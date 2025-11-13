Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Paysandu chevron right

Paysandu rescinde com atacante Diogo Oliveira, artilheiro do time

Centroavante de quase dois metros deixa o clube após 17 jogos e seis gols, marcado por bom desempenho e problemas físicos ao longo da Série B

O Liberal
fonte

Diogo Oliveira comemora gol contra o Remo (Igor Mota/O Liberal)

O atacante Diogo Oliveira não faz mais parte do Paysandu. O desligamento foi oficializado nesta quinta-feira (13), com a rescisão publicada no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Contratado no início de junho, vindo do futebol uruguaio, o centroavante rapidamente chamou atenção na Curuzu pela altura — quase dois metros — e pelo impacto imediato que causou em campo.

VEJA MAIS

image Mesmo rebaixado, Paysandu fecha Série B com a 4ª maior média de público da competição
Papão levou mais de 200 mil torcedores à Curuzu em 2025 e ficou atrás apenas de Coritiba, Remo e Athletico

image Jogadores rescindem contrato com o Paysandu e têm nomes publicados no BID
Time bicolor dá início ao planejamento para 2026 e mantém base de jogadores com contrato mais longo

Diogo estreou como titular justamente num clássico Re-Pa e começou marcando gol, feito que o transformou em destaque no time. A partir dali, assumiu o posto de referência ofensiva e terminou sua passagem como artilheiro do Papão na Série B. Foram 17 jogos e seis gols, uma média considerada positiva pela comissão técnica, sobretudo porque o atacante enfrentou problemas físicos ao longo da competição e atuou num time que foi rebaixado.

A última partida dele foi em 7 de outubro, contra o Botafogo-SP, quando deixou o campo com dores musculares. Desde então, não voltou a atuar. A diretoria chegou a demonstrar interesse em renovar o vínculo para 2026, mas as conversas não avançaram e a saída foi confirmada. Além de Diogo, outros cinco jogadores também encerraram o ciclo no clube:  Dudu Vieira, Denner, Ronaldo Henrique e Thiago Heleno.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

paysandu

série b 2025

Paysandu
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM PAYSANDU

ENTREVISTA

Nova comissão do Paysandu dá detalhes do planejamento para 2026; confira

Comissão formada por Alberto Maia, Márcio Tuma e Ícaro Sereni detalha primeiros passos da reconstrução bicolor

16.11.25 7h00

RIVALIDADE

Goleiro do Amazonas se revolta com comemoração bicolor após o jogo: 'Foram pro buraco também'

Renan critica jogadores do Paysandu no pós-jogo, afirmando que o time biclor não tem o que comemorar

14.11.25 22h28

SOFRIMENTO

Paysandu empata e rebaixa o Amazonas em jogo caótico e com duas viradas

Papão sofreu a virada para um rival com dez jogadores, buscou o empate nos acréscimos e ainda perdeu um pênalti no último lance; resultado rebaixa o Amazonas.

14.11.25 21h59

É ISSO MEUS AMIGOS

Na despedida da Curuzu, Paysandu joga por inércia enquanto o Amazonas luta pela sobrevivência

Rebaixado e em clima de fim de festa, Papão recebe a Onça-Pintada, que encara o confronto como última chance para escapar da queda na Série B.

14.11.25 7h00

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Remo decide futuro na Série B em casa, mas “vantagem” de jogar em Belém é dúvida

Leão é apenas o 9º mandante da competição, e diferença entre resultados no Mangueirão e Baenão é mínima.

16.11.25 7h00

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, domingo (16/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Séries A e B do Campeonato Brasileiro, eliminatórias da Copa do Mundo e Série A argentina movimentam o futebol neste domingo

16.11.25 7h00

RIVALIDADE

Goleiro do Amazonas se revolta com comemoração bicolor após o jogo: 'Foram pro buraco também'

Renan critica jogadores do Paysandu no pós-jogo, afirmando que o time biclor não tem o que comemorar

14.11.25 22h28

Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo

Portugal x Armênia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (16) pelas eliminatórias da Copa

Portugal e Armênia jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

16.11.25 10h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda