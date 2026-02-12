Capa Jornal Amazônia
Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (12/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores da América, Copa del Rey, Premier League e Campeonato Saudita movimentam o futebol nesta quinta-feira

Thalles Leal
fonte

Fluminense e Botafogo jogarão pelo Brasileirão às 19h30 (Lucas Merçon/ Fluminense FC)

Os jogos de hoje, nesta quinta-feira (12/02), incluem partidas pela Libertadores, Premier League, Brasileirão, Copa do Rei da Espanha e Série A saudita.

Às 17h, o Atlético Madrid jogará contra o Barcelona pela Copa del Rey. Já às 21h30, o Palmeiras enfrentará o Internacional pelo Campeonato Brasileiro.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Brasileiro

  1. Athletico-PR x Santos - 19h - SporTV e Premiere
  2. Fluminense x Botafogo - 19h30 - TV Record e Premiere
  3. Corinthians x Bragantino - 20h - Premiere
  4. Internacional x Palmeiras - 21h30 - Amazon Prime Video

Campeonato Inglês - Premier League

  1. Brentford x Arsenal - 17h - ESPN 2 e Disney+

Campeonato Saudita

  1. Dhamk x Al Taawon - 12h45 - Youtube (Canal GOAT)
  2. Al Qadsiah x Neom - 14h30 - Youtube (Canal GOAT)
  3. Al Hazm x Al Akhdoud - 14h30 - Sem informações

Copa Libertadores da América

  1. Universidad Católica (EQU) x Juventud - 21h30 - Paramount+

Copa do Rei da Espanha

  1. Atlético Madrid x Barcelona - 17h - ESPN e Disney+

Onde assistir ao jogo de Atlético e Barcelona; veja o horário

O jogo entre Atlético Madrid x Barcelona terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 17h.

Onde assistir ao jogo de Corinthians e Bragantino; veja o horário

O jogo entre Corinthians x RB Bragantino terá transmissão ao vivo pelo Premiere, às 20h.

Onde assistir ao jogo de Internacional e Palmeiras; veja o horário

O jogo entre Internacional x Palmeiras terá transmissão ao vivo pela Amazon Prime Video, às 21h30.

Onde assistir ao jogo de Fluminense e Botafogo; veja o horário

O jogo entre Fluminense x Botafogo terá transmissão ao vivo pela TV Record e pelo Premiere, às 19h30.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta quinta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta quinta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

  1. 19h30 - Fluminense x Botafogo - Brasileirão

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta quinta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta quinta-feira.

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT nesta quinta-feira.

ESPN

  1. 17h - Brentford x Arsenal - Premier League
  2. 17h - Atlético Madrid x Barcelona - Copa del Rey

SporTV

  1. 19h - Athletico-PR x Santos - Brasileirão

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

HBO Max

Nenhum jogo vai passar na HBO Max nesta quinta-feira.

Disney+

  1. 17h - Brentford x Arsenal - Premier League
  2. 17h - Atlético Madrid x Barcelona - Copa del Rey

Premiere

  1. 19h - Athletico-PR x Santos - Brasileirão
  2. 19h30 - Fluminense x Botafogo - Brasileirão
  3. 20h - Corinthians x Bragantino - Brasileirão

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta quinta-feira.

OneFootball

Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta quinta-feira.

Paramount+

  1. 21h30 - Universidad Católica (EQU) x Juventud - Libertadores

SportyNet

Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta quinta-feira.

