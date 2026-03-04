Real Sociedad x Ath Bilbao: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (04) pela Copa del Rey

Real Sociedad x Ath. Bilbao disputam hoje, quarta-feira (04/03), a semifinal da Copa del Rey. O jogo tem início às 17h (horário de Brasília), no Estádio Anoeta, em San Sebastián, Espanha. Confira onde assistir ao vivo e escalações:

Onde assistir Real Sociedad x Ath Bilbao ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 3 e pela Disney+, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Durante as oitavas e quartas de final da Copa del Rey, o Athletic Bilbao superou Cultural Leonesa por 4 a 3 e o Valencia por 2 a 1.

Já o Real Sociedad passou por uma vitória nos pênaltis contra o Osasuna, após empate de 2 a 2; e outra de 3 a 2 sobre o Alavés.

O Real Sociedad venceu a partida de ida contra o Athletic Bilbao por 1 a 0.

Real Sociedad x Athletic de Bilbao: prováveis escalações

Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Zubeldía, Caleta-Car e Sergi Gómez; Gorrotxategi, Turrientes, Carlos Soler e Brais Méndez; Gonçalo Guedes e Oyarzabal. Técnico: Pellegrino Matarazzo.

Athletic: Unai Simón; Areso, Vivian, Laporte e Inigo Lekue; Mikel Vesga, Jauregizar e Sancet; Unai Gomez, Iñaki Williams e Guruzeta. Técnico: Ernesto Valverde.

FICHA TÉCNICA

Real Sociedad x Athletic Bilbao

Copa del Rey

Local: Estádio Anoeta, em San Sebastián, Espanha

Data/Horário: 04 de março de 2026, 17h