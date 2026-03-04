O'Higgins x Tolima: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (04/03) pela Libertadores O'Higgins e Tolima jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Thalles Leal 04.03.26 20h30 Na etapa anterior, o Tolima eliminou o Deportivo Táchira nos pênaltis. (X/ @Libertadores) O'Higgins x Tolima disputam hoje, quarta-feira (04/03), a ida da terceira pré-eliminatória da Copa Libertadores da América 2026. O jogo ocorre às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio El Teniente, em Rancagua, Chile. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir O'Higgins x Tolima ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela GeTV e pela Paramount+, a partir das 21h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Na etapa anterior, O'Higgins superou o Bahia e o Tolima eliminou o Deportivo Táchira, ambos nos pênaltis. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (04/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa do Brasil, Bundesliga, Copa Sulamericana e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quarta-feira O'Higgins x Tolima: prováveis escalações O'Higgins: Omar Carabalí; Felipe Faúndez, Alan Robledo, Miguel Brizuela e Luis Pavez; Juan Leiva, Felipe Ogaz e Bryan Rabello; Francisco González, Martín Sarrafiore e Arnaldo Castillo. Tolima: Neto Volpi, Cristian Arrieta, Jan Angulo, Juan Mera, Shean Barbosa, Juan Pablo Nieto, Sebastián Guzmán, Ever Valencia, Juan Patiño, Jersson González, Adrián Parra. FICHA TÉCNICA O'Higgins x Tolima Copa Libertadores da América Local: Estádio El Teniente, em Rancagua, Chile Data/Horário: 04 de março de 2026, 21h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave O'Higgins Tolima Copa Libertadores da América jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL FAZ O PIX CBF! Tuna massacra o Tocantinópolis e se classifica para a próxima fase da Copa do Brasil Time paraense goleia por 4 a 1, ganha premiação de R$ 950 mil e agora vai enfrentar Juventude ou Guaporé na próxima fase 04.03.26 21h03 Copa Libertadores da América O'Higgins x Tolima: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (04/03) pela Libertadores O'Higgins e Tolima jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 04.03.26 20h30 Série A argentina Lanús x Boca Juniors: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (04) pelo Campeonato Argentino Lanús e Boca Juniors jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 04.03.26 20h00 Copa Libertadores da América Carabobo x Sporting Cristal: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (04) pela Libertadores Carabobo e Sporting Cristal jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 04.03.26 18h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Enderson detona falta de critério e fala de Matheus Candançan e 'pressiona' árbitro de domingo 04.03.26 23h47 Futebol Destaque do Remo, Alef Manga é o jogador com a maior nota de fevereiro, aponta site Jogador azulino somou a melhor média em cinco jogos no mês 04.03.26 12h47 FUTEBOL Dirigente do Remo fala sobre contratações e detalha conversas com zagueiro e meia Lingard Vice-presidente do Remo, Glauber Gonçalves, explicou que existe conversas entre o clube e jogadores, mas que situação depende de uma força-tarefa 23.02.26 16h08 CHEGOU! Remo anuncia Léo Condé como novo treinador O nome de Condé ganhou força nos bastidores após uma reviravolta nas tratativas conduzidas pela diretoria remista 04.03.26 22h11