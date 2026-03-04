Carabobo x Sporting Cristal: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (04) pela Libertadores Carabobo e Sporting Cristal jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Thalles Leal 04.03.26 18h00 Na etapa passada, o Carabobo superou o Huachipato e o Sporting Cristal eliminou o 2 de Mayo (X/ @Carabobo_FC) Carabobo x Sporting Cristal disputam hoje, quarta-feira (04/03), a ida da terceira pré-eliminatória da Copa Libertadores da América 2026. O jogo está programado para as 19h (horário de Brasília), no Estádio Misael Delgado, em Valencia, Venezuela. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Carabobo x Sporting Cristal ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela ESPN 3 e pela Disney+, a partir das 19h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Na segunda pré-eliminatória, o Carabobo eliminou o Huachipato após vitórias de 1 a 0 e 2 a 1. Já o Sporting Cristal superou o 2 de Mayo nos pênaltis, após empates de 2 a 2 e 0 a 0. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (04/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa do Brasil, Bundesliga, Copa Sulamericana e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quarta-feira Carabobo x Sporting Cristal: prováveis escalações Carabobo: Lucas Bruera; Marcel Guaramato, Jonathan Bilbao, Jean Fuentes, Franyer Oliveros; Franner Lopez, Sebastián Mendoza, Dimas Meza, Yohandry Orozco; Felix Diaz e Loureins Martínez. Sporting Cristal: Diego Enriquez; Fabian Lora, Rafael Lutiger, Alejandro Pósito; Juan Gonzalez, Ian Wisdom, Gustavo Cazonatti, Cristian Benavente, Christofer Gonzales; Luis Iberíco e Diego Otoya. FICHA TÉCNICA Carabobo x Sporting Cristal Copa Libertadores da América Local: Estádio Misael Delgado, em Valencia, Venezuela Data/Horário: 04 de março de 2026, 19h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Copa Libertadores da América Carabobo Sporting Cristal jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Copa Libertadores da América Carabobo x Sporting Cristal: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (04) pela Libertadores Carabobo e Sporting Cristal jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 04.03.26 18h00 Copa Sul-Americana Caracas x Metropolitanos: onde assistir e escalações do jogo de hoje (04/03) pela Copa Sulamericana Caracas e Metropolitanos jogam pela Copa Sul-Americana hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 04.03.26 18h00 Copa Sul-Americana Blooming x Bulo Bulo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (04/03) pela Copa Sulamericana Blooming e San Antonio Bulo Bulo jogam pela Copa Sul-Americana hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 04.03.26 18h00 Amistoso Feminino Brasil x Venezuela: onde assistir ao vivo e escalações do amistoso da seleção feminina hoje (04/03) A seleção feminina brasileira joga um amistoso contra a Venezuela; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 04.03.26 17h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (04/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa do Brasil, Bundesliga, Copa Sulamericana e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quarta-feira 04.03.26 7h00 RENDIMENTO Se o jogo acabasse no intervalo, o Remo estaria no G4 do Brasileirão Queda de rendimento no segundo tempo tem custado pontos ao Leão, que faz bons 45 minutos iniciais, mas perde força após a volta do vestiário 04.03.26 8h00 CORRIDA Fórmula 1: confira o horário e onde assistir ao GP da Austrália Corrida em Melbourne abre a temporada da F1 e marca retorno da Globo às transmissões 04.03.26 9h16 futebol Janela internacional fecha, mas clubes brasileiros ganham período extra para contratações; entenda CBF abriu um período extra para movimentações entre as equipes brasileiras 04.03.26 11h47