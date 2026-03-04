Brighton x Arsenal: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (04/3) pela Premier League

Brighton x Arsenal disputam hoje, quarta-feira (04/03), a 29° rodada da Premier League. O jogo ocorre às 16h30 (horário de Brasília), no Estádio Falmer, em Brighton and Hove, Inglaterra. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Brighton x Arsenal ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+ e pela ESPN Brasil, no Youtube, a partir das 16h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Arsenal lidera a Premier League e acumula um total de 19 vitórias, 7 empates, 3 derrotas, 58 gols marcados e 22 gols sofridos. O time está invicto há 6 rodadas do Campeonato Inglês.

Já o Brighton ocupa a 12° posição com 9 vitórias, 10 empates, 9 derrotas, 38 gols marcados e 35 gols sofridos. A equipe registrou 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas nas últimas rodadas.

Brighton x Arsenal: prováveis escalações

Brighton: Verbruggen; Wieffer, Van Hecke, Dunk e Kadioglu; Milner, Hinshelwood e Gross; Welbeck, Mitoma e Diego Gómez.

Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Gabriel Magalhães e Hincapié; Zubimendi, Nõrgaard e Eze; Saka, Trossard e Gyökeres.

FICHA TÉCNICA

Brighton x Arsenal

Campeonato Inglês - Premier League

Local: Estádio Falmer, em Brighton and Hove, Inglaterra

Data/Horário: 04 de março de 2026, 16h30