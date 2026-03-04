Brighton x Arsenal: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (04/3) pela Premier League Brighton e Arsenal jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Thalles Leal 04.03.26 15h30 O Arsenal soma 27 pontos a mais que o Brighton na Premier League (X/ @Arsenal) Brighton x Arsenal disputam hoje, quarta-feira (04/03), a 29° rodada da Premier League. O jogo ocorre às 16h30 (horário de Brasília), no Estádio Falmer, em Brighton and Hove, Inglaterra. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Brighton x Arsenal ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+ e pela ESPN Brasil, no Youtube, a partir das 16h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Arsenal lidera a Premier League e acumula um total de 19 vitórias, 7 empates, 3 derrotas, 58 gols marcados e 22 gols sofridos. O time está invicto há 6 rodadas do Campeonato Inglês. Já o Brighton ocupa a 12° posição com 9 vitórias, 10 empates, 9 derrotas, 38 gols marcados e 35 gols sofridos. A equipe registrou 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas nas últimas rodadas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (04/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa do Brasil, Bundesliga, Copa Sulamericana e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quarta-feira City x Nottingham Forest: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (04/3) pela Premier League Manchester City e Nottingham Forest jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Brighton x Arsenal: prováveis escalações Brighton: Verbruggen; Wieffer, Van Hecke, Dunk e Kadioglu; Milner, Hinshelwood e Gross; Welbeck, Mitoma e Diego Gómez. Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Gabriel Magalhães e Hincapié; Zubimendi, Nõrgaard e Eze; Saka, Trossard e Gyökeres. FICHA TÉCNICA Brighton x Arsenal Campeonato Inglês - Premier League Local: Estádio Falmer, em Brighton and Hove, Inglaterra Data/Horário: 04 de março de 2026, 16h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Arsenal Brighton Premier League jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Inglês Newcastle x United: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (04/03) pela Premier League Newcastle e Manchester United jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 04.03.26 16h15 Copa do Rei da Espanha Real Sociedad x Ath Bilbao: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (04) pela Copa del Rey Real Sociedad e Athletic Bilbao jogam pela Copa do Rei da Espanha hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 04.03.26 16h00 Copa da Itália Lazio x Atalanta: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (04/03) pela Coppa Italia Lazio e Atalanta jogam a semifinal da Copa da Itália hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 04.03.26 16h00 Campeonato Inglês Brighton x Arsenal: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (04/3) pela Premier League Brighton e Arsenal jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 04.03.26 15h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (04/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa do Brasil, Bundesliga, Copa Sulamericana e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quarta-feira 04.03.26 7h00 RENDIMENTO Se o jogo acabasse no intervalo, o Remo estaria no G4 do Brasileirão Queda de rendimento no segundo tempo tem custado pontos ao Leão, que faz bons 45 minutos iniciais, mas perde força após a volta do vestiário 04.03.26 8h00 CORRIDA Fórmula 1: confira o horário e onde assistir ao GP da Austrália Corrida em Melbourne abre a temporada da F1 e marca retorno da Globo às transmissões 04.03.26 9h16 COPA DO BRASIL Tuna enfrenta o Tocantinópolis na Copa do Brasil buscando recuperação Após a eliminação nas quartas de final do Campeonato Paraense, justamente diante do Paysandu, e na Copa Grão-Pará, para o Capitão Poço, a Águia aposta no torneio nacional para se salvar 04.03.26 7h00