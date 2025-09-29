Capa Jornal Amazônia
VÍDEO: Preparador do Paysandu é expulso após ofender, agredir e resistir à PM; veja súmula

Documento da arbitragem relata que o preparador deu uma "peitada" e um "pisão" no quarto árbitro.

O Liberal
fonte

O preparador de goleiros do time bicolor, foi expulso após ofender o quarto árbitro, William Machado Steffen. (Imagem/Reprodução)

O Paysandu venceu o Criciúma-SC por 4 a 2 no último domingo (28) e colocou fim à sequência negativa de 11 jogos sem vitória. Durante a partida, uma cena chamou atenção: o preparador de goleiros do time bicolor, Silvano de Morais, foi expulso após ofender o quarto e agredir quarto árbitro, William Machado Steffen.

Na súmula, a arbitragem detalhou o caso: “Expulso de forma direta do banco de reservas por ofender o quarto árbitro, com as palavras: ‘olha pra lá, seu filho da pu, vai tomar no ’. Após a expulsão, pulou a placa de publicidade e partiu em direção ao quarto árbitro, ofendendo-o novamente com as palavras: ‘seu ladrão, vai se fo**’**”, diz o documento.

Ainda segundo a arbitragem da partida, o preparador de goleiros agrediu o quarto árbitro, sendo necessária a intervenção policial.

“Em ato contínuo, desferiu uma peitada no mesmo e deu um pisão em seu pé. Após esses atos, foi solicitada a presença da força policial para contê-lo e conduzi-lo ao vestiário, com uso de força física, já que o mesmo ofereceu resistência em sair”, concluiu.

Nas imagens, é possível ver Silvano pulando a placa de publicidade após ser expulso, indo em direção ao quarto árbitro, peitando-o e, logo depois, caindo no chão após ser “derrubado” por William Machado.

