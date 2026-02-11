Central Córdoba x Gimnasia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (11) pela Copa Argentina Central Córdoba e Gimnasia de Jujuy jogam pela Copa da Argentina hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Thalles Leal 11.02.26 20h15 O Central Córdoba vem de uma vitória de 1 a 0 sobre o Unión de Santa Fe (X/ @sudamericana) Central Córdoba x Gimnasia de Jujuy disputam hoje, quarta-feira (11/02), as semifinais da Copa Argentina 2026. O jogo inicia às 21h15 (horário de Brasília), no Estádio Padre Ernesto Martearena, em Salta, Argentina. Confira os horários e onde assistir ao vivo: Onde assistir Central Córdoba x Gimnasia de Jujuy ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela XSports, a partir das 21h15 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Em suas últimas partidas, o Central Córdoba registrou uma derrota de 2 a 0 para o Vélez Sarsfiel, outra de 1 a 0 para o Gimnasia Mendoza, um empate sem gols com o Tucumán, uma derrota de 1 a 0 para o San Lorenzo e uma vitória de 1 a 0 sobre o Unión de Santa Fe. Já o Gimnasia de Jujuy passou por uma derrota de 3 a 2 para Atlético San Telmo, uma vitória de 2 a 0 sobre o Chacarita, um empate sem gols com o Atlético San Miguel, outro com Deportivo Madryn e uma derrota de 1 a 0 para essa mesma equipe. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (11/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores da América, Copa da Itália e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quarta-feira Central Córdoba x Gimnasia de Jujuy: prováveis escalações Córdoba: Sem informações. Técnico: Lucas Pusineri. Gimnasia: Sem informações. Técnico: Hernán Pellerano. FICHA TÉCNICA Central Córdoba x Gimnasia y Esgrima de Jujuy Copa da Argentina 2026 Local: Estádio Padre Ernesto Martearena, em Salta, Argentina Data/Horário: 11 de fevereiro de 2026, 21h15 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Central Córdoba Gimnasia de Jujuy jogos de hoje Copa Argentina 2026 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (12/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores da América, Copa del Rey, Premier League e Campeonato Saudita movimentam o futebol nesta quinta-feira 12.02.26 7h00 Campeonato Brasileiro São Paulo x Grêmio: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (11/02) pelo Brasileirão São Paulo e Grêmio jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 11.02.26 20h30 Campeonato Brasileiro Vasco x Bahia: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (11/02) pelo Brasileirão Vasco da Gama e Bahia jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 11.02.26 20h30 Copa Libertadores da América Alianza Lima x 2 de Mayo: onde assistir e escalações do jogo hoje (11/02) pela Libertadores Alianza Lima e 2 de Mayo jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 11.02.26 20h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Remo emite nota e exige 'responsabilidade' da arbitragem, após partida contra Galo; saiba mais Leão Azul não gostou da atuação da arbitragem em jogo contra o Atlético-MG 11.02.26 23h52 FUTEBOL Técnico do Paysandu avalia derrota para o Cametá e diz: 'estamos longe do ideal' Júnior Rocha lamentou a derrota que deixou o Papão longe da ponta da tabela 11.02.26 23h26 Futebol Menos de 24 horas depois da Série A, Remo visita o Castanhal pelo Parazão Equipe azulina deve utilizar equipe alternativa diante do Japiim por aperto no calendário. 12.02.26 7h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (12/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores da América, Copa del Rey, Premier League e Campeonato Saudita movimentam o futebol nesta quinta-feira 12.02.26 7h00