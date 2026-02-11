Paysandu visita o Cametá de olho na liderança do Campeonato Paraense

Paysandu e Cametá se enfrentam nesta quarta-feira (11), às 20h, no Parque do Bacurau, em Cametá, pela quinta rodada do Campeonato Paraense, em um duelo direto pela parte de cima da tabela. As duas equipes chegam embaladas: o Papão vem de uma atuação elogiada no clássico Re-Pa, enquanto o Mapará ganhou moral após vencer o São Francisco fora de casa, em Belterra, por 2 a 1.

O Paysandu ocupa a terceira colocação, com sete pontos, e deixou boa impressão no empate diante do Remo, sobretudo no primeiro tempo, quando foi superior ao rival. A equipe comandada por Júnior Rocha mostrou intensidade, organização defensiva e capacidade de criação, com destaque para Marcinho, Ítalo e Kleiton Pego, que devem iniciar novamente entre os titulares. Kauã Hinkel, outro nome que se sobressaiu no clássico, também aparece como peça importante. A principal baixa é o volante Brian Macapá, suspenso após a expulsão no Re-Pa. Em compensação, o goleiro Jean Drosnick retorna e deve reassumir a posição após desfalcar o time no clássico.

O time do Papão de hoje deve ter como base o utilizado por Junior Rocha no clássico, com Edilson na lateral-direita e o uruguaio Bonifazi devendo ser o dono da lateral-esquerda, principalmente após estreia muito elogiada contra o Leão, onde conseguiu ser intenso na marcação e no apoio ao ataque durante praticamente quase todo o jogo. Na zaga, a dupla Castro e Quintana deve ser mantida, com o uruguaio como capitão da equipe do Lobo. Para o lugar de Brian, suspenso, Júnior Rocha deve optar por Thalyson, outra cria da base que teve boa exibição ao ser acionado contra o Remo.

VEJA MAIS

Do outro lado, o Cametá chega ainda mais pressionando a tabela. Com oito pontos, o Mapará é o segundo colocado, empatado em pontuação com o líder Remo, mas atrás no saldo de gols. Na última rodada, a equipe mostrou força como visitante ao bater o São Francisco por 2 a 1. Luciano Taboca foi o grande destaque da partida, marcando os dois gols do Cametá, ambos em jogadas de bola parada. Germano participou da construção ofensiva, enquanto Tupã foi decisivo ao cobrar a falta que originou o gol da vitória. O resultado reforçou a competitividade do time cametaense, que agora joga em casa com a possibilidade de assumir, ao menos provisoriamente, a liderança do campeonato — cenário que também interessa ao Paysandu, já que o Remo entra em campo apenas na quinta-feira.

O confronto no Parque do Bacurau reúne dois times em bom momento e com ambições claras na competição. Para o Paysandu, é a chance de transformar a boa atuação no clássico em resultado. Para o Cametá, a oportunidade de confirmar a força demonstrada fora de casa e seguir entre os protagonistas do Parazão, de olho em uma vaga na segunda fase da competição.

Ficha técnica

Cametá x Paysandu

Campeonato Paraense – 5ª rodada

Data: Quarta-feira, 11 de fevereiro de 2026

Horário: 20h

Local: Parque do Bacurau, Cametá (PA)

Arbitragem: ainda não divulgada no site da FPF

Prováveis escalações:

Paysandu:Jean Drosnick; Edilson, Quintana, Castro, Bonifazi; Thalyson, Marcinho, Kauã Hinkel; Kleiton Pego, Ítalo e Danilo Peu (Thaylon). Técnico: Júnior Rocha

Cametá: João Gabriel; Gabriel Vigia, Daniel Dede, Hyago, Guly; Luciano Taboca, Tauã Filipe, Tiago Índio, L. Sampaio, Germano e Fidel. Técnico: Rogerinho Gameleira