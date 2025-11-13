Paysandu rescinde com atacante Diogo Oliveira, artilheiro do time

O atacante Diogo Oliveira não faz mais parte do Paysandu. O desligamento foi oficializado nesta quinta-feira (13), com a rescisão publicada no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Contratado no início de junho, vindo do futebol uruguaio, o centroavante rapidamente chamou atenção na Curuzu pela altura — quase dois metros — e pelo impacto imediato que causou em campo.

Diogo estreou como titular justamente num clássico Re-Pa e começou marcando gol, feito que o transformou em destaque no time. A partir dali, assumiu o posto de referência ofensiva e terminou sua passagem como artilheiro do Papão na Série B. Foram 17 jogos e seis gols, uma média considerada positiva pela comissão técnica, sobretudo porque o atacante enfrentou problemas físicos ao longo da competição e atuou num time que foi rebaixado.

A última partida dele foi em 7 de outubro, contra o Botafogo-SP, quando deixou o campo com dores musculares. Desde então, não voltou a atuar. A diretoria chegou a demonstrar interesse em renovar o vínculo para 2026, mas as conversas não avançaram e a saída foi confirmada. Além de Diogo, outros cinco jogadores também encerraram o ciclo no clube: Dudu Vieira, Denner, Ronaldo Henrique e Thiago Heleno.