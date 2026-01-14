Árbitro coloca estádios do Remo e do Paysandu como os 'mais temidos' pela arbitragem; veja a lista

Belém é uma cidade que respira futebol como poucas no Brasil. A força das torcidas de Remo e Paysandu transforma os estádios do Leão e do Papão em uma atmosfera difícil para atletas e também arbitragem. Os estádios tradicionais da capital paraense, quase sempre cheios, criam um ambiente de pressão intensa, fator que ganhou destaque em entrevista do árbitro Marcelo de Lima Henrique.

Durante participação no Charl Podcast, o árbitro, de 54 anos, que já teve o escudo da Fifa, foi convidado a listar os cinco estádios mais difíceis de se apitar no futebol brasileiro. Sem hesitar, colocou Baenão e Curuzu no topo da lista, destacando a pressão de se trabalhar nestes locais.

“Os estádios ‘brabos’ hoje são os mais acanhados. Estádios pequenos sempre são os mais difíceis. Baenão e Curuzu são estádios acanhados, a pressão é imensa. As arenas acabaram muito com esse fervor, mas esses estádios, especialmente no Pará, apesar de pequenos, têm uma pressão absurda. Eu, particularmente, gosto desse clima”, afirmou.

Árbitro Marcelo de Lima Henrique atuará apenas mais esta temporada, antes de se aposentar (Cesar Greco/Palmeiras)

Ao detalhar o seu “Top 5”, Marcelo de Lima Henrique reforçou que os palcos da dupla Re-Pa dividem o primeiro lugar como os mais complicados para a arbitragem.

“Empatados em primeiro, Baenão e Curuzu. Baenão do Remo e Curuzu do Paysandu. Não estou sendo hipócrita, não. Ali é complicado de apitar. A Vila Belmiro é difícil, sim. São Januário sempre teve muita pressão e sempre vai ter. Isso é um fator que o clube precisa saber lidar. Já o Barradão é um estádio nesse molde antigo, com torcida que pulsa, mas é gostoso de trabalhar”, destacou.

Curuzu é a casa do Paysandu (Matheus Vieira/Paysandu)

Baenão é a casa do Remo (Luis Carlos / Remo)

Na temporada atual, Remo e Paysandu voltarão a mandar partidas em seus estádios tradicionais. Com o Leão Azul disputando a Série A do Campeonato Brasileiro, o clube avalia a possibilidade de realizar alguns jogos da elite no Baenão, além de partidas do Campeonato Paraense e da Copa Norte. No entanto, o Mangueirão seguirá como o principal palco azulino em 2026. Já o Paysandu planeja manter a Curuzu como sua principal casa na temporada, levando apenas alguns jogos específicos para o Mangueirão.