Atacante ex-galo e seleção do Chile é oferecido ao Remo

O Remo segue correndo contra o tempo em busca de reforços para a temporada 2026, sobretudo no setor ofensivo. Depois da saída de Pedro Rocha, artilheiro da Série B e peça decisiva na campanha de acesso, a diretoria se movimentou e anunciou Alef Manga, mas a avaliação interna — e também nas arquibancadas — é de que ainda falta um nome capaz de assumir protagonismo imediato.

Nesse contexto, surgiu no radar azulino o atacante Eduardo Vargas, de 36 anos, que está livre no mercado após o fim do contrato com o clube chileno Audax Italiano. A informação foi apurada pela agência RTI Esporte, que aponta o experiente chileno como um dos nomes monitorados pelo Leão para a próxima temporada.

Segundo a RTI Esporte, o nome de Vargas chegou à mesa do futebol do Remo por meio de intermediários. O diretor executivo Marcos Braz se mostrou surpreso com a possibilidade e levou o tema para avaliação do técnico Juan Carlos Osorio.

Ainda não há negociação formal em andamento, embora a diretoria já tenha conhecimento dos valores pretendidos pelo atacante. Marcos Braz avalia o cenário com cautela, alinhado ao planejamento financeiro traçado para a Série A, evitando movimentos fora da realidade do clube.

Antes de acertar com o Nacional do Uruguai e depois com o Audax Italiano, Eduardo Vargas recebeu sondagens de América-MG, Fortaleza e Vitória, mas as conversas não evoluíram. Agora, segundo a apuração, o jogador estaria disposto a flexibilizar valores para retornar ao futebol brasileiro.