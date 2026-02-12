Capa Jornal Amazônia
U Católica x Juventud: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (12/02) pela Libertadores

Universidad Católica (EQU) e Juventud jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

Thalles Leal
fonte

Universidad Católica de Quito venceu a partida de ida contra Juventud por 1 a 0 (X/ @sudamericana)

Universidad Católica (EQU) x Juventud disputam hoje, quinta-feira (12/02), a primeira pré-eliminatória da Copa Libertadores da América 2025. O jogo iniciará às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Olímpico Atahualpa, em Quito, Equador. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Universidad Católica x Juventud ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela Paramount+, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em suas últimas partidas, o Juventud passou por uma derrota de 2 a 1 para o River Plate-URU, um empate sem gols com o Racing-URU, uma derrota de 2 a 0 para o Plaza Colonia, uma vitória de 1 a 0 sobre o Liverpool-URU, um empate de 1 a 1 com o Progreso e perdeu para Cerro Largo por 1 a 0.

Já a Universidade Católica de Quito empatou com o Barcelona (EQU) por 1 a 1, perdeu para o Independiente del Valle por 1 a 0, venceu a LDU Quito por 3 a 2, perdeu para essa mesma equipe por 2 a 0 e perdeu para o Sporting Cristal por 3 a 1.

A partida de ida entre Universidad Católica de Quito e Juventud terminou com a vitória da equipe equatoriana por 1 a 0.

Universidad Católica EQU x Juventud: prováveis escalações

Juventud: Romo; Anangonó, Cangá, Chancellor e Valencia; Rose, Clavijo, Cacciabue, Mejía e Díaz; Fajardo. Técnico: Diego Martínez. Técnico: Diego Martínez.

Universidad: Sosa; Barrandeguy, Cáceres, Pernicone e Más; Peralta, Chagas, Roldán e Sánchez; Larregui e Alaniz. Técnico: Sebastián Méndez.

FICHA TÉCNICA
Universidad Católica-EQU x Juventud
Copa Libertadores da América
Local: Estádio Olímpico Atahualpa, em Quito, Equador
Data/Horário: 12 de fevereiro de 2026, 21h30

.
