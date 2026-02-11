Paysandu visita o Cametá de olho na liderança do Campeonato Paraense Duelo é entre o segundo e terceiro colocado da tabela do Parazão O Liberal 11.02.26 8h43 Papão é o terceiro colocado e pode fechar a rodada na liderança (Jorge Luís Totti/Paysandu) Paysandu e Cametá se enfrentam nesta quarta-feira (11), às 20h, no Parque do Bacurau, em Cametá, pela quinta rodada do Campeonato Paraense, em um duelo direto pela parte de cima da tabela. As duas equipes chegam embaladas: o Papão vem de uma atuação elogiada no clássico Re-Pa, enquanto o Mapará ganhou moral após vencer o São Francisco fora de casa, em Belterra, por 2 a 1. O Paysandu ocupa a terceira colocação, com sete pontos, e deixou boa impressão no empate diante do Remo, sobretudo no primeiro tempo, quando foi superior ao rival. A equipe comandada por Júnior Rocha mostrou intensidade, organização defensiva e capacidade de criação, com destaque para Marcinho, Ítalo e Kleiton Pego, que devem iniciar novamente entre os titulares. Kauã Hinkel, outro nome que se sobressaiu no clássico, também aparece como peça importante. A principal baixa é o volante Brian Macapá, suspenso após a expulsão no Re-Pa. Em compensação, o goleiro Jean Drosnick retorna e deve reassumir a posição após desfalcar o time no clássico. O time do Papão de hoje deve ter como base o utilizado por Junior Rocha no clássico, com Edilson na lateral-direita e o uruguaio Bonifazi devendo ser o dono da lateral-esquerda, principalmente após estreia muito elogiada contra o Leão, onde conseguiu ser intenso na marcação e no apoio ao ataque durante praticamente quase todo o jogo. Na zaga, a dupla Castro e Quintana deve ser mantida, com o uruguaio como capitão da equipe do Lobo. Para o lugar de Brian, suspenso, Júnior Rocha deve optar por Thalyson, outra cria da base que teve boa exibição ao ser acionado contra o Remo. VEJA MAIS Presidente do Paysandu afirma que não recebeu proposta do Palmeiras pelo atacante Thalyson Márcio Tuma conversou com a equipe de O Liberal afirmou que o clube não existe proposta de R$900 mil pelo jogador Atacante fala sobre estreia no Re-Pa um dia após primeiro treino com o Paysandu: 'Honrado' Apresentado após estrear no clássico, Thayllon destaca a intensidade do Re-Pa, a força do grupo bicolor e mira o acesso na Série C FPF libera áudios do VAR do Re-Pa e árbitro explica gol anulado do Paysandu: ‘Ele ganha vantagem’ Segundo o VAR , houve impedimento na origem da jogada que terminou com gol de Ítalo, quando jogo estava empatado em 0 a 0. Do outro lado, o Cametá chega ainda mais pressionando a tabela. Com oito pontos, o Mapará é o segundo colocado, empatado em pontuação com o líder Remo, mas atrás no saldo de gols. Na última rodada, a equipe mostrou força como visitante ao bater o São Francisco por 2 a 1. Luciano Taboca foi o grande destaque da partida, marcando os dois gols do Cametá, ambos em jogadas de bola parada. Germano participou da construção ofensiva, enquanto Tupã foi decisivo ao cobrar a falta que originou o gol da vitória. O resultado reforçou a competitividade do time cametaense, que agora joga em casa com a possibilidade de assumir, ao menos provisoriamente, a liderança do campeonato — cenário que também interessa ao Paysandu, já que o Remo entra em campo apenas na quinta-feira. O confronto no Parque do Bacurau reúne dois times em bom momento e com ambições claras na competição. Para o Paysandu, é a chance de transformar a boa atuação no clássico em resultado. Para o Cametá, a oportunidade de confirmar a força demonstrada fora de casa e seguir entre os protagonistas do Parazão, de olho em uma vaga na segunda fase da competição. Ficha técnica Cametá x Paysandu Campeonato Paraense – 5ª rodada Data: Quarta-feira, 11 de fevereiro de 2026 Horário: 20h Local: Parque do Bacurau, Cametá (PA) Arbitragem: ainda não divulgada no site da FPF Prováveis escalações: Paysandu:Jean Drosnick; Edilson, Quintana, Castro, Bonifazi; Thalyson, Marcinho, Kauã Hinkel; Kleiton Pego, Ítalo e Danilo Peu (Thaylon). Técnico: Júnior Rocha Cametá: João Gabriel; Gabriel Vigia, Daniel Dede, Hyago, Guly; Luciano Taboca, Tauã Filipe, Tiago Índio, L. Sampaio, Germano e Fidel. Técnico: Rogerinho Gameleira Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU futebol Paysandu visita o Cametá de olho na liderança do Campeonato Paraense Duelo é entre o segundo e terceiro colocado da tabela do Parazão 11.02.26 8h43 FUTEBOL Presidente do Paysandu afirma que não recebeu proposta do Palmeiras pelo atacante Thalyson Márcio Tuma conversou com a equipe de O Liberal afirmou que o clube não existe proposta de R$900 mil pelo jogador 10.02.26 14h33 THAYLLONJ Atacante fala sobre estreia no Re-Pa um dia após primeiro treino com o Paysandu: 'Honrado' Apresentado após estrear no clássico, Thayllon destaca a intensidade do Re-Pa, a força do grupo bicolor e mira o acesso na Série C 09.02.26 19h54 futebol Árbitro fica ferido após ser atingido por pedra arremessada da torcida do Paysandu no Re-Pa O episódio foi registrado na súmula da partida, que também detalhou o arremesso de outros objetos do setor destinado à torcida do Paysandu 09.02.26 11h32 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (11/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores da América, Copa da Itália e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quarta-feira 11.02.26 7h00 Futebol Remo rescinde contrato com Yago Ferreira, que não chegou a estrear pelo clube Jogador foi indicação do ex-executivo Marcos Braz e deixa o Baenão sem entrar em campo 09.02.26 17h44 Futebol Tuna Luso enfrenta o São Francisco e busca sequência positiva no Parazão Partida abre a 5ª rodada do Campeonato Paraense nesta quarta-feira, às 15h30, no Estrelão 11.02.26 7h30 futebol Remo e Atlético-MG se enfrentam em busca da primeira vitória na Série A Partida ocorre nesta quarta-feira (11), em Belo Horizonte, às 20h 11.02.26 8h00