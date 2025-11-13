Marcelo Sant’Ana desembarca em Belém para assumir comando do futebol do Paysandu Ex-presidente do Bahia e campeão por onde passou, dirigente desembarca em Belém para conduzir montagem do elenco e escolha do novo técnico para 2026. O Liberal 13.11.25 22h09 Novo executivo foi recebido por Ícaro Sereni (à esquerda) e Alberto Maia (direita) (Paysandu) O novo executivo de futebol, Marcelo Sant’Ana, desembarcou em Belém no fim da tarde desta quinta-feira (13). Ele seguiu direto para a Curuzu, onde conheceu a estrutura do clube e se reuniu com membros da Comissão de Futebol. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu O dirigente, de 43 anos, chega com a missão de liderar o processo de reformulação após o rebaixamento à Série C. Segundo o próprio clube, a prioridade imediata é a escolha do novo técnico que comandará o elenco na próxima temporada. Até agora, o Papão segue no mercado em busca de um nome, enquanto isso, Ignácio neto segue como interino. VEJA MAIS Paysandu rescinde com atacante Diogo Oliveira, artilheiro do time Centroavante de quase dois metros deixa o clube após 17 jogos e seis gols, marcado por bom desempenho e problemas físicos ao longo da Série B Mesmo rebaixado, Paysandu fecha Série B com a 4ª maior média de público da competição Papão levou mais de 200 mil torcedores à Curuzu em 2025 e ficou atrás apenas de Coritiba, Remo e Athletico Sant’Ana tem passagem marcante pelo Bahia, onde foi presidente entre 2015 e 2017, período em que o clube iniciou seu processo de reorganização administrativa e conquistou títulos regionais, além do acesso à Série A. Depois disso, trabalhou no Vasco — com atuações também nas categorias de base e no futebol feminino — e no América-RN, onde conquistou o campeonato estadual deste ano. Com formação voltada para gestão esportiva e experiência em diferentes áreas do futebol, o novo executivo terá papel central na montagem do elenco e na definição dos rumos do projeto bicolor para voltar à Série B. A apresentação oficial de Marcelo Sant’Ana à imprensa está marcada para segunda-feira (17), às 10h, na Curuzu. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave série b 2025 Série C paysandu COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU ENTREVISTA Nova comissão do Paysandu dá detalhes do planejamento para 2026; confira Comissão formada por Alberto Maia, Márcio Tuma e Ícaro Sereni detalha primeiros passos da reconstrução bicolor 16.11.25 7h00 RIVALIDADE Goleiro do Amazonas se revolta com comemoração bicolor após o jogo: 'Foram pro buraco também' Renan critica jogadores do Paysandu no pós-jogo, afirmando que o time biclor não tem o que comemorar 14.11.25 22h28 SOFRIMENTO Paysandu empata e rebaixa o Amazonas em jogo caótico e com duas viradas Papão sofreu a virada para um rival com dez jogadores, buscou o empate nos acréscimos e ainda perdeu um pênalti no último lance; resultado rebaixa o Amazonas. 14.11.25 21h59 É ISSO MEUS AMIGOS Na despedida da Curuzu, Paysandu joga por inércia enquanto o Amazonas luta pela sobrevivência Rebaixado e em clima de fim de festa, Papão recebe a Onça-Pintada, que encara o confronto como última chance para escapar da queda na Série B. 14.11.25 7h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Remo decide futuro na Série B em casa, mas “vantagem” de jogar em Belém é dúvida Leão é apenas o 9º mandante da competição, e diferença entre resultados no Mangueirão e Baenão é mínima. 16.11.25 7h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (16/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, eliminatórias da Copa do Mundo e Série A argentina movimentam o futebol neste domingo 16.11.25 7h00 RIVALIDADE Goleiro do Amazonas se revolta com comemoração bicolor após o jogo: 'Foram pro buraco também' Renan critica jogadores do Paysandu no pós-jogo, afirmando que o time biclor não tem o que comemorar 14.11.25 22h28 Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo Portugal x Armênia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (16) pelas eliminatórias da Copa Portugal e Armênia jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 16.11.25 10h00