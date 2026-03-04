City x Nottingham Forest: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (04/3) pela Premier League

Manchester City x Nottingham Forest disputam hoje, quarta-feira (04/03), a 29° rodada da Premier League. O jogo acontece às 16h30 (horário de Brasília), no Estádio Etihad, em Manchester, Inglaterra. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Manchester City x Nottingham Forest ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela XSports e pela Disney+, a partir das 16h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Manchester City está na vice-liderança da Premier League com 18 vitórias, 5 empates, 5 derrotas, 57 gols marcados e 25 gols sofridos. O time está em uma sequência de 4 vitórias pela competição.

Já o Nottingham Forest ocupa o 17° lugar da competição e acumula 7 vitórias, 6 empates, 15 derrotas, 26 gols marcados e 41 gols sofridos. A equipe não vence há 5 rodadas do Campeonato Inglês.

Manchester City x Nottingham Forest: prováveis escalações

Manchester City: Donnarumma; Matheus Nunes, Rúben Dias, Guéhi e Ait-Nouri; Rodri, O’Reilly e Bernardo Silva; Semenyo, Marmoush e Doku. Técnico: Guardiola.

Nottingham Forest: Sels; Aina, Milenkovic, Murillo e Neco Williams; Sangaré, Elliot Anderson, Hudson-Odoi, Gibbs-White e Hutchinson; Igor Jesus. Técnico: Vitor Pereira.

FICHA TÉCNICA

Manchester City x Nottingham Forest

Campeonato Inglês - Premier League

Local: Estádio Etihad, em Manchester, Inglaterra

Data/Horário: 04 de março de 2026, 16h30