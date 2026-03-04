City x Nottingham Forest: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (04/3) pela Premier League Manchester City e Nottingham Forest jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Thalles Leal 04.03.26 15h30 O City soma 32 pontos a mais que o Nottingham Forest na Premier League (X/ @ManCity) Manchester City x Nottingham Forest disputam hoje, quarta-feira (04/03), a 29° rodada da Premier League. O jogo acontece às 16h30 (horário de Brasília), no Estádio Etihad, em Manchester, Inglaterra. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Manchester City x Nottingham Forest ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela XSports e pela Disney+, a partir das 16h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Manchester City está na vice-liderança da Premier League com 18 vitórias, 5 empates, 5 derrotas, 57 gols marcados e 25 gols sofridos. O time está em uma sequência de 4 vitórias pela competição. Já o Nottingham Forest ocupa o 17° lugar da competição e acumula 7 vitórias, 6 empates, 15 derrotas, 26 gols marcados e 41 gols sofridos. A equipe não vence há 5 rodadas do Campeonato Inglês. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (03/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa do Brasil, Copa do Rei da Espanha, Copa Sulamericana e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta terça-feira Bournemouth x Brentford: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (03/03) pela Premier League Bournemouth e Brentford jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Manchester City x Nottingham Forest: prováveis escalações Manchester City: Donnarumma; Matheus Nunes, Rúben Dias, Guéhi e Ait-Nouri; Rodri, O’Reilly e Bernardo Silva; Semenyo, Marmoush e Doku. Técnico: Guardiola. Nottingham Forest: Sels; Aina, Milenkovic, Murillo e Neco Williams; Sangaré, Elliot Anderson, Hudson-Odoi, Gibbs-White e Hutchinson; Igor Jesus. Técnico: Vitor Pereira. FICHA TÉCNICA Manchester City x Nottingham Forest Campeonato Inglês - Premier League Local: Estádio Etihad, em Manchester, Inglaterra Data/Horário: 04 de março de 2026, 16h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Nottingham Forest Manchester City jogos de hoje Premier League COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL FAZ O PIX CBF! Tuna massacra o Tocantinópolis e se classifica para a próxima fase da Copa do Brasil Time paraense goleia por 4 a 1, ganha premiação de R$ 950 mil e agora vai enfrentar Juventude ou Guaporé na próxima fase 04.03.26 21h03 Copa Libertadores da América O'Higgins x Tolima: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (04/03) pela Libertadores O'Higgins e Tolima jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 04.03.26 20h30 Série A argentina Lanús x Boca Juniors: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (04) pelo Campeonato Argentino Lanús e Boca Juniors jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 04.03.26 20h00 Copa Libertadores da América Carabobo x Sporting Cristal: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (04) pela Libertadores Carabobo e Sporting Cristal jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 04.03.26 18h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Enderson detona falta de critério e fala de Matheus Candançan e 'pressiona' árbitro de domingo 04.03.26 23h47 Futebol Destaque do Remo, Alef Manga é o jogador com a maior nota de fevereiro, aponta site Jogador azulino somou a melhor média em cinco jogos no mês 04.03.26 12h47 FUTEBOL Dirigente do Remo fala sobre contratações e detalha conversas com zagueiro e meia Lingard Vice-presidente do Remo, Glauber Gonçalves, explicou que existe conversas entre o clube e jogadores, mas que situação depende de uma força-tarefa 23.02.26 16h08 CHEGOU! Remo anuncia Léo Condé como novo treinador O nome de Condé ganhou força nos bastidores após uma reviravolta nas tratativas conduzidas pela diretoria remista 04.03.26 22h11