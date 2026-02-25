Tuna Luso perde de virada e é eliminada da Copa do Brasil sub-17 Águia Guerreira não conseguiu administrar o resultado e foi eliminada do torneio O Liberal 25.02.26 12h23 Partida foi realizada na última terça-feira (24) (Reprodução / Instagram / Tuna Luso) A equipe sub-17 da Tuna Luso se despediu da Copa do Brasil da categoria após perder de virada para o Monte Roraima-RR na última terça-feira (24). Com isso, o time cruz-maltino fica ainda na primeira fase, enquanto o Tamanduá da Amazônia avança para as oitavas de final do torneio. No Modelão, em Castanhal, a Águia Guerreira saiu na frente com um gol de Nilmar, que marcou no fim do primeiro tempo. Na volta do intervalo, o Monte Roraima reagiu e conseguiu virar o placar. Por volta dos 15 minutos da segunda etapa, Keven marcou após cobrança de escanteio. Depois, Luís Guilherme virou para os visitantes e, na reta final do jogo, Kawan acertou um belo chute que encobriu o goleiro tunante e fez o terceiro da equipe roraimense. VEJA MAIS Águia tenta virar a chave e aposta na força do Zinho para seguir na Copa do Brasil Após queda nos pênaltis no Parazão, time marabaense recebe o Independência-AC em jogo único pela segunda fase Remo tem mais de 15 mil torcedores garantidos para o jogo contra o Internacional na Série A Time azulino divulgou a parcial de venda de ingressos para o duelo desta quarta-feira (25) Agora, o Monte Roraima se prepara para enfrentar o Vilhena-RO, em duelo de ida e volta. Já a Tuna amarga a terceira eliminação do clube em cerca de uma semana. Além do sub-17, o time profissional foi eliminado nas quartas de final do Parazão e na primeira fase da Copa Grão-Pará. A equipe principal da Águia Guerreira ainda disputa a Copa do Brasil. Na próxima quarta-feira (4), a Tuna encara o Tocantinópolis-TO pela segunda fase da competição. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes tuna luso copa do brasil sub-17 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Tuna Luso perde de virada e é eliminada da Copa do Brasil sub-17 Águia Guerreira não conseguiu administrar o resultado e foi eliminada do torneio 25.02.26 12h23 mais esportes Brasil terá oito representantes nos Jogos Paralímpicos de Inverno 2026 Entre os convocados está Vitória Machado, do ParaSnowboard, que será a primeira atleta mulher amputada a representar o Brasil em uma edição dos Jogos Paralímpicos de Inverno 25.02.26 11h48 futebol Diego Hernández está fora do jogo contra o Internacional; saiba o porquê! Jogador teve um trauma no joelho e está em tratamento no departamento médico 25.02.26 10h56 Futebol E agora, Osorio cala ou arma os críticos? 25.02.26 10h53 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Sem Diego Hernández, Remo divulga lista de relacionados para duelo contra o Internacional; confira Clube azulino encara o Colorado nesta quarta-feira (25), no Mangueirão 25.02.26 9h35 perda Jovem promessa do Taekwondo brasileiro, Cauã Batista morre aos 18 anos Cauã estava internado no Hospital Miguel Couto, no Rio, e a família e sua equipe vinham fazendo campanha por doação de sangue nos últimos dias 25.02.26 8h53 FUTEBOL Marcos Braz está próximo de assumir o departamento de futebol de time da Série C Braz deixou o Remo antes da estreia da Série A e segue sem clube no mercado 24.02.26 17h08 Futebol Remo encara o Internacional no Mangueirão em busca da primeira vitória na Série A Leão tenta transformar boa atuação em resultado positivo diante de um Colorado pressionado na tabela 25.02.26 7h30