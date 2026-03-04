Real Sociedad x Ath Bilbao: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (04) pela Copa del Rey Real Sociedad e Athletic Bilbao jogam pela Copa do Rei da Espanha hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 04.03.26 16h00 A partida de ida entre as equipes terminou com a vitória do Real Sociedad por 1 a 0 (X/ @realsociedad) Real Sociedad x Ath. Bilbao disputam hoje, quarta-feira (04/03), a semifinal da Copa del Rey. O jogo tem início às 17h (horário de Brasília), no Estádio Anoeta, em San Sebastián, Espanha. Confira onde assistir ao vivo e escalações: Onde assistir Real Sociedad x Ath Bilbao ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 3 e pela Disney+, a partir das 17h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Durante as oitavas e quartas de final da Copa del Rey, o Athletic Bilbao superou Cultural Leonesa por 4 a 3 e o Valencia por 2 a 1. Já o Real Sociedad passou por uma vitória nos pênaltis contra o Osasuna, após empate de 2 a 2; e outra de 3 a 2 sobre o Alavés. O Real Sociedad venceu a partida de ida contra o Athletic Bilbao por 1 a 0. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (04/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa do Brasil, Bundesliga, Copa Sulamericana e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quarta-feira Real Sociedad x Athletic de Bilbao: prováveis escalações Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Zubeldía, Caleta-Car e Sergi Gómez; Gorrotxategi, Turrientes, Carlos Soler e Brais Méndez; Gonçalo Guedes e Oyarzabal. Técnico: Pellegrino Matarazzo. Athletic: Unai Simón; Areso, Vivian, Laporte e Inigo Lekue; Mikel Vesga, Jauregizar e Sancet; Unai Gomez, Iñaki Williams e Guruzeta. Técnico: Ernesto Valverde. FICHA TÉCNICA Real Sociedad x Athletic Bilbao Copa del Rey Local: Estádio Anoeta, em San Sebastián, Espanha Data/Horário: 04 de março de 2026, 17h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Athletic Bilbao Real Sociedad jogos de hoje Copa del Rey COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL FAZ O PIX CBF! Tuna massacra o Tocantinópolis e se classifica para a próxima fase da Copa do Brasil Time paraense goleia por 4 a 1, ganha premiação de R$ 950 mil e agora vai enfrentar Juventude ou Guaporé na próxima fase 04.03.26 21h03 Copa Libertadores da América O'Higgins x Tolima: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (04/03) pela Libertadores O'Higgins e Tolima jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 04.03.26 20h30 Série A argentina Lanús x Boca Juniors: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (04) pelo Campeonato Argentino Lanús e Boca Juniors jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 04.03.26 20h00 Copa Libertadores da América Carabobo x Sporting Cristal: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (04) pela Libertadores Carabobo e Sporting Cristal jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 04.03.26 18h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Enderson detona falta de critério e fala de Matheus Candançan e 'pressiona' árbitro de domingo 04.03.26 23h47 Futebol Destaque do Remo, Alef Manga é o jogador com a maior nota de fevereiro, aponta site Jogador azulino somou a melhor média em cinco jogos no mês 04.03.26 12h47 FUTEBOL Dirigente do Remo fala sobre contratações e detalha conversas com zagueiro e meia Lingard Vice-presidente do Remo, Glauber Gonçalves, explicou que existe conversas entre o clube e jogadores, mas que situação depende de uma força-tarefa 23.02.26 16h08 CHEGOU! Remo anuncia Léo Condé como novo treinador O nome de Condé ganhou força nos bastidores após uma reviravolta nas tratativas conduzidas pela diretoria remista 04.03.26 22h11