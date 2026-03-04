Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Caracas x Metropolitanos: onde assistir e escalações do jogo de hoje (04/03) pela Copa Sulamericana

Caracas e Metropolitanos jogam pela Copa Sul-Americana hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

Thalles Leal
fonte

O Metropolitanos vem de uma vitória de 1 a 0 sobre o Deportivo Táchira (X/ @Metropolitanos_)

Caracas x Metropolitanos disputam hoje, quarta-feira (04/03), a primeira pré-eliminatória da Copa Sudamericana 2026. O jogo será realizado às 19h (horário de Brasília), no Estadio Olímpico da Universidad Central da Venezuela, em Caracas. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Caracas x Metropolitanos ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela Paramount+, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em seus últimos jogos, Caracas empatou com Puerto Cabello por 1 a 1, perdeu para La Guaira por 2 a 0 e foi superado pela Universidad Central por 2 a 1.

Já o Metropolitanos passou por derrota de 3 a 2 para a Universidad Central, empate de 1 a 1 com o Carabobo e vitória de 1 a 0 sobre Deportivo Táchira.

Caracas x Metropolitanos: prováveis escalações

Caracas: Sem informações.

Metropolitanos: Sem informações.

FICHA TÉCNICA
Caracas x Metropolitanos
Copa Sulamericana
Local: Estadio Olímpico da Universidad Central da Venezuela, em Caracas
Data/Horário: 04 de março de 2026, 19h

.
