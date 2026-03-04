Lanús x Boca Juniors: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (04) pelo Campeonato Argentino

Lanús x Boca Juniors disputam hoje, quarta-feira (04/03), a 7° rodada da primeira fase do Campeonato Argentino. O jogo inicia às 21h (horário de Brasília), no Estádio Cidade de Lanús, na Argentina. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Lanús x Boca Juniors ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 3 e pela Disney+, a partir das 21h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Lanús é o 10° colocado no Grupo A do Campeonato Argentino e soma 2 vitórias, 3 empates, 1 derrota, 9 gols marcados e 9 gols sofridos.

Já o Boca Juniors ocupa a 9° posição do mesmo grupo e acumula 2 vitórias, 3 empates, 2 derrotas, 6 gols marcados e 5 gols sofridos.

VEJA MAIS

Lanús x Boca Juniors: prováveis escalações

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José María Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Franco Watson, Ramiro Carrera; Walter Bou. Técnico: Mauricio Pellegrino

Boca Juniors: Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar, Tomás Aranda; Lucas Janson, Miguel Merentiel e Adam Bareiro. Técnico: Claudio Úbeda.

FICHA TÉCNICA

Lanús x Boca Juniors

Campeonato Argentino

Local: Estádio Cidade de Lanús, na Argentina

Data/Horário: 04 de março de 2026, 21h