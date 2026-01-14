Árbitro coloca estádios do Remo e do Paysandu como os 'mais temidos' pela arbitragem; veja a lista O árbitro Marcelo de Lima Henrique listou os cinco estádios 'complicados' de trabalhar e as casas do Remo e do Paysandu lideram o ranking Fábio Will 14.01.26 16h01 Estádios são separados por um quarteirão (Fernando Araujo / Arquivo O Liberal) Belém é uma cidade que respira futebol como poucas no Brasil. A força das torcidas de Remo e Paysandu transforma os estádios do Leão e do Papão em uma atmosfera difícil para atletas e também arbitragem. Os estádios tradicionais da capital paraense, quase sempre cheios, criam um ambiente de pressão intensa, fator que ganhou destaque em entrevista do árbitro Marcelo de Lima Henrique. ASSISTA WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Durante participação no Charl Podcast, o árbitro, de 54 anos, que já teve o escudo da Fifa, foi convidado a listar os cinco estádios mais difíceis de se apitar no futebol brasileiro. Sem hesitar, colocou Baenão e Curuzu no topo da lista, destacando a pressão de se trabalhar nestes locais. “Os estádios ‘brabos’ hoje são os mais acanhados. Estádios pequenos sempre são os mais difíceis. Baenão e Curuzu são estádios acanhados, a pressão é imensa. As arenas acabaram muito com esse fervor, mas esses estádios, especialmente no Pará, apesar de pequenos, têm uma pressão absurda. Eu, particularmente, gosto desse clima”, afirmou. Árbitro Marcelo de Lima Henrique atuará apenas mais esta temporada, antes de se aposentar (Cesar Greco/Palmeiras) Ao detalhar o seu “Top 5”, Marcelo de Lima Henrique reforçou que os palcos da dupla Re-Pa dividem o primeiro lugar como os mais complicados para a arbitragem. “Empatados em primeiro, Baenão e Curuzu. Baenão do Remo e Curuzu do Paysandu. Não estou sendo hipócrita, não. Ali é complicado de apitar. A Vila Belmiro é difícil, sim. São Januário sempre teve muita pressão e sempre vai ter. Isso é um fator que o clube precisa saber lidar. Já o Barradão é um estádio nesse molde antigo, com torcida que pulsa, mas é gostoso de trabalhar”, destacou. VEJA MAIS Baenão passará por vistorias para receber sistema de impedimento semiautomático; saiba mais Empresa parceira da CBF irá vistoriar o Baenão, que deverá passar por adequações para receber o sistema de impedimento Gramado da Curuzu entra em fase final de recuperação para o Campeonato Paraense Campo só estará disponível na semana da estreia do time no Parazão do próximo ano Curuzu é a casa do Paysandu (Matheus Vieira/Paysandu) Baenão é a casa do Remo (Luis Carlos / Remo) Na temporada atual, Remo e Paysandu voltarão a mandar partidas em seus estádios tradicionais. Com o Leão Azul disputando a Série A do Campeonato Brasileiro, o clube avalia a possibilidade de realizar alguns jogos da elite no Baenão, além de partidas do Campeonato Paraense e da Copa Norte. No entanto, o Mangueirão seguirá como o principal palco azulino em 2026. Já o Paysandu planeja manter a Curuzu como sua principal casa na temporada, levando apenas alguns jogos específicos para o Mangueirão. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo remo paysandu paysandu baenão curuzu série a série c árbitro marcelo de lima henrique futebol jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Cariocão Fluminense x Madureira: onde assistir e escalações do jogo de hoje (14/01) pelo Campeonato Carioca Fluminense e Madureira jogam pelo Cariocão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 14.01.26 18h00 FUTEBOL Árbitro coloca estádios do Remo e do Paysandu como os 'mais temidos' pela arbitragem; veja a lista O árbitro Marcelo de Lima Henrique listou os cinco estádios 'complicados' de trabalhar e as casas do Remo e do Paysandu lideram o ranking 14.01.26 16h01 Copa da Liga Inglesa Chelsea x Arsenal: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (14/01) pela Copa da Liga Inglesa Chelsea e Arsenal jogam pela Copa da Liga Inglesa hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 14.01.26 16h00 Copa do Rei da Espanha Albacete x Real Madrid: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (14/01) pela Copa del Rey Albacete e Real Madrid jogam pela Copa do Rei da Espanha hoje; veja as formações e onde assistir o jogo de hoje 14.01.26 16h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Remo cobra do Atlético-MG dívida de R$ 500 mil por transferência de Rony Jogador paraense foi formado no Leão Azul e contratado pelo Galo em 2025 14.01.26 11h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (14/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa Africana de Nações, Copa da Liga Inglesa, Campeonato Alemão, Série A saudita, Copa del Rey e Coppa Italia movimentam o futebol nesta quarta-feira 14.01.26 7h00 Futebol Remo prepara recurso para reverter punição e evitar perda de mando de campo na Série A Clube azulino foi punido pelo STJD por conta da confusão no jogo contra o Avaí-SC, na 37ª rodada da Série B 14.01.26 11h57 AGORA SIM! CBF divulga tabela detalhada e Remo conhece início da Série A 2026; confira jogos e horários Das oito primeiras rodadas, o time azulino fará quatro partidas no Mangueirão, em Belém, diante de Mirassol, Internacional, Fluminense e Bahia 13.01.26 19h30