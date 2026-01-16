Paysandu acerta renovação contratual com o zagueiro Yeferson Quintana Com mais de 50 partidas disputadas com a camisa bicolor nas últimas duas temporadas, o zagueiro de 29 anos desembarca em Belém nos próximos dias para se integrar ao elenco O Liberal 16.01.26 15h08 Quintana parte para sua terceira temporada no Papão da Curuzu. (Reprodução / Youtube / PapãoTV) O Paysandu deu um passo importante na formatação do elenco para as disputas de 2026. Na tarde desta sexta-feira (16), a diretoria bicolor anunciou a renovação de contrato do zagueiro Yeferson Quintana. O experiente defensor uruguaio parte para a sua terceira temporada no Papão da Curuzu, consolidando-se como uma referência para os atletas mais jovens, que formam a maior parte do plantel. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Com mais de 50 partidas disputadas com a camisa bicolor nas últimas duas temporadas, o zagueiro de 29 anos desembarca em Belém nos próximos dias para se integrar ao elenco, que segue em ritmo de pré-temporada. Campeão da última edição da Copa Verde, Quintana projeta novos objetivos pelo clube. “Muito feliz com a renovação. Será minha terceira temporada em Belém, cidade onde me adaptei rápido e que gosto muito. Sei que vai ser um ano de muitos desafios, mas vamos lutar para buscar os nossos objetivos, o principal deles o acesso à Série B”, afirmou o defensor. VEJA MAIS Paysandu monitora jogadores e trata com urgência as contratações de zagueiro e lateral Time bicolor busca no mercado algumas posições e a defesa e lateral-esquerda são prioridades dentro do planejamento alviceleste Com gramado da Curuzu em reforma, Paysandu pode fazer a estreia no Parazão no Mangueirão Presidente da comissão de futebol do Paysandu, Alberto maia, afirmou que realizou consulta ao Mangueirão, mas que o pensamento do clube é fazer a estreia no Parazão na Curuzu Paysandu apresenta Marcinho e aposta em experiência para a temporada Meia elogia o projeto do clube, destaca o trabalho de Júnior Rocha e diz que chega pronto para ajudar dentro e fora de campo O uruguaio chegou ao Paysandu em 2024, após uma passagem relativamente curta pela Portuguesa, seu primeiro clube no futebol brasileiro. Revelado nas categorias de base do Peñarol, Quintana também acumula experiências no futebol norte-americano e espanhol. O jogador deve estar à disposição para o primeiro desafio bicolor em 2026. O Paysandu estreia no Campeonato Paraense no próximo domingo (25), às 16h, diante do São Raimundo, no Estádio Banpará Curuzu. 