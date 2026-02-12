Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (12/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores da América, Copa del Rey, Premier League e Campeonato Saudita movimentam o futebol nesta quinta-feira Thalles Leal 12.02.26 7h00 Fluminense e Botafogo jogarão pelo Brasileirão às 19h30 (Lucas Merçon/ Fluminense FC) Os jogos de hoje, nesta quinta-feira (12/02), incluem partidas pela Libertadores, Premier League, Brasileirão, Copa do Rei da Espanha e Série A saudita. Às 17h, o Atlético Madrid jogará contra o Barcelona pela Copa del Rey. Já às 21h30, o Palmeiras enfrentará o Internacional pelo Campeonato Brasileiro. Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje Campeonato Brasileiro Athletico-PR x Santos - 19h - SporTV e Premiere Fluminense x Botafogo - 19h30 - TV Record e Premiere Corinthians x Bragantino - 20h - Premiere Internacional x Palmeiras - 21h30 - Amazon Prime Video Campeonato Inglês - Premier League Brentford x Arsenal - 17h - ESPN 2 e Disney+ Campeonato Saudita Dhamk x Al Taawon - 12h45 - Youtube (Canal GOAT) Al Qadsiah x Neom - 14h30 - Youtube (Canal GOAT) Al Hazm x Al Akhdoud - 14h30 - Sem informações Copa Libertadores da América Universidad Católica (EQU) x Juventud - 21h30 - Paramount+ Copa do Rei da Espanha Atlético Madrid x Barcelona - 17h - ESPN e Disney+ Onde assistir ao jogo de Atlético e Barcelona; veja o horário O jogo entre Atlético Madrid x Barcelona terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 17h. Onde assistir ao jogo de Corinthians e Bragantino; veja o horário O jogo entre Corinthians x RB Bragantino terá transmissão ao vivo pelo Premiere, às 20h. Onde assistir ao jogo de Internacional e Palmeiras; veja o horário O jogo entre Internacional x Palmeiras terá transmissão ao vivo pela Amazon Prime Video, às 21h30. Onde assistir ao jogo de Fluminense e Botafogo; veja o horário O jogo entre Fluminense x Botafogo terá transmissão ao vivo pela TV Record e pelo Premiere, às 19h30. Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta quinta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje? Nenhum jogo vai passar no SBT nesta quinta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje? 19h30 - Fluminense x Botafogo - Brasileirão Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje? Nenhum jogo vai passar na Band nesta quinta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada? Bandsports Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta quinta-feira. TNT Nenhum jogo vai passar na TNT nesta quinta-feira. ESPN 17h - Brentford x Arsenal - Premier League 17h - Atlético Madrid x Barcelona - Copa del Rey SporTV 19h - Athletico-PR x Santos - Brasileirão Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje? HBO Max Nenhum jogo vai passar na HBO Max nesta quinta-feira. Disney+ 17h - Brentford x Arsenal - Premier League 17h - Atlético Madrid x Barcelona - Copa del Rey Premiere 19h - Athletico-PR x Santos - Brasileirão 19h30 - Fluminense x Botafogo - Brasileirão 20h - Corinthians x Bragantino - Brasileirão DAZN Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta quinta-feira. OneFootball Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta quinta-feira. Paramount+ 21h30 - Universidad Católica (EQU) x Juventud - Libertadores SportyNet Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta quinta-feira. 