Paysandu rescinde com atacante Diogo Oliveira, artilheiro do time Centroavante de quase dois metros deixa o clube após 17 jogos e seis gols, marcado por bom desempenho e problemas físicos ao longo da Série B O Liberal 13.11.25 21h50 Diogo Oliveira comemora gol contra o Remo (Igor Mota/O Liberal) O atacante Diogo Oliveira não faz mais parte do Paysandu. O desligamento foi oficializado nesta quinta-feira (13), com a rescisão publicada no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Contratado no início de junho, vindo do futebol uruguaio, o centroavante rapidamente chamou atenção na Curuzu pela altura — quase dois metros — e pelo impacto imediato que causou em campo. VEJA MAIS Mesmo rebaixado, Paysandu fecha Série B com a 4ª maior média de público da competição Papão levou mais de 200 mil torcedores à Curuzu em 2025 e ficou atrás apenas de Coritiba, Remo e Athletico Jogadores rescindem contrato com o Paysandu e têm nomes publicados no BID Time bicolor dá início ao planejamento para 2026 e mantém base de jogadores com contrato mais longo Diogo estreou como titular justamente num clássico Re-Pa e começou marcando gol, feito que o transformou em destaque no time. A partir dali, assumiu o posto de referência ofensiva e terminou sua passagem como artilheiro do Papão na Série B. Foram 17 jogos e seis gols, uma média considerada positiva pela comissão técnica, sobretudo porque o atacante enfrentou problemas físicos ao longo da competição e atuou num time que foi rebaixado. A última partida dele foi em 7 de outubro, contra o Botafogo-SP, quando deixou o campo com dores musculares. Desde então, não voltou a atuar. A diretoria chegou a demonstrar interesse em renovar o vínculo para 2026, mas as conversas não avançaram e a saída foi confirmada. Além de Diogo, outros cinco jogadores também encerraram o ciclo no clube: Dudu Vieira, Denner, Ronaldo Henrique e Thiago Heleno. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave paysandu série b 2025 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU ENTREVISTA Nova comissão do Paysandu dá detalhes do planejamento para 2026; confira Comissão formada por Alberto Maia, Márcio Tuma e Ícaro Sereni detalha primeiros passos da reconstrução bicolor 16.11.25 7h00 RIVALIDADE Goleiro do Amazonas se revolta com comemoração bicolor após o jogo: 'Foram pro buraco também' Renan critica jogadores do Paysandu no pós-jogo, afirmando que o time biclor não tem o que comemorar 14.11.25 22h28 SOFRIMENTO Paysandu empata e rebaixa o Amazonas em jogo caótico e com duas viradas Papão sofreu a virada para um rival com dez jogadores, buscou o empate nos acréscimos e ainda perdeu um pênalti no último lance; resultado rebaixa o Amazonas. 14.11.25 21h59 É ISSO MEUS AMIGOS Na despedida da Curuzu, Paysandu joga por inércia enquanto o Amazonas luta pela sobrevivência Rebaixado e em clima de fim de festa, Papão recebe a Onça-Pintada, que encara o confronto como última chance para escapar da queda na Série B. 14.11.25 7h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Remo decide futuro na Série B em casa, mas “vantagem” de jogar em Belém é dúvida Leão é apenas o 9º mandante da competição, e diferença entre resultados no Mangueirão e Baenão é mínima. 16.11.25 7h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (16/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, eliminatórias da Copa do Mundo e Série A argentina movimentam o futebol neste domingo 16.11.25 7h00 RIVALIDADE Goleiro do Amazonas se revolta com comemoração bicolor após o jogo: 'Foram pro buraco também' Renan critica jogadores do Paysandu no pós-jogo, afirmando que o time biclor não tem o que comemorar 14.11.25 22h28 Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo Portugal x Armênia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (16) pelas eliminatórias da Copa Portugal e Armênia jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 16.11.25 10h00