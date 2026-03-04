Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

O'Higgins x Tolima: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (04/03) pela Libertadores

O'Higgins e Tolima jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

Thalles Leal
fonte

Na etapa anterior, o Tolima eliminou o Deportivo Táchira nos pênaltis. (X/ @Libertadores)

O'Higgins x Tolima disputam hoje, quarta-feira (04/03), a ida da terceira pré-eliminatória da Copa Libertadores da América 2026. O jogo ocorre às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio El Teniente, em Rancagua, Chile. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir O'Higgins x Tolima ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela GeTV e pela Paramount+, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na etapa anterior, O'Higgins superou o Bahia e o Tolima eliminou o Deportivo Táchira, ambos nos pênaltis.

O'Higgins x Tolima: prováveis escalações

O'Higgins: Omar Carabalí; Felipe Faúndez, Alan Robledo, Miguel Brizuela e Luis Pavez; Juan Leiva, Felipe Ogaz e Bryan Rabello; Francisco González, Martín Sarrafiore e Arnaldo Castillo.

Tolima: Neto Volpi, Cristian Arrieta, Jan Angulo, Juan Mera, Shean Barbosa, Juan Pablo Nieto, Sebastián Guzmán, Ever Valencia, Juan Patiño, Jersson González, Adrián Parra.

FICHA TÉCNICA
O'Higgins x Tolima
Copa Libertadores da América
Local: Estádio El Teniente, em Rancagua, Chile
Data/Horário: 04 de março de 2026, 21h30

