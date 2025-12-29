Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (29/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Os jogos de hoje, nesta segunda-feira (29/12), incluem partidas pelo Série A saudita, Campeonato Italiano, Campeonato Português e Copa Africana de Nações.

Às 13h, a Angola jogará contra o Egito pela Copa Africana de Nações. Já às 16h, a Zâmbia enfrentará o Marrocos pela mesma competição.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Italiano

Roma x Genoa - 16h45 - ESPN e Disney+

Campeonato Português

Porto x AVS SAD - 17h15 - XSports

Campeonato Saudita

Al Khaleej x Al Fateh - 11h35 - Youtube (Canal GOAT) Al Taawon x Al Najma - 14h30 - Youtube (Canal GOAT) Al Riyadh x Al Hazm - 14h30 - Sem informações

Copa Africana de Nações

Zimbábue x África do Sul - 13h - Bandplay Angola x Egito - 13h - Bandsports e Bandplay Zâmbia x Marrocos - 16h - Bandsports e Bandplay Comores x Mali - 16h - Bandplay

O jogo entre Angola x Egito terá transmissão ao vivo pela Bandsports e pela Bandplay, às 13h.

O jogo entre Roma x Genoa terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 16h45.

O jogo entre Porto x AVS SAD terá transmissão ao vivo pela XSports, às 17h15.

O jogo entre Zâmbia x Marrocos terá transmissão ao vivo pela pela Bandsports e pela Bandplay, às 16h.

Bandsports

13h - Angola x Egito - Copa Africana de Nações 16h - Zâmbia x Marrocos - Copa Africana de Nações

TNT

ESPN

16h45 - Roma x Genoa - Campeonato Italiano

SporTV

HBO Max

Disney+

16h45 - Roma x Genoa - Campeonato Italiano

Premiere

DAZN

OneFootball

Paramount+

SportyNet

