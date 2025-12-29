Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (29/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Copa Africana de Nações, Campeonato Saudita, Série A italiana e Liga Portugal movimentam o futebol nesta segunda-feira

Thalles Leal
fonte

Roma e Genoa jogarão pelo Campeonato Italiano às 16h45 (X/ @OfficialASRoma)

Os jogos de hoje, nesta segunda-feira (29/12), incluem partidas pelo Série A saudita, Campeonato Italiano, Campeonato Português e Copa Africana de Nações.

Às 13h, a Angola jogará contra o Egito pela Copa Africana de Nações. Já às 16h, a Zâmbia enfrentará o Marrocos pela mesma competição.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Italiano

  1. Roma x Genoa - 16h45 - ESPN e Disney+

Campeonato Português

  1. Porto x AVS SAD - 17h15 - XSports

Campeonato Saudita

  1. Al Khaleej x Al Fateh - 11h35 - Youtube (Canal GOAT)
  2. Al Taawon x Al Najma - 14h30 - Youtube (Canal GOAT)
  3. Al Riyadh x Al Hazm - 14h30 - Sem informações

Copa Africana de Nações

  1. Zimbábue x África do Sul - 13h - Bandplay
  2. Angola x Egito - 13h - Bandsports e Bandplay
  3. Zâmbia x Marrocos - 16h - Bandsports e Bandplay
  4. Comores x Mali - 16h - Bandplay

Onde assistir ao jogo de Angola e Egito; veja o horário

O jogo entre Angola x Egito terá transmissão ao vivo pela Bandsports e pela Bandplay, às 13h.

Onde assistir ao jogo de Roma e Como; veja o horário

O jogo entre Roma x Genoa terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 16h45.

Onde assistir ao jogo de Porto e AVS SAD; veja o horário

O jogo entre Porto x AVS SAD terá transmissão ao vivo pela XSports, às 17h15.

Onde assistir ao jogo de Zâmbia e Marrocos; veja o horário

O jogo entre Zâmbia x Marrocos terá transmissão ao vivo pela pela Bandsports e pela Bandplay, às 16h.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta segunda-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta segunda-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta segunda-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta segunda-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

  1. 13h - Angola x Egito - Copa Africana de Nações
  2. 16h - Zâmbia x Marrocos - Copa Africana de Nações

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT nesta segunda-feira.

ESPN

  1. 16h45 - Roma x Genoa - Campeonato Italiano

SporTV

Nenhum jogo vai passar na SporTV nesta segunda-feira.

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

HBO Max

Nenhum jogo vai passar na HBO Max nesta segunda-feira.

Disney+

  1. 16h45 - Roma x Genoa - Campeonato Italiano

Premiere

Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta segunda-feira.

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta segunda-feira.

OneFootball

Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta segunda-feira.

Paramount+

Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta segunda-feira.

SportyNet

Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta segunda-feira.

Palavras-chave

jogos de hoje

Onde assistir

quais jogos vão passar ao vivo
Futebol
.
