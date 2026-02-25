Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Tuna Luso perde de virada e é eliminada da Copa do Brasil sub-17

Águia Guerreira não conseguiu administrar o resultado e foi eliminada do torneio

O Liberal
fonte

Partida foi realizada na última terça-feira (24) (Reprodução / Instagram / Tuna Luso)

A equipe sub-17 da Tuna Luso se despediu da Copa do Brasil da categoria após perder de virada para o Monte Roraima-RR na última terça-feira (24). Com isso, o time cruz-maltino fica ainda na primeira fase, enquanto o Tamanduá da Amazônia avança para as oitavas de final do torneio.

No Modelão, em Castanhal, a Águia Guerreira saiu na frente com um gol de Nilmar, que marcou no fim do primeiro tempo. Na volta do intervalo, o Monte Roraima reagiu e conseguiu virar o placar.

Por volta dos 15 minutos da segunda etapa, Keven marcou após cobrança de escanteio. Depois, Luís Guilherme virou para os visitantes e, na reta final do jogo, Kawan acertou um belo chute que encobriu o goleiro tunante e fez o terceiro da equipe roraimense.

VEJA MAIS 

image Águia tenta virar a chave e aposta na força do Zinho para seguir na Copa do Brasil
Após queda nos pênaltis no Parazão, time marabaense recebe o Independência-AC em jogo único pela segunda fase

image Remo tem mais de 15 mil torcedores garantidos para o jogo contra o Internacional na Série A
Time azulino divulgou a parcial de venda de ingressos para o duelo desta quarta-feira (25)

Agora, o Monte Roraima se prepara para enfrentar o Vilhena-RO, em duelo de ida e volta.

Já a Tuna amarga a terceira eliminação do clube em cerca de uma semana. Além do sub-17, o time profissional foi eliminado nas quartas de final do Parazão e na primeira fase da Copa Grão-Pará.

A equipe principal da Águia Guerreira ainda disputa a Copa do Brasil. Na próxima quarta-feira (4), a Tuna encara o Tocantinópolis-TO pela segunda fase da competição.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esportes

tuna luso

copa do brasil sub-17
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

futebol

Tuna Luso perde de virada e é eliminada da Copa do Brasil sub-17

Águia Guerreira não conseguiu administrar o resultado e foi eliminada do torneio

25.02.26 12h23

mais esportes

Brasil terá oito representantes nos Jogos Paralímpicos de Inverno 2026

Entre os convocados está Vitória Machado, do ParaSnowboard, que será a primeira atleta mulher amputada a representar o Brasil em uma edição dos Jogos Paralímpicos de Inverno

25.02.26 11h48

futebol

Diego Hernández está fora do jogo contra o Internacional; saiba o porquê!

Jogador teve um trauma no joelho e está em tratamento no departamento médico

25.02.26 10h56

Futebol

E agora, Osorio cala ou arma os críticos?

25.02.26 10h53

MAIS LIDAS EM ESPORTES

futebol

Sem Diego Hernández, Remo divulga lista de relacionados para duelo contra o Internacional; confira

Clube azulino encara o Colorado nesta quarta-feira (25), no Mangueirão

25.02.26 9h35

perda

Jovem promessa do Taekwondo brasileiro, Cauã Batista morre aos 18 anos

Cauã estava internado no Hospital Miguel Couto, no Rio, e a família e sua equipe vinham fazendo campanha por doação de sangue nos últimos dias

25.02.26 8h53

FUTEBOL

Marcos Braz está próximo de assumir o departamento de futebol de time da Série C

Braz deixou o Remo antes da estreia da Série A e segue sem clube no mercado

24.02.26 17h08

Futebol

Remo encara o Internacional no Mangueirão em busca da primeira vitória na Série A

Leão tenta transformar boa atuação em resultado positivo diante de um Colorado pressionado na tabela

25.02.26 7h30

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda