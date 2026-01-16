Paysandu acerta renovação contratual com o zagueiro Yeferson Quintana

O Paysandu deu um passo importante na formatação do elenco para as disputas de 2026. Na tarde desta sexta-feira (16), a diretoria bicolor anunciou a renovação de contrato do zagueiro Yeferson Quintana. O experiente defensor uruguaio parte para a sua terceira temporada no Papão da Curuzu, consolidando-se como uma referência para os atletas mais jovens, que formam a maior parte do plantel.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Com mais de 50 partidas disputadas com a camisa bicolor nas últimas duas temporadas, o zagueiro de 29 anos desembarca em Belém nos próximos dias para se integrar ao elenco, que segue em ritmo de pré-temporada.

Campeão da última edição da Copa Verde, Quintana projeta novos objetivos pelo clube. “Muito feliz com a renovação. Será minha terceira temporada em Belém, cidade onde me adaptei rápido e que gosto muito. Sei que vai ser um ano de muitos desafios, mas vamos lutar para buscar os nossos objetivos, o principal deles o acesso à Série B”, afirmou o defensor.

VEJA MAIS

O uruguaio chegou ao Paysandu em 2024, após uma passagem relativamente curta pela Portuguesa, seu primeiro clube no futebol brasileiro. Revelado nas categorias de base do Peñarol, Quintana também acumula experiências no futebol norte-americano e espanhol.

O jogador deve estar à disposição para o primeiro desafio bicolor em 2026. O Paysandu estreia no Campeonato Paraense no próximo domingo (25), às 16h, diante do São Raimundo, no Estádio Banpará Curuzu.