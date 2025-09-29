Torcida do Paysandu convoca protesto em frente à sede do clube por direito ao voto do sócio torcedor

A comissão de festa do Paysandu convocou, pelas redes sociais, um ato para a terça-feira (30), em frente à sede social do clube, em Belém. O movimento pede mudanças na gestão bicolor e o direito de voto do sócio torcedor.

De acordo com a publicação, o objetivo é pressionar o Conselho Deliberativo (Condel), que se reúne no mesmo dia, e cobrar maior transparência na condução administrativa. O grupo afirma repudiar qualquer ato de violência e defende que a mobilização seja pacífica e ordeira.

Crise na diretoria

O Paysandu vive um dos períodos mais delicados de sua história recente. Além da campanha negativa na Série B do Campeonato Brasileiro, que deixou o time na lanterna da competição, o clube enfrenta problemas de gestão. Um dos episódios mais marcantes foi a punição de Transfer Ban aplicada pela Fifa, em razão da dívida com o Torreense, de Portugal, pela contratação do lateral-esquerdo Keffel.

Em agosto, representantes da diretoria já haviam se reunido com torcedores organizados para ouvir críticas e manter aberto o canal de diálogo. Agora, o ato em frente à sede busca ampliar essa mobilização, com reivindicações de mudanças políticas internas.

