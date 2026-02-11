Alianza Lima x 2 de Mayo: onde assistir e escalações do jogo hoje (11/02) pela Libertadores

Alianza Lima x 2 de Maio disputam hoje, quarta-feira (11/02), a volta da primeira pré-eliminatória da Copa Libertadores da América 2025. O jogo acontece às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Alejandro Villanueva, em La Victoria, Peru. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Alianza Lima x 2 de Mayo ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

A partida de ida entre as equipes terminou com a vitória do 2 de Mayo por 1 a 0.

Em seus últimos jogos, o 2 de Mayo venceu o Guaraní por 1 a 0, perdeu para General Caballero por esse mesmo placar, perdeu para o Sportivo Luqueño por 2 a 1, empatou com o Club Olimpia por 1 a 1, foi goleado pelo Nacional-PAR por 5 a 1 e empatou sem gols com o Cerro Porteño.

Já a Alianza Lima jogou só quatro partidas desde setembro de 2025: uma derrota de 2 a 1 para o Independiente, outra de mesmo placar pro Unión Santa Fe, uma vitória de 3 a 2 sobre o Colo-Colo, outra de 2 a 1 contra o Sport Huancayo e uma terceira de 2 a 1 sobre o Comerciantes.

Alianza Lima x 2 de Mayo: prováveis escalações

Alianza Lima: Alejandro Duarte, Luis Advíncula, Mateo Antoni, Renzo Garcés, Marco Huamán, Jairo Vélez, Gianfranco Chávez, Eryc Castillo, Alan Cantero, Kevin Quevedo, Paolo Guerrero.

2 de Mayo: Ángel Martínez; Victor Dávalos, Pedro Sosa, Juan Camilo Saiz, César Castro; Hosué Diaz, Óscar Romero, Alan Gómez e Elías Alfonso, Pedro Delvall, Rodrigo Ruiz Díaz.

FICHA TÉCNICA

Alianza Lima x 2 de Mayo

Copa Libertadores da América

Local: Estádio Alejandro Villanueva, em La Victoria, Peru

Data/Horário: 11 de fevereiro de 2026, 21h30