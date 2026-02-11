Alianza Lima x 2 de Mayo: onde assistir e escalações do jogo hoje (11/02) pela Libertadores Alianza Lima e 2 de Mayo jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Thalles Leal 11.02.26 20h30 2 de Mayo venceu a partida de ida contra o Alianza Lima por 1 a 0 (X/ @Club2deMayo) Alianza Lima x 2 de Maio disputam hoje, quarta-feira (11/02), a volta da primeira pré-eliminatória da Copa Libertadores da América 2025. O jogo acontece às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Alejandro Villanueva, em La Victoria, Peru. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Alianza Lima x 2 de Mayo ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 21h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? A partida de ida entre as equipes terminou com a vitória do 2 de Mayo por 1 a 0. Em seus últimos jogos, o 2 de Mayo venceu o Guaraní por 1 a 0, perdeu para General Caballero por esse mesmo placar, perdeu para o Sportivo Luqueño por 2 a 1, empatou com o Club Olimpia por 1 a 1, foi goleado pelo Nacional-PAR por 5 a 1 e empatou sem gols com o Cerro Porteño. Já a Alianza Lima jogou só quatro partidas desde setembro de 2025: uma derrota de 2 a 1 para o Independiente, outra de mesmo placar pro Unión Santa Fe, uma vitória de 3 a 2 sobre o Colo-Colo, outra de 2 a 1 contra o Sport Huancayo e uma terceira de 2 a 1 sobre o Comerciantes. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (11/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores da América, Copa da Itália e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quarta-feira São Paulo x Grêmio: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (11/02) pelo Brasileirão São Paulo e Grêmio jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Vasco x Bahia: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (11/02) pelo Brasileirão Vasco da Gama e Bahia jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Alianza Lima x 2 de Mayo: prováveis escalações Alianza Lima: Alejandro Duarte, Luis Advíncula, Mateo Antoni, Renzo Garcés, Marco Huamán, Jairo Vélez, Gianfranco Chávez, Eryc Castillo, Alan Cantero, Kevin Quevedo, Paolo Guerrero. 2 de Mayo: Ángel Martínez; Victor Dávalos, Pedro Sosa, Juan Camilo Saiz, César Castro; Hosué Diaz, Óscar Romero, Alan Gómez e Elías Alfonso, Pedro Delvall, Rodrigo Ruiz Díaz. FICHA TÉCNICA
Alianza Lima x 2 de Mayo
Copa Libertadores da América
Local: Estádio Alejandro Villanueva, em La Victoria, Peru
Data/Horário: 11 de fevereiro de 2026, 21h30 