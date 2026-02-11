Central Córdoba x Gimnasia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (11) pela Copa Argentina

Central Córdoba x Gimnasia de Jujuy disputam hoje, quarta-feira (11/02), as semifinais da Copa Argentina 2026. O jogo inicia às 21h15 (horário de Brasília), no Estádio Padre Ernesto Martearena, em Salta, Argentina. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Central Córdoba x Gimnasia de Jujuy ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela XSports, a partir das 21h15 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em suas últimas partidas, o Central Córdoba registrou uma derrota de 2 a 0 para o Vélez Sarsfiel, outra de 1 a 0 para o Gimnasia Mendoza, um empate sem gols com o Tucumán, uma derrota de 1 a 0 para o San Lorenzo e uma vitória de 1 a 0 sobre o Unión de Santa Fe.

Já o Gimnasia de Jujuy passou por uma derrota de 3 a 2 para Atlético San Telmo, uma vitória de 2 a 0 sobre o Chacarita, um empate sem gols com o Atlético San Miguel, outro com Deportivo Madryn e uma derrota de 1 a 0 para essa mesma equipe.

VEJA MAIS

Central Córdoba x Gimnasia de Jujuy: prováveis escalações

Córdoba: Sem informações. Técnico: Lucas Pusineri.

Gimnasia: Sem informações. Técnico: Hernán Pellerano.

FICHA TÉCNICA

Central Córdoba x Gimnasia y Esgrima de Jujuy

Copa da Argentina 2026

Local: Estádio Padre Ernesto Martearena, em Salta, Argentina

Data/Horário: 11 de fevereiro de 2026, 21h15