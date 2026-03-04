Caracas x Metropolitanos: onde assistir e escalações do jogo de hoje (04/03) pela Copa Sulamericana Caracas e Metropolitanos jogam pela Copa Sul-Americana hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Thalles Leal 04.03.26 18h00 O Metropolitanos vem de uma vitória de 1 a 0 sobre o Deportivo Táchira (X/ @Metropolitanos_) Caracas x Metropolitanos disputam hoje, quarta-feira (04/03), a primeira pré-eliminatória da Copa Sudamericana 2026. O jogo será realizado às 19h (horário de Brasília), no Estadio Olímpico da Universidad Central da Venezuela, em Caracas. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Caracas x Metropolitanos ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela Paramount+, a partir das 19h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Em seus últimos jogos, Caracas empatou com Puerto Cabello por 1 a 1, perdeu para La Guaira por 2 a 0 e foi superado pela Universidad Central por 2 a 1. Já o Metropolitanos passou por derrota de 3 a 2 para a Universidad Central, empate de 1 a 1 com o Carabobo e vitória de 1 a 0 sobre Deportivo Táchira. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (04/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa do Brasil, Bundesliga, Copa Sulamericana e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quarta-feira Brasil x Venezuela: onde assistir ao vivo e escalações do amistoso da seleção feminina hoje (04/03) A seleção feminina brasileira joga um amistoso contra a Venezuela; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Carabobo x Sporting Cristal: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (04) pela Libertadores Carabobo e Sporting Cristal jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Caracas x Metropolitanos: prováveis escalações Caracas: Sem informações. Metropolitanos: Sem informações. FICHA TÉCNICA Caracas x Metropolitanos Copa Sulamericana Local: Estadio Olímpico da Universidad Central da Venezuela, em Caracas Data/Horário: 04 de março de 2026, 19h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Caracas Metropolitanos jogos de hoje Copa Sudamericana 2026 Copa Sulamericana 2026 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Copa Libertadores da América Carabobo x Sporting Cristal: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (04) pela Libertadores Carabobo e Sporting Cristal jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 04.03.26 18h00 Copa Sul-Americana Caracas x Metropolitanos: onde assistir e escalações do jogo de hoje (04/03) pela Copa Sulamericana Caracas e Metropolitanos jogam pela Copa Sul-Americana hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 04.03.26 18h00 Copa Sul-Americana Blooming x Bulo Bulo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (04/03) pela Copa Sulamericana Blooming e San Antonio Bulo Bulo jogam pela Copa Sul-Americana hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 04.03.26 18h00 Amistoso Feminino Brasil x Venezuela: onde assistir ao vivo e escalações do amistoso da seleção feminina hoje (04/03) A seleção feminina brasileira joga um amistoso contra a Venezuela; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 04.03.26 17h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (04/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa do Brasil, Bundesliga, Copa Sulamericana e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quarta-feira 04.03.26 7h00 RENDIMENTO Se o jogo acabasse no intervalo, o Remo estaria no G4 do Brasileirão Queda de rendimento no segundo tempo tem custado pontos ao Leão, que faz bons 45 minutos iniciais, mas perde força após a volta do vestiário 04.03.26 8h00 CORRIDA Fórmula 1: confira o horário e onde assistir ao GP da Austrália Corrida em Melbourne abre a temporada da F1 e marca retorno da Globo às transmissões 04.03.26 9h16 futebol Janela internacional fecha, mas clubes brasileiros ganham período extra para contratações; entenda CBF abriu um período extra para movimentações entre as equipes brasileiras 04.03.26 11h47