Newcastle x United: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (04/03) pela Premier League

Newcastle x Manchester United disputam hoje, quarta-feira (04/03), a 29° rodada da Premier League. O jogo ocorrerá às 17h15 (horário de Brasília), no St. James Park, em Newcastle upon Tyne, Inglaterra. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Newcastle x United ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 17h15 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Newcastle é o 13° colocado da Premier League e acumula 10 vitórias, 6 empates, 12 derrotas, 40 gols marcados e 42 gols sofridos. O time passou por 1 vitória e 4 derrotas nas últimas rodadas.

Já o Manchester United está em 3° lugar e soma 14 vitórias, 9 empates, 5 derrotas, 50 gols marcados e 38 gols sofridos. A equipe está invicta há 11 rodadas do Campeonato Inglês.

Newcastle x United: prováveis escalações

Newcastle: Pope; Trippier, Thiaw, Burn e Hall; Tonali, Willock e Joelinton; Elanga, Gordon e Woltemade. Técnico: Eddie Howe.

United: Lammens; Dalot, Maguire, Yoro e Shaw; Casemiro, Mainoo e Bruno Fernandes; Sesko, Matheus Cunha e Mbeumo. Técnico: Michael Carrick.

FICHA TÉCNICA

Newcastle x Manchester United

Campeonato Inglês - Premier League

Local: St. James Park, em Newcastle upon Tyne, Inglaterra

Data/Horário: 04 de março de 2026, 17h15