Brasil x Venezuela: onde assistir ao vivo e escalações do amistoso da seleção feminina hoje (04/03) A seleção feminina brasileira joga um amistoso contra a Venezuela; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Thalles Leal 04.03.26 17h30 A seleção brasileira vem de uma vitória de 5 a 2 sobre a Costa Rica (Lívia Villas Boas/ CBF) Brasil x Venezuela disputam hoje, quarta-feira (04/03), um amistoso de futebol feminino. O jogo acontecerá às 18h30 (horário de Brasília), no Centro de Treinamento da Federação Mexicana de Futebol, em Toluca. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Brasil x Venezuela ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela SporTV, a partir das 18h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Em seus últimos jogos, a seleção feminina do Brasil venceu a Costa Rica por 5 a 2 e a Venezuela perdeu para o clube Cruz Azul (MEX) por 2 a 1. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (04/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa do Brasil, Bundesliga, Copa Sulamericana e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quarta-feira Newcastle x United: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (04/03) pela Premier League Newcastle e Manchester United jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Real Sociedad x Ath Bilbao: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (04) pela Copa del Rey Real Sociedad e Athletic Bilbao jogam pela Copa do Rei da Espanha hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Brasil x Venezuela: prováveis escalações Brasil: Lelê; Fê Palermo, Thais Ferreira, Mariza e Tamires; Duda Sampaio, Kerolin e Bia Zaneratto; Tainá Maranhão, Jaqueline Ribeiro e Gabi Zanotti. Técnico: Arthur Elias. Venezuela: Nayluisa Cáceres; Enyerliannys Higuera, Day Rodríguez, Yenefer Giménez e Raiderlin Carrasco; Daniuska Rodríguez, Gabriela García, Bárbara Olivieri; Deyna Castellanos e Bárbara Martínez; Génesis Flórez. Técnico: Ricardo Belli. FICHA TÉCNICA Brasil x Venezuela Amistoso Feminino Local: Centro de Treinamento da Federação Mexicana de Futebol, em Toluca Data/Horário: 04 de março de 2026, 18h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Amistoso da Seleção Feminina seleção brasileira feminino jogos de hoje Brasil Venezuela COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL FAZ O PIX CBF! Tuna massacra o Tocantinópolis e se classifica para a próxima fase da Copa do Brasil Time paraense goleia por 4 a 1, ganha premiação de R$ 950 mil e agora vai enfrentar Juventude ou Guaporé na próxima fase 04.03.26 21h03 Copa Libertadores da América O'Higgins x Tolima: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (04/03) pela Libertadores O'Higgins e Tolima jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 04.03.26 20h30 Série A argentina Lanús x Boca Juniors: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (04) pelo Campeonato Argentino Lanús e Boca Juniors jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 04.03.26 20h00 Copa Libertadores da América Carabobo x Sporting Cristal: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (04) pela Libertadores Carabobo e Sporting Cristal jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 04.03.26 18h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Enderson detona falta de critério e fala de Matheus Candançan e 'pressiona' árbitro de domingo 04.03.26 23h47 Futebol Destaque do Remo, Alef Manga é o jogador com a maior nota de fevereiro, aponta site Jogador azulino somou a melhor média em cinco jogos no mês 04.03.26 12h47 FUTEBOL Dirigente do Remo fala sobre contratações e detalha conversas com zagueiro e meia Lingard Vice-presidente do Remo, Glauber Gonçalves, explicou que existe conversas entre o clube e jogadores, mas que situação depende de uma força-tarefa 23.02.26 16h08 CHEGOU! Remo anuncia Léo Condé como novo treinador O nome de Condé ganhou força nos bastidores após uma reviravolta nas tratativas conduzidas pela diretoria remista 04.03.26 22h11