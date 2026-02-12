Corinthians x Bragantino: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (12/02) pelo Brasileirão

Corinthians x RB Bragantino disputam hoje, quinta-feira (12/02), a 3° rodada do Campeonato Brasileiro 2026. O jogo tem início às 20h (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo (SP). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Corinthians x Bragantino ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere, a partir das 20h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Até agora, o Corinthians jogou apenas uma partida pelo Brasileirão, que terminou com sua derrota de 2 a 1 para o Bahia.

Já o Red Bull Bragantino passou por duas vitórias de 1 a 0 sobre o Coritiba e o Atlético Mineiro.

VEJA MAIS

Corinthians x RB Bragantino: prováveis escalações

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, André, Matheus Pereira e Breno Bidon; Memphis Depay e Yuri Alberto. Técnico: Dorival Júnior.

Bragantino: Cleiton; Andres Hurtado, Pedro Henrique, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Gabriel, Matheus Fernandes e Gustavo Neves; Lucas Barbosa, Henry Mosquera e Isidro Pitta. Técnico: Vagner Mancini.

FICHA TÉCNICA

Corinthians x Red Bull Bragantino

Campeonato Brasileiro (Brasileirão) 2026

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Data/Horário: 12 de fevereiro de 2026, 20h