Paysandu aposta em novos planos e amplia vantagens do Sócio-Torcedor para 2026

O Paysandu iniciou uma nova fase do programa de sócio-torcedor com foco na ampliação do acesso e no fortalecimento da relação com a torcida. Atualmente, o clube conta com cerca de três mil sócios, sendo aproximadamente 2.800 adimplentes, número que o diretor do Sócio-Torcedor, Erick Almeida, faz questão de valorizar. Os dados foram apresentados durante entrevista ao programa Liberal+Esporte.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

“Aproveito para agradecer a fidelidade desses torcedores, que permaneceram com o clube mesmo durante esse período difícil de fim de ano. Somos muito gratos a todos eles". A meta da diretoria, no entanto, é ousada e mira um crescimento significativo já em 2026.

“Queremos alcançar entre 10 e 15 mil sócios-torcedores. Historicamente, o clube sempre oscilou nessa faixa. Em 2015, chegamos a oito mil e depois houve queda. Para 2026, a expectativa é que o torcedor volte a prestigiar esse novo momento que o Paysandu atravessa.”

A principal novidade para os torcedores é o plano Arquibancada Paysão, com mensalidade de R$ 14,90, pensado para o torcedor que não consegue ir sempre ao estádio, mas quer seguir apoiando o clube. “Neste ano, vamos tentar algo diferente, atuando em diversas classes e com planos mais flexíveis. Criamos um plano mais acessível, no valor de R$ 14,90 por mês, que garante até 40% de desconto nos ingressos.”

VEJA MAIS

Outro diferencial é o sistema de descontos progressivos na compra das entradas. “As vendas de ingressos serão abertas com seis ou sete dias de antecedência. No primeiro dia, o sócio terá 40% de desconto; no segundo, 30%; no terceiro, 20%; e depois 15%. Isso nos ajuda a ter um planejamento melhor de público.”

O programa foi estruturado para atender tanto quem vai poucas vezes ao estádio quanto quem acompanha todos os jogos como mandante. “Quanto mais tempo o torcedor contrata o plano, mais barato ele fica. Mantemos o plano Paysão, com até 40% de desconto nos ingressos, e os planos Prime, que garantem acesso de 100% ao estádio.”

O plano anual do Payxão, por exemplo, custa R$ 178,80 e pode ser pago à vista no Pix ou parcelado em 12 vezes no cartão. “Com isso, conseguimos atingir diferentes classes sociais e tornar o programa mais acessível, fortalecendo o Paysandu com o apoio da sua torcida". Além dos descontos nos ingressos, o sócio-torcedor passa a ter uma série de vantagens adicionais.

“Ele terá desconto nas lojas oficiais, benefícios em uma rede de parceiros e prioridade no acesso ao estádio", explica. “O assinante do plano Paysão contará com cashback nas Lojas Lobo e até 40% de desconto nos ingressos. Se o ingresso custar R$ 40, por exemplo, ele pode pagar apenas R$ 24.”

A reformulação do programa conta ainda com a atuação de Joaquim Neto, executivo do Sócio-Torcedor, que chega ao clube após passagem pelo Ceará, onde o programa alcançou a marca de 35 mil associados. A expectativa é que a Fiel Bicolor abrace o projeto e esteja ainda mais próxima do clube neste período de reconstrução.