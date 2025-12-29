Atacante ex-galo e seleção do Chile é oferecido ao Remo Chileno de 36 anos, está livre no mercado após o fim do contrato com o clube chileno Audax Italiano O Liberal 29.12.25 19h47 Atacante disputou duas copas com a seleção do Chile (Twitter da Copa América) O Remo segue correndo contra o tempo em busca de reforços para a temporada 2026, sobretudo no setor ofensivo. Depois da saída de Pedro Rocha, artilheiro da Série B e peça decisiva na campanha de acesso, a diretoria se movimentou e anunciou Alef Manga, mas a avaliação interna — e também nas arquibancadas — é de que ainda falta um nome capaz de assumir protagonismo imediato. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Nesse contexto, surgiu no radar azulino o atacante Eduardo Vargas, de 36 anos, que está livre no mercado após o fim do contrato com o clube chileno Audax Italiano. A informação foi apurada pela agência RTI Esporte, que aponta o experiente chileno como um dos nomes monitorados pelo Leão para a próxima temporada. VEJA MAIS Zagueiro ex-Paysandu pode 'atravessar a Almirante' e fechar com o Remo A sondagem do Leão existe, mas ainda de forma iniciaL Remo está perto de acertar com lateral-direito do Grêmio O Remo segue ativo no mercado e já anunciou reforços importantes, como Carlinhos, que estava no Flamengo, Zé Ricardo, vindo do Shonan Bellmare, do Japão,além do atacante Alef 'Manga Segundo a RTI Esporte, o nome de Vargas chegou à mesa do futebol do Remo por meio de intermediários. O diretor executivo Marcos Braz se mostrou surpreso com a possibilidade e levou o tema para avaliação do técnico Juan Carlos Osorio. Ainda não há negociação formal em andamento, embora a diretoria já tenha conhecimento dos valores pretendidos pelo atacante. Marcos Braz avalia o cenário com cautela, alinhado ao planejamento financeiro traçado para a Série A, evitando movimentos fora da realidade do clube. Antes de acertar com o Nacional do Uruguai e depois com o Audax Italiano, Eduardo Vargas recebeu sondagens de América-MG, Fortaleza e Vitória, mas as conversas não evoluíram. Agora, segundo a apuração, o jogador estaria disposto a flexibilizar valores para retornar ao futebol brasileiro. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave clube do remo série a COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO FUTEBOL Torcedor do Paysandu deseja que Pikachu 'quebre as pernas', após atleta ter fechado com o Remo Torcedores do Paysandu foram até o perfil de Yago Pikachu e chamara o atleta de 'Judas', 'traíra' e um deles desejou que o jogador frature as pernas 01.01.26 12h06 Futebol Remo oficializa a contratação do meia Yago Pikachu, ídolo do Paysandu Jogador vai atuar pelo Remo no Campeonato Paraense, no Campeonato Brasileiro da Série A, na Copa do Brasil e na Copa Verde. 31.12.25 19h35 Futebol Pokebola no Baenão? Remo provoca o Paysandu nas redes com a contratação de Yago Pikachu A publicação teve rápida repercussão e gerou milhares de interações em poucos minutos. 31.12.25 18h55 FUTEBOL Fortaleza se despede de Yago Pikachu e anúncio de jogador no Remo fica próximo Clube nordestino se despediu de Yago Pikachu, que fez quase 300 jogos pela equipe do Tricolor e levantou cinco taças 31.12.25 14h56 MAIS LIDAS EM ESPORTES FIM Acabou a payxão: Paysandu deixa de seguir Pikachu no Instagram após contratação pelo Remo Clube bicolor foi rápido e deixou de seguir o ex-ídolo bicolor, que tem 33 anos, após acerto com rival Remo 01.01.26 10h39 Futebol Remo oficializa a contratação do meia Yago Pikachu, ídolo do Paysandu Jogador vai atuar pelo Remo no Campeonato Paraense, no Campeonato Brasileiro da Série A, na Copa do Brasil e na Copa Verde. 31.12.25 19h35 FUTEBOL Torcedor do Paysandu deseja que Pikachu 'quebre as pernas', após atleta ter fechado com o Remo Torcedores do Paysandu foram até o perfil de Yago Pikachu e chamara o atleta de 'Judas', 'traíra' e um deles desejou que o jogador frature as pernas 01.01.26 12h06 contagem regressiva Quanto gols faltam para Cristiano Ronaldo atingir marca de 1000 gols na carreira? Atacante do Al-Nassr pode alcançar o feito ainda em 2026 01.01.26 8h50