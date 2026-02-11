São Paulo x Grêmio: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (11/02) pelo Brasileirão São Paulo e Grêmio jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Thalles Leal 11.02.26 20h30 Na rodada passada, o São Paulo empatou com o Santos por 1 a 1 (Rubens Chiri e Paulo Pinto/ São Paulo FC) São Paulo x Grêmio disputam hoje, quarta-feira (11/02), a 3° rodada do Campeonato Brasileiro 2026. O jogo ocorre às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Cícero Pompeu de Toledo, o Morumbi, em São Paulo (SP). Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir São Paulo x Grêmio ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela GeTV, pela TV Globo e pelo Premiere, a partir das 21h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Nas rodadas passadas do Brasileirão, o Grêmio perdeu para o Fluminense por 2 a 1 e venceu o Botafogo por 5 a 3. Já o São Paulo passou por uma vitória de 2 a 1 sobre o Flamengo e um empate de 1 a 1 com o Santos. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (11/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores da América, Copa da Itália e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quarta-feira Vasco x Bahia: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (11/02) pelo Brasileirão Vasco da Gama e Bahia jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Central Córdoba x Gimnasia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (11) pela Copa Argentina Central Córdoba e Gimnasia de Jujuy jogam pela Copa da Argentina hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo São Paulo x Grêmio: prováveis escalações São Paulo: Rafael; Maik, Sabino, Arboleda, Alan Franco (Ferraresi) e Enzo Díaz (Wendell); Marcos Antônio, Danielzinho e Lucas (Bobadilla); Luciano e Calleri. Técnico: Hernán Crespo. Grêmio: Weverton, João Pedro, Balbuena (Gustavo Martins), Wagner Leonardo e Marlon; Noriega, Arthur, Tetê, Willian (Edenilson) e Amuzu (Pavon); Carlos Vinicius. Técnico: Luís Castro. FICHA TÉCNICA São Paulo x Grêmio Campeonato Brasileiro (Brasileirão) 2026 Local: Estádio Cícero Pompeu de Toledo, em São Paulo (SP) Data/Horário: 11 de fevereiro de 2026, 21h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave São Paulo grêmio jogos de hoje Brasileirão 2026 campeonato brasileiro COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (12/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores da América, Copa del Rey, Premier League e Campeonato Saudita movimentam o futebol nesta quinta-feira 12.02.26 7h00 Campeonato Brasileiro São Paulo x Grêmio: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (11/02) pelo Brasileirão São Paulo e Grêmio jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 11.02.26 20h30 Campeonato Brasileiro Vasco x Bahia: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (11/02) pelo Brasileirão Vasco da Gama e Bahia jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 11.02.26 20h30 Copa Libertadores da América Alianza Lima x 2 de Mayo: onde assistir e escalações do jogo hoje (11/02) pela Libertadores Alianza Lima e 2 de Mayo jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 11.02.26 20h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Remo emite nota e exige 'responsabilidade' da arbitragem, após partida contra Galo; saiba mais Leão Azul não gostou da atuação da arbitragem em jogo contra o Atlético-MG 11.02.26 23h52 FUTEBOL Técnico do Paysandu avalia derrota para o Cametá e diz: 'estamos longe do ideal' Júnior Rocha lamentou a derrota que deixou o Papão longe da ponta da tabela 11.02.26 23h26 Futebol Menos de 24 horas depois da Série A, Remo visita o Castanhal pelo Parazão Equipe azulina deve utilizar equipe alternativa diante do Japiim por aperto no calendário. 12.02.26 7h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (12/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores da América, Copa del Rey, Premier League e Campeonato Saudita movimentam o futebol nesta quinta-feira 12.02.26 7h00