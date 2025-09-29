VÍDEO: Preparador do Paysandu é expulso após ofender, agredir e resistir à PM; veja súmula Documento da arbitragem relata que o preparador deu uma "peitada" e um "pisão" no quarto árbitro. O Liberal 29.09.25 11h48 O preparador de goleiros do time bicolor, foi expulso após ofender o quarto árbitro, William Machado Steffen. (Imagem/Reprodução) O Paysandu venceu o Criciúma-SC por 4 a 2 no último domingo (28) e colocou fim à sequência negativa de 11 jogos sem vitória. Durante a partida, uma cena chamou atenção: o preparador de goleiros do time bicolor, Silvano de Morais, foi expulso após ofender o quarto e agredir quarto árbitro, William Machado Steffen. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Na súmula, a arbitragem detalhou o caso: “Expulso de forma direta do banco de reservas por ofender o quarto árbitro, com as palavras: ‘olha pra lá, seu filho da pu, vai tomar no ’. Após a expulsão, pulou a placa de publicidade e partiu em direção ao quarto árbitro, ofendendo-o novamente com as palavras: ‘seu ladrão, vai se fo**’**”, diz o documento. VEJA MAIS Paysandu encara o Cuiabá-MT para encerrar tabu de mais de uma década; saiba qual Times entram em campo nesta quinta-feira (2), às 19h, no Estádio da Curuzu, pela 30ª rodada da Série B 'Hoje a equipe provou ter condição', diz Márcio Fernandes após vitória sobre o Criciúma Márcio também destacou a superação do elenco diante de seis desfalques, que ele considera “talvez os de maior qualidade técnica do nosso time” Ainda segundo a arbitragem da partida, o preparador de goleiros agrediu o quarto árbitro, sendo necessária a intervenção policial. “Em ato contínuo, desferiu uma peitada no mesmo e deu um pisão em seu pé. Após esses atos, foi solicitada a presença da força policial para contê-lo e conduzi-lo ao vestiário, com uso de força física, já que o mesmo ofereceu resistência em sair”, concluiu. Nas imagens, é possível ver Silvano pulando a placa de publicidade após ser expulso, indo em direção ao quarto árbitro, peitando-o e, logo depois, caindo no chão após ser “derrubado” por William Machado. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol paysandu paysandu COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU Luto Paysandu lamenta a morte do jornalista esportivo Paulo Soares, o 'Amigão' Comunicador morreu nesta segunda-feira (29), após meses internado 29.09.25 11h56 Futebol VÍDEO: Preparador do Paysandu é expulso após ofender, agredir e resistir à PM; veja súmula Documento da arbitragem relata que o preparador deu uma "peitada" e um "pisão" no quarto árbitro. 29.09.25 11h48 TABU Paysandu encara o Cuiabá-MT para encerrar tabu de mais de uma década; saiba qual Times entram em campo nesta quinta-feira (2), às 19h, no Estádio da Curuzu, pela 30ª rodada da Série B 29.09.25 10h57 AINDA DÁ 'Hoje a equipe provou ter condição', diz Márcio Fernandes após vitória sobre o Criciúma Márcio também destacou a superação do elenco diante de seis desfalques, que ele considera “talvez os de maior qualidade técnica do nosso time” 28.09.25 20h19 MAIS LIDAS EM ESPORTES confusão Imagens da Globo mostram que autor de 'nocaute' em Wanderlei Silva é filho de Popó Wanderlei ficou inconsciente por alguns minutos e recebeu atendimento médico ainda no ringue 28.09.25 12h13 Celebração Após um ano sem jogar, lateral do Remo se emociona com retorno: 'Estou de volta' Jorge atuou os 90 minutos da partida contra o CRB-AL, que terminou com vitória azulina por 4 a 2, no último domingo (28), no Mangueirão 29.09.25 10h08 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (29/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, Premier League, La Liga e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta segunda-feira 29.09.25 7h00 TABU Paysandu encara o Cuiabá-MT para encerrar tabu de mais de uma década; saiba qual Times entram em campo nesta quinta-feira (2), às 19h, no Estádio da Curuzu, pela 30ª rodada da Série B 29.09.25 10h57