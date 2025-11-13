Capa Jornal Amazônia
Marcelo Sant’Ana desembarca em Belém para assumir comando do futebol do Paysandu

Ex-presidente do Bahia e campeão por onde passou, dirigente desembarca em Belém para conduzir montagem do elenco e escolha do novo técnico para 2026.

O Liberal
fonte

Novo executivo foi recebido por Ícaro Sereni (à esquerda) e Alberto Maia (direita) (Paysandu)

O novo executivo de futebol, Marcelo Sant’Ana, desembarcou em Belém no fim da tarde desta quinta-feira (13). Ele seguiu direto para a Curuzu, onde conheceu a estrutura do clube e se reuniu com membros da Comissão de Futebol.

O dirigente, de 43 anos, chega com a missão de liderar o processo de reformulação após o rebaixamento à Série C. Segundo o próprio clube, a prioridade imediata é a escolha do novo técnico que comandará o elenco na próxima temporada. Até agora, o Papão segue no mercado em busca de um nome, enquanto isso, Ignácio neto segue como interino.

Sant’Ana tem passagem marcante pelo Bahia, onde foi presidente entre 2015 e 2017, período em que o clube iniciou seu processo de reorganização administrativa e conquistou títulos regionais, além do acesso à Série A. Depois disso, trabalhou no Vasco — com atuações também nas categorias de base e no futebol feminino — e no América-RN, onde conquistou o campeonato estadual deste ano.

Com formação voltada para gestão esportiva e experiência em diferentes áreas do futebol, o novo executivo terá papel central na montagem do elenco e na definição dos rumos do projeto bicolor para voltar à Série B.

A apresentação oficial de Marcelo Sant’Ana à imprensa está marcada para segunda-feira (17), às 10h, na Curuzu.

Palavras-chave

