Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Paysandu chevron right

Paysandu apresenta Marcinho e aposta em experiência para a temporada

Meia elogia o projeto do clube, destaca o trabalho de Júnior Rocha e diz que chega pronto para ajudar dentro e fora de campo

O Liberal

O Paysandu apresentou oficialmente nesta quarta-feira (14) o meia Marcinho. Experiente, o jogador afirmou que aceitou o convite após ouvir o projeto esportivo do clube bicolor e destacou a confiança no trabalho que vem sendo desenvolvido para a temporada.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Mesmo com contrato em vigor com a Chapecoense, Marcinho disse que o planejamento apresentado pela diretoria foi determinante para a mudança. “Vai ser um ano difícil, sabemos disso, mas estamos bem preparados. Recebi um projeto muito bom, diferente do ano passado, e isso me motivou bastante”, afirmou.

VEJA MAIS

image Paysandu aposta em novos planos e amplia vantagens do Sócio-Torcedor para 2026
Erick Almeida, diretor do programa, detalha preços acessíveis, descontos progressivos e benefícios para aproximar a Fiel Bicolor em momento de reconstrução do clube

image Árbitro coloca estádios do Remo e do Paysandu como os 'mais temidos' pela arbitragem; veja a lista
O árbitro Marcelo de Lima Henrique listou os cinco estádios 'complicados' de trabalhar e as casas do Remo e do Paysandu lideram o ranking

O meia também elogiou o trabalho do técnico Júnior Rocha e disse que o elenco tem consciência dos desafios que virão ao longo do ano, principalmente na Série C do Brasileirão. “Estamos trabalhando bem com o professor Júnior Rocha. Estou muito feliz por fazer parte disso e espero dar alegria ao torcedor bicolor”, completou.

Sobre a parte física e técnica, Marcinho garantiu que chega pronto para jogar. “É mais questão de estar em campo. No ano passado tive oportunidades e pude corresponder quando precisei entrar. Isso dá confiança”, disse, ao comentar a sequência recente de jogos na carreira.

Além do desempenho dentro das quatro linhas, o jogador ressaltou o papel de liderança no elenco, especialmente com os atletas mais jovens. “Procuramos ajudar ao máximo os mais novos. Eles perguntam sobre posicionamento, sobre carreira, e tento passar o que aprendi. São bons garotos, trabalham muito”, destacou.

Por fim, Marcinho falou sobre o peso da camisa alviceleste e deixou claro o objetivo no clube. “O Paysandu é um clube gigante. Todos sabem que o lugar dele é lá em cima. Vim para vencer. A torcida pode esperar um Marcinho experiente, com vontade, que procura dar passes para gol, finalizar de fora da área e ajudar o time da melhor forma possível.”

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Paysandu
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM PAYSANDU

OFICIAL

Paysandu apresenta Marcinho e aposta em experiência para a temporada

Meia elogia o projeto do clube, destaca o trabalho de Júnior Rocha e diz que chega pronto para ajudar dentro e fora de campo

14.01.26 22h10

Futebol

Paysandu aposta em novos planos e amplia vantagens do Sócio-Torcedor para 2026

Erick Almeida, diretor do programa, detalha preços acessíveis, descontos progressivos e benefícios para aproximar a Fiel Bicolor em momento de reconstrução do clube

14.01.26 17h02

Futebol

Libonati celebra renovação e ganha espaço no Paysandu na pré-temporada de 2026

Visto como um atleta versátil, Libonato começou a carreira como volante, mas acabou recuando para a defesa, onde fincou posição no elenco bicolor

13.01.26 16h08

Futebol

Paysandu convoca conselheiros do clube para eleição e posse do novo vice-presidente

Reunião ocorre no dia 22 de janeiro, na sede do clube, em Belém

13.01.26 12h33

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Remo cobra do Atlético-MG dívida de R$ 500 mil por transferência de Rony

Jogador paraense foi formado no Leão Azul e contratado pelo Galo em 2025

14.01.26 11h00

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (14/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Copa Africana de Nações, Copa da Liga Inglesa, Campeonato Alemão, Série A saudita, Copa del Rey e Coppa Italia movimentam o futebol nesta quarta-feira

14.01.26 7h00

Futebol

Remo prepara recurso para reverter punição e evitar perda de mando de campo na Série A

Clube azulino foi punido pelo STJD por conta da confusão no jogo contra o Avaí-SC, na 37ª rodada da Série B 

14.01.26 11h57

FUTEBOL

Árbitro coloca estádios do Remo e do Paysandu como os 'mais temidos' pela arbitragem; veja a lista

O árbitro Marcelo de Lima Henrique listou os cinco estádios 'complicados' de trabalhar e as casas do Remo e do Paysandu lideram o ranking

14.01.26 16h01

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda