Caracas x Metropolitanos: onde assistir e escalações do jogo de hoje (04/03) pela Copa Sulamericana

Caracas x Metropolitanos disputam hoje, quarta-feira (04/03), a primeira pré-eliminatória da Copa Sudamericana 2026. O jogo será realizado às 19h (horário de Brasília), no Estadio Olímpico da Universidad Central da Venezuela, em Caracas. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Caracas x Metropolitanos ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela Paramount+, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em seus últimos jogos, Caracas empatou com Puerto Cabello por 1 a 1, perdeu para La Guaira por 2 a 0 e foi superado pela Universidad Central por 2 a 1.

Já o Metropolitanos passou por derrota de 3 a 2 para a Universidad Central, empate de 1 a 1 com o Carabobo e vitória de 1 a 0 sobre Deportivo Táchira.

Caracas x Metropolitanos: prováveis escalações

FICHA TÉCNICA

Caracas x Metropolitanos

Copa Sulamericana

Local: Estadio Olímpico da Universidad Central da Venezuela, em Caracas

Data/Horário: 04 de março de 2026, 19h