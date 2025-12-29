Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (29/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa Africana de Nações, Campeonato Saudita, Série A italiana e Liga Portugal movimentam o futebol nesta segunda-feira Thalles Leal 29.12.25 7h00 Roma e Genoa jogarão pelo Campeonato Italiano às 16h45 (X/ @OfficialASRoma) Os jogos de hoje, nesta segunda-feira (29/12), incluem partidas pelo Série A saudita, Campeonato Italiano, Campeonato Português e Copa Africana de Nações. Às 13h, a Angola jogará contra o Egito pela Copa Africana de Nações. Já às 16h, a Zâmbia enfrentará o Marrocos pela mesma competição. Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje Campeonato Italiano Roma x Genoa - 16h45 - ESPN e Disney+ Campeonato Português Porto x AVS SAD - 17h15 - XSports Campeonato Saudita Al Khaleej x Al Fateh - 11h35 - Youtube (Canal GOAT) Al Taawon x Al Najma - 14h30 - Youtube (Canal GOAT) Al Riyadh x Al Hazm - 14h30 - Sem informações Copa Africana de Nações Zimbábue x África do Sul - 13h - Bandplay Angola x Egito - 13h - Bandsports e Bandplay Zâmbia x Marrocos - 16h - Bandsports e Bandplay Comores x Mali - 16h - Bandplay Onde assistir ao jogo de Angola e Egito; veja o horário O jogo entre Angola x Egito terá transmissão ao vivo pela Bandsports e pela Bandplay, às 13h. Onde assistir ao jogo de Roma e Como; veja o horário O jogo entre Roma x Genoa terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 16h45. Onde assistir ao jogo de Porto e AVS SAD; veja o horário O jogo entre Porto x AVS SAD terá transmissão ao vivo pela XSports, às 17h15. Onde assistir ao jogo de Zâmbia e Marrocos; veja o horário O jogo entre Zâmbia x Marrocos terá transmissão ao vivo pela pela Bandsports e pela Bandplay, às 16h. Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta segunda-feira. Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje? Nenhum jogo vai passar no SBT nesta segunda-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta segunda-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje? Nenhum jogo vai passar na Band nesta segunda-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada? Bandsports 13h - Angola x Egito - Copa Africana de Nações 16h - Zâmbia x Marrocos - Copa Africana de Nações TNT Nenhum jogo vai passar na TNT nesta segunda-feira. ESPN 16h45 - Roma x Genoa - Campeonato Italiano SporTV Nenhum jogo vai passar na SporTV nesta segunda-feira. Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje? 