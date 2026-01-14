Paysandu apresenta Marcinho e aposta em experiência para a temporada

O Paysandu apresentou oficialmente nesta quarta-feira (14) o meia Marcinho. Experiente, o jogador afirmou que aceitou o convite após ouvir o projeto esportivo do clube bicolor e destacou a confiança no trabalho que vem sendo desenvolvido para a temporada.

Mesmo com contrato em vigor com a Chapecoense, Marcinho disse que o planejamento apresentado pela diretoria foi determinante para a mudança. “Vai ser um ano difícil, sabemos disso, mas estamos bem preparados. Recebi um projeto muito bom, diferente do ano passado, e isso me motivou bastante”, afirmou.

O meia também elogiou o trabalho do técnico Júnior Rocha e disse que o elenco tem consciência dos desafios que virão ao longo do ano, principalmente na Série C do Brasileirão. “Estamos trabalhando bem com o professor Júnior Rocha. Estou muito feliz por fazer parte disso e espero dar alegria ao torcedor bicolor”, completou.

Sobre a parte física e técnica, Marcinho garantiu que chega pronto para jogar. “É mais questão de estar em campo. No ano passado tive oportunidades e pude corresponder quando precisei entrar. Isso dá confiança”, disse, ao comentar a sequência recente de jogos na carreira.

Além do desempenho dentro das quatro linhas, o jogador ressaltou o papel de liderança no elenco, especialmente com os atletas mais jovens. “Procuramos ajudar ao máximo os mais novos. Eles perguntam sobre posicionamento, sobre carreira, e tento passar o que aprendi. São bons garotos, trabalham muito”, destacou.

Por fim, Marcinho falou sobre o peso da camisa alviceleste e deixou claro o objetivo no clube. “O Paysandu é um clube gigante. Todos sabem que o lugar dele é lá em cima. Vim para vencer. A torcida pode esperar um Marcinho experiente, com vontade, que procura dar passes para gol, finalizar de fora da área e ajudar o time da melhor forma possível.”