São Paulo x Grêmio: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (11/02) pelo Brasileirão

São Paulo x Grêmio disputam hoje, quarta-feira (11/02), a 3° rodada do Campeonato Brasileiro 2026. O jogo ocorre às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Cícero Pompeu de Toledo, o Morumbi, em São Paulo (SP). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir São Paulo x Grêmio ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela GeTV, pela TV Globo e pelo Premiere, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas rodadas passadas do Brasileirão, o Grêmio perdeu para o Fluminense por 2 a 1 e venceu o Botafogo por 5 a 3.

Já o São Paulo passou por uma vitória de 2 a 1 sobre o Flamengo e um empate de 1 a 1 com o Santos.

São Paulo x Grêmio: prováveis escalações

São Paulo: Rafael; Maik, Sabino, Arboleda, Alan Franco (Ferraresi) e Enzo Díaz (Wendell); Marcos Antônio, Danielzinho e Lucas (Bobadilla); Luciano e Calleri. Técnico: Hernán Crespo.

Grêmio: Weverton, João Pedro, Balbuena (Gustavo Martins), Wagner Leonardo e Marlon; Noriega, Arthur, Tetê, Willian (Edenilson) e Amuzu (Pavon); Carlos Vinicius. Técnico: Luís Castro.

FICHA TÉCNICA

São Paulo x Grêmio

Campeonato Brasileiro (Brasileirão) 2026

Local: Estádio Cícero Pompeu de Toledo, em São Paulo (SP)

Data/Horário: 11 de fevereiro de 2026, 21h30