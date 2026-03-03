Galvão Bueno realiza 'sonho de auditório' e mira o entretenimento em novo programa do SBT

Galvão Bueno estreou no SBT na noite desta segunda-feira, com o Galvão F.C. É a "realização de um sonho", segundo o narrador, ao ter um programa de auditório. A atração abraça o estilo da emissora, com foco no entretenimento, game show, premiações, plateia e banda.

Pela estreia, o tom é bem diferente do "Galvão e Amigos", no ar pela Band de março a dezembro de 2025, e mais ainda do antigo "Bem, Amigos!", do SporTV. As brincadeiras, por vezes, tomaram o lugar da discussão, que não saiu do lugar comum. Cada tema não se estendeu por mais de cinco minutos.

Galvão iniciou sua estreia ainda com uma participação no Programa do Ratinho, que antecede o seu na grade de programação. A transmissão os acompanhou de um estúdio a outro.

Com plateia vestida com cores de times do Brasileirão, a banda "Los Buenos" e os participantes Mauro Beting, Vampeta e Mauro Naves, os personagens que faltavam chegaram para iniciar o programa

"Narrei o tetra, narrei o penta, estou pronto para narrar o hexa. Vamos ver se a seleção está pronta", disse o locutor, que será narrador de 10 jogos da Copa do Mundo no SBT.

Quando finalmente iniciou a falar sobre futebol, Galvão Bueno abriu a discussão sobre Neymar. Ele repetiu o que já havia dito em entrevista recente ao Estadão: "Só há uma pessoa que pode decidir isso: ele mesmo. Quem pode convocar o Neymar é o Neymar." Ratinho e Vampeta endossaram a convocação do jogador do Santos.

O assunto parecia mudar quando Galvão chamou o quadro "Fala, Galvão", em que o programa responde a uma pergunta enviada pelo público. A questão, porém, voltou a ser o santista.

Rapidamente, a conversa deixou de ter o futebol como tema central, com Galvão pedindo para que Vampeta contasse uma história do pentacampeonato.

Os assuntos variaram na sequência. Falou-se das finais em Estaduais, Abel Ferreira, Corinthians e Memphis Depay. Todos com discussões breves.

VT FALHA, ARBITRAGEM É O 'ASSUNTO SÉRIO', E PLATEIA GANHA É TESTADA Outra questão foi sobre quem deve ser o camisa 9 da seleção. Galvão jogou para a plateia, que, entre gritos, citou Yuri Alberto e Vitor Roque. O apresentador, então, chamou um VT sobre o tema, que não rodou e gerou certo constrangimento.

Deu certo, na sequência, o teaser sobre o quadro "Campeões do Mundo com Galvão", em que ele irá entrevistar jogadores que conquistaram a Copa com a seleção brasileira. Parreira, Kaká e Ricardo Rocha serão alguns dos nomes.

O momento mais sério e que de fato apresentou informações e debate foi na entrada de Nadine Basttos. A comentarista de arbitragem explicou as novas regras que serão aplicadas a partir da Copa do Mundo.

A sequência teve o já anunciado game show com a plateia. Quatro escolhidos participaram de um quiz, respondendo sobre artilheiros da seleção, participantes de Copa e recordistas em jogos pela seleção argentina. A vencedora levou a Trionda, bola oficial da Copa do Mundo.

O encerramento do programa promete sempre trazer uma narração icônica de Galvão Bueno. A estreia contou com a final da Copa de 1994, na qual o Brasil foi tetracampeão mundial.