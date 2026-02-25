Tuna Luso perde de virada e é eliminada da Copa do Brasil sub-17

A equipe sub-17 da Tuna Luso se despediu da Copa do Brasil da categoria após perder de virada para o Monte Roraima-RR na última terça-feira (24). Com isso, o time cruz-maltino fica ainda na primeira fase, enquanto o Tamanduá da Amazônia avança para as oitavas de final do torneio.

No Modelão, em Castanhal, a Águia Guerreira saiu na frente com um gol de Nilmar, que marcou no fim do primeiro tempo. Na volta do intervalo, o Monte Roraima reagiu e conseguiu virar o placar.

Por volta dos 15 minutos da segunda etapa, Keven marcou após cobrança de escanteio. Depois, Luís Guilherme virou para os visitantes e, na reta final do jogo, Kawan acertou um belo chute que encobriu o goleiro tunante e fez o terceiro da equipe roraimense.

VEJA MAIS

Agora, o Monte Roraima se prepara para enfrentar o Vilhena-RO, em duelo de ida e volta.

Já a Tuna amarga a terceira eliminação do clube em cerca de uma semana. Além do sub-17, o time profissional foi eliminado nas quartas de final do Parazão e na primeira fase da Copa Grão-Pará.

A equipe principal da Águia Guerreira ainda disputa a Copa do Brasil. Na próxima quarta-feira (4), a Tuna encara o Tocantinópolis-TO pela segunda fase da competição.