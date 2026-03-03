Robgol rasga elogios a Pedro Henrique no Paysandu: 'Fundamental'

Ídolo do Paysandu, Robgol demonstrou confiança no momento vivido pelo time bicolor na temporada e acredita que a equipe tem boas condições de confirmar o título do Campeonato Paraense no jogo da volta da final, no próximo domingo, no Mangueirão. Em entrevista ao Núcleo de Esportes de O Liberal, o ex-atacante destacou a postura coletiva apresentada na vitória por 2 a 1 sobre o Remo, no primeiro jogo da decisão.

Para Robgol, que participou, junto com Agnaldo Seu Boneco, do novo programa do Grupo Liberal, de Salto Alto, o domínio bicolor no clássico não foi ocasional. Segundo ele, o Paysandu vem apresentando uma identidade clara, baseada em intensidade e organização desde o setor defensivo.

“A postura da equipe, a forma como vem jogando, com pegada muito boa, marcação bem adiantada, vem me agradando muito”, avaliou. O ex-jogador ainda destacou que o placar poderia ter sido mais elástico, caso o time tivesse sido mais eficiente nas finalizações.

Apesar dos elogios, Robgol ponderou que nem todas as atuações recentes agradaram. Ele citou, por exemplo, o jogo contra a Tuna, pelas fases anteriores do Parazão, como um ponto fora da curva. Ainda assim, reforçou que o desempenho no Re-Pa mostrou evolução e maturidade competitiva. Para ele, mantendo o mesmo nível de entrega, o Paysandu entra em vantagem no segundo confronto.

"Estão tendo a postura exemplar e criando as oportunidades de gols, e nesse último jogo, se tivesse aproveitado, tinha saído com um resultado bem melhor. Então, se o Paysandu jogar com a mesma postura desse Re-Pa anterior, tem grandes chances de ser campeão"

Um dos principais destaques da entrevista foi o elogio à base bicolor, que vem ganhando oportunidades na temporada. Robgol fez questão de valorizar o meio-campista Pedro Henrique, uma das revelações da base bicolor e hoje titular da equipe profissional.

“O PH me agrada, vem jogando muito bem, tem uma confiança enorme, tanta que as vezes nos deixa com medo, joga muito pra frente, as vezes por ser muito confiante tem alguns erros onde cometemos alguns riscos de tomar gols, mas é um cara que vem jogando uma bola fundamental pra que o Paysandu esteja nessa situação.”

Ao recordar sua passagem pelo clube, entre 2003 e 2007, Robgol reforçou a importância de investir nas categorias de base como estratégia esportiva e financeira, citando revelações de sua época que fizeram sucesso nacionalmente, como Magno e Rogerinho. Para ele, o atual momento do Paysandu passa, novamente, por esse caminho. “A base tem sempre que ser valorizada. Se cuidar bem, vai continuar revelando jogadores, como já aconteceu com Pikachu, Rony e tantos outros”, concluiu.