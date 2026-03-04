Carabobo x Sporting Cristal: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (04) pela Libertadores

Carabobo x Sporting Cristal disputam hoje, quarta-feira (04/03), a ida da terceira pré-eliminatória da Copa Libertadores da América 2026. O jogo está programado para as 19h (horário de Brasília), no Estádio Misael Delgado, em Valencia, Venezuela. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Carabobo x Sporting Cristal ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela ESPN 3 e pela Disney+, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na segunda pré-eliminatória, o Carabobo eliminou o Huachipato após vitórias de 1 a 0 e 2 a 1. Já o Sporting Cristal superou o 2 de Mayo nos pênaltis, após empates de 2 a 2 e 0 a 0.

Carabobo x Sporting Cristal: prováveis escalações

Carabobo: Lucas Bruera; Marcel Guaramato, Jonathan Bilbao, Jean Fuentes, Franyer Oliveros; Franner Lopez, Sebastián Mendoza, Dimas Meza, Yohandry Orozco; Felix Diaz e Loureins Martínez.

Sporting Cristal: Diego Enriquez; Fabian Lora, Rafael Lutiger, Alejandro Pósito; Juan Gonzalez, Ian Wisdom, Gustavo Cazonatti, Cristian Benavente, Christofer Gonzales; Luis Iberíco e Diego Otoya.

FICHA TÉCNICA

Carabobo x Sporting Cristal

Copa Libertadores da América

Local: Estádio Misael Delgado, em Valencia, Venezuela

Data/Horário: 04 de março de 2026, 19h