiro tempo e ampliou logo no início da etapa final. Na volta do intervalo, a Tuna manteve o ritmo do primeiro tempo e ampliou logo no início da etapa final. O time tocantinense conseguiu diminuir aos 27 minutos, em jogada individual de Emerson, que driblou dentro da área e marcou o chamado gol de honra. Ainda assim, a Tuna continuou com mais presença ofensiva, especialmente com Túlio e Jayme, que seguiram como os jogadores mais participativos da partida. A equipe paraense ainda chegou a balançar as redes novamente após escanteio, quando Bilau aproveitou rebote do goleiro Gatti, mas o lance foi anulado por impedimento. Nos minutos finais, sob chuva fina, o ritmo caiu e o placar permaneceu inalterado. Com a vitória, a Tuna garantiu classificação e agora aguarda o vencedor de Esporte Clube Juventude e Guaporé Futebol Clube para a próxima fase da Copa do Brasil, novamente em confronto único em Belém. 