Brasil x Venezuela: onde assistir ao vivo e escalações do amistoso da seleção feminina hoje (04/03)

Brasil x Venezuela disputam hoje, quarta-feira (04/03), um amistoso de futebol feminino. O jogo acontecerá às 18h30 (horário de Brasília), no Centro de Treinamento da Federação Mexicana de Futebol, em Toluca. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Brasil x Venezuela ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela SporTV, a partir das 18h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em seus últimos jogos, a seleção feminina do Brasil venceu a Costa Rica por 5 a 2 e a Venezuela perdeu para o clube Cruz Azul (MEX) por 2 a 1.

Brasil x Venezuela: prováveis escalações

Brasil: Lelê; Fê Palermo, Thais Ferreira, Mariza e Tamires; Duda Sampaio, Kerolin e Bia Zaneratto; Tainá Maranhão, Jaqueline Ribeiro e Gabi Zanotti. Técnico: Arthur Elias.

Venezuela: Nayluisa Cáceres; Enyerliannys Higuera, Day Rodríguez, Yenefer Giménez e Raiderlin Carrasco; Daniuska Rodríguez, Gabriela García, Bárbara Olivieri; Deyna Castellanos e Bárbara Martínez; Génesis Flórez. Técnico: Ricardo Belli.

FICHA TÉCNICA

Brasil x Venezuela

Amistoso Feminino

Local: Centro de Treinamento da Federação Mexicana de Futebol, em Toluca

Data/Horário: 04 de março de 2026, 18h30