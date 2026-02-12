Fluminense x Botafogo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (12/02) pelo Brasileirão

Fluminense x Botafogo disputam hoje, quinta-feira (12/02), a 3° rodada do Campeonato Brasileiro 2026. O jogo ocorre às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Jornalista Mário Filho, no Rio de Janeiro (RJ). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Fluminense x Botafogo ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Record, pela CazéTV e pelo Premiere, a partir das 19h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas rodadas passadas do Brasileirão, o Fluminense venceu o Grêmio por 2 a 1 e empatou com o Bahia por 1 a 1.

Já o Botafogo passou por uma vitória de 4 a 0 sobre o Cruzeiro e uma derrota de 5 a 3 para o Grêmio.

Fluminense x Botafogo: prováveis escalações

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Freytes e Renê; Martinelli, Bernal e Lucho Acosta; Canobbio, Serna e John Kennedy. Técnico: Luis Zubeldía.

Botafogo: Neto; Ythallo, Newton e Barboza; Vitinho, Allan, Danilo e Telles; Artur (Villalba), Montoro e Arthur Cabral. Técnico: Martin Anselmi.

FICHA TÉCNICA

Fluminense x Botafogo

Campeonato Brasileiro (Brasileirão) 2026

Local: Estádio Jornalista Mário Filho, no Rio de Janeiro (RJ)

Data/Horário: 12 de fevereiro de 2026, 19h30