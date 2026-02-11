Vasco x Bahia: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (11/02) pelo Brasileirão

Vasco x Bahia disputam hoje, quarta-feira (11/02), a 3° rodada do Campeonato Brasileiro 2026. O jogo começa às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Vasco x Bahia ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Globo e pelo Premiere, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas rodadas passadas, o Bahia registrou uma vitória de 2 a 1 sobre o Corinthians e um empate de 1 a 1 com o Fluminense.

Já o Vasco da Gama passou por uma derrota de 2 a 1 para o Mirassol e um empate de 1 a 1 com a Chapecoense.

VEJA MAIS

Vasco x Bahia: prováveis escalações

Vasco: Léo Jardim; Puma Rodríguez (Paulo Henrique), Cuesta, Robert Renan, Lucas Piton; Barros, Thiago Mendes; Andrés Gómez, Coutinho, Nuno Moreira; Brenner. Técnico: Fernando Diniz.

Bahia: Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Nicolás Acevedo, Everton Ribeiro e Jean Lucas; Ademir, Erick Pulga e Willian José. Técnico: Rogério Ceni.

FICHA TÉCNICA

Vasco da Gama x Bahia

Campeonato Brasileiro (Brasileirão) 2026

Local: Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Data/Horário: 11 de fevereiro de 2026, 21h30