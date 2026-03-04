Newcastle x United: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (04/03) pela Premier League Newcastle e Manchester United jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Thalles Leal 04.03.26 16h15 O United soma 15 pontos a mais que o Newcastle na Premier League (X/ @ManUtd) Newcastle x Manchester United disputam hoje, quarta-feira (04/03), a 29° rodada da Premier League. O jogo ocorrerá às 17h15 (horário de Brasília), no St. James Park, em Newcastle upon Tyne, Inglaterra. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Newcastle x United ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 17h15 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Newcastle é o 13° colocado da Premier League e acumula 10 vitórias, 6 empates, 12 derrotas, 40 gols marcados e 42 gols sofridos. O time passou por 1 vitória e 4 derrotas nas últimas rodadas. Já o Manchester United está em 3° lugar e soma 14 vitórias, 9 empates, 5 derrotas, 50 gols marcados e 38 gols sofridos. A equipe está invicta há 11 rodadas do Campeonato Inglês. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (04/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa do Brasil, Bundesliga, Copa Sulamericana e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quarta-feira City x Nottingham Forest: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (04/3) pela Premier League Manchester City e Nottingham Forest jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Newcastle x United: prováveis escalações Newcastle: Pope; Trippier, Thiaw, Burn e Hall; Tonali, Willock e Joelinton; Elanga, Gordon e Woltemade. Técnico: Eddie Howe. United: Lammens; Dalot, Maguire, Yoro e Shaw; Casemiro, Mainoo e Bruno Fernandes; Sesko, Matheus Cunha e Mbeumo. Técnico: Michael Carrick. FICHA TÉCNICA Newcastle x Manchester United Campeonato Inglês - Premier League Local: St. James Park, em Newcastle upon Tyne, Inglaterra Data/Horário: 04 de março de 2026, 17h15 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Manchester United Newcastle jogos de hoje Premier League COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Inglês Newcastle x United: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (04/03) pela Premier League Newcastle e Manchester United jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 04.03.26 16h15 Copa do Rei da Espanha Real Sociedad x Ath Bilbao: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (04) pela Copa del Rey Real Sociedad e Athletic Bilbao jogam pela Copa do Rei da Espanha hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 04.03.26 16h00 Copa da Itália Lazio x Atalanta: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (04/03) pela Coppa Italia Lazio e Atalanta jogam a semifinal da Copa da Itália hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 04.03.26 16h00 Campeonato Inglês Brighton x Arsenal: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (04/3) pela Premier League Brighton e Arsenal jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 04.03.26 15h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (04/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa do Brasil, Bundesliga, Copa Sulamericana e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quarta-feira 04.03.26 7h00 RENDIMENTO Se o jogo acabasse no intervalo, o Remo estaria no G4 do Brasileirão Queda de rendimento no segundo tempo tem custado pontos ao Leão, que faz bons 45 minutos iniciais, mas perde força após a volta do vestiário 04.03.26 8h00 CORRIDA Fórmula 1: confira o horário e onde assistir ao GP da Austrália Corrida em Melbourne abre a temporada da F1 e marca retorno da Globo às transmissões 04.03.26 9h16 COPA DO BRASIL Tuna enfrenta o Tocantinópolis na Copa do Brasil buscando recuperação Após a eliminação nas quartas de final do Campeonato Paraense, justamente diante do Paysandu, e na Copa Grão-Pará, para o Capitão Poço, a Águia aposta no torneio nacional para se salvar 04.03.26 7h00