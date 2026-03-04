Blooming x Bulo Bulo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (04/03) pela Copa Sulamericana

Blooming x San Antonio Bulo Bulo disputam hoje, quarta-feira (04/03), a primeira pré-eliminatória da Copa Sudamericana 2026. O jogo iniciará às 19h (horário de Brasília), no Estádio Ramón Tahuichi Aguilera, em Santa Cruz de la Sierra, Bolívia. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Blooming x CD San Antonio Bulo Bulo ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela Disney+, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em seus últimos jogos, o Blooming perdeu de 10 a 1 para o Totora Real Oruro, venceu o Aurora por 2 a 1 e perdeu para o CD Guabirá por 1 a 0.

Já o Bulo Bulo passou por uma vitória de 5 a 4 sobre o Real Tomayapo, uma derrota de 5 a 0 para o Bolívar e uma vitória de 5 a 3 sobre o Totora Real Oruro.

FICHA TÉCNICA

Blooming x Club Deportivo San Antonio Bulo Bulo

Copa Sulamericana

Local: Estádio Ramón Tahuichi Aguilera, em Santa Cruz de la Sierra, Bolívia

Data/Horário: 04 de março de 2026, 19h