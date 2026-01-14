Paysandu apresenta Marcinho e aposta em experiência para a temporada Meia elogia o projeto do clube, destaca o trabalho de Júnior Rocha e diz que chega pronto para ajudar dentro e fora de campo O Liberal 14.01.26 22h10 O Paysandu apresentou oficialmente nesta quarta-feira (14) o meia Marcinho. Experiente, o jogador afirmou que aceitou o convite após ouvir o projeto esportivo do clube bicolor e destacou a confiança no trabalho que vem sendo desenvolvido para a temporada. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Mesmo com contrato em vigor com a Chapecoense, Marcinho disse que o planejamento apresentado pela diretoria foi determinante para a mudança. “Vai ser um ano difícil, sabemos disso, mas estamos bem preparados. Recebi um projeto muito bom, diferente do ano passado, e isso me motivou bastante”, afirmou. VEJA MAIS Paysandu aposta em novos planos e amplia vantagens do Sócio-Torcedor para 2026 Erick Almeida, diretor do programa, detalha preços acessíveis, descontos progressivos e benefícios para aproximar a Fiel Bicolor em momento de reconstrução do clube Árbitro coloca estádios do Remo e do Paysandu como os 'mais temidos' pela arbitragem; veja a lista O árbitro Marcelo de Lima Henrique listou os cinco estádios 'complicados' de trabalhar e as casas do Remo e do Paysandu lideram o ranking O meia também elogiou o trabalho do técnico Júnior Rocha e disse que o elenco tem consciência dos desafios que virão ao longo do ano, principalmente na Série C do Brasileirão. “Estamos trabalhando bem com o professor Júnior Rocha. Estou muito feliz por fazer parte disso e espero dar alegria ao torcedor bicolor”, completou. Sobre a parte física e técnica, Marcinho garantiu que chega pronto para jogar. “É mais questão de estar em campo. No ano passado tive oportunidades e pude corresponder quando precisei entrar. Isso dá confiança”, disse, ao comentar a sequência recente de jogos na carreira. Além do desempenho dentro das quatro linhas, o jogador ressaltou o papel de liderança no elenco, especialmente com os atletas mais jovens. “Procuramos ajudar ao máximo os mais novos. Eles perguntam sobre posicionamento, sobre carreira, e tento passar o que aprendi. São bons garotos, trabalham muito”, destacou. Por fim, Marcinho falou sobre o peso da camisa alviceleste e deixou claro o objetivo no clube. “O Paysandu é um clube gigante. Todos sabem que o lugar dele é lá em cima. Vim para vencer. A torcida pode esperar um Marcinho experiente, com vontade, que procura dar passes para gol, finalizar de fora da área e ajudar o time da melhor forma possível.” Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU OFICIAL Paysandu apresenta Marcinho e aposta em experiência para a temporada Meia elogia o projeto do clube, destaca o trabalho de Júnior Rocha e diz que chega pronto para ajudar dentro e fora de campo 14.01.26 22h10 Futebol Paysandu aposta em novos planos e amplia vantagens do Sócio-Torcedor para 2026 Erick Almeida, diretor do programa, detalha preços acessíveis, descontos progressivos e benefícios para aproximar a Fiel Bicolor em momento de reconstrução do clube 14.01.26 17h02 Futebol Libonati celebra renovação e ganha espaço no Paysandu na pré-temporada de 2026 Visto como um atleta versátil, Libonato começou a carreira como volante, mas acabou recuando para a defesa, onde fincou posição no elenco bicolor 13.01.26 16h08 Futebol Paysandu convoca conselheiros do clube para eleição e posse do novo vice-presidente Reunião ocorre no dia 22 de janeiro, na sede do clube, em Belém 13.01.26 12h33 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Remo cobra do Atlético-MG dívida de R$ 500 mil por transferência de Rony Jogador paraense foi formado no Leão Azul e contratado pelo Galo em 2025 14.01.26 11h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (14/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa Africana de Nações, Copa da Liga Inglesa, Campeonato Alemão, Série A saudita, Copa del Rey e Coppa Italia movimentam o futebol nesta quarta-feira 14.01.26 7h00 Futebol Remo prepara recurso para reverter punição e evitar perda de mando de campo na Série A Clube azulino foi punido pelo STJD por conta da confusão no jogo contra o Avaí-SC, na 37ª rodada da Série B 14.01.26 11h57 FUTEBOL Árbitro coloca estádios do Remo e do Paysandu como os 'mais temidos' pela arbitragem; veja a lista O árbitro Marcelo de Lima Henrique listou os cinco estádios 'complicados' de trabalhar e as casas do Remo e do Paysandu lideram o ranking 14.01.26 16h01