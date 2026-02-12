Corinthians x Bragantino: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (12/02) pelo Brasileirão Corinthians e Bragantino jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Thalles Leal 12.02.26 19h00 O Bragantino vem de uma vitória de 1 a 0 sobre o Atlético Mineiro (Ari Ferreira/ Red Bull Bragantino) Corinthians x RB Bragantino disputam hoje, quinta-feira (12/02), a 3° rodada do Campeonato Brasileiro 2026. O jogo tem início às 20h (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo (SP). Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Corinthians x Bragantino ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere, a partir das 20h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Até agora, o Corinthians jogou apenas uma partida pelo Brasileirão, que terminou com sua derrota de 2 a 1 para o Bahia. Já o Red Bull Bragantino passou por duas vitórias de 1 a 0 sobre o Coritiba e o Atlético Mineiro. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (12/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores da América, Copa del Rey, Premier League e Campeonato Saudita movimentam o futebol nesta quinta-feira Athletico-PR x Santos: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (12/02) pelo Brasileirão Athletico PR e Santos jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Fluminense x Botafogo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (12/02) pelo Brasileirão Fluminense e Botafogo jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Corinthians x RB Bragantino: prováveis escalações Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, André, Matheus Pereira e Breno Bidon; Memphis Depay e Yuri Alberto. Técnico: Dorival Júnior. Bragantino: Cleiton; Andres Hurtado, Pedro Henrique, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Gabriel, Matheus Fernandes e Gustavo Neves; Lucas Barbosa, Henry Mosquera e Isidro Pitta. Técnico: Vagner Mancini. FICHA TÉCNICA Corinthians x Red Bull Bragantino Campeonato Brasileiro (Brasileirão) 2026 Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP) Data/Horário: 12 de fevereiro de 2026, 20h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Corinthians Red Bull Bragantino jogos de hoje campeonato brasileiro Brasileirão 2026 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Brasileiro Internacional x Palmeiras: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (12/02) pelo Brasileirão Internacional e Palmeiras jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 12.02.26 20h30 Copa Libertadores da América U Católica x Juventud: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (12/02) pela Libertadores Universidad Católica (EQU) e Juventud jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 12.02.26 20h30 Campeonato Brasileiro Corinthians x Bragantino: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (12/02) pelo Brasileirão Corinthians e Bragantino jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 12.02.26 19h00 Campeonato Brasileiro Fluminense x Botafogo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (12/02) pelo Brasileirão Fluminense e Botafogo jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 12.02.26 18h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Comentarista da Globo diz que gol do Remo contra o Atlético-MG foi mal anulado Ex-árbitro, Paulo César de Oliveira, discordou da decisão da equipe de arbitragem que invalidou o segundo gol do Leão Azul no jogo 12.02.26 11h25 Análise CBF divulga áudios e imagens do VAR em lances polêmicos do jogo entre Remo e Atlético-MG Vídeos mostram as análises do toque de braço no gol anulado e validação do terceiro gol do Galo 12.02.26 10h44 FUTEBOL Remo emite nota e exige 'responsabilidade' da arbitragem, após partida contra Galo; saiba mais Leão Azul não gostou da atuação da arbitragem em jogo contra o Atlético-MG 11.02.26 23h52 romance Ex-piloto, Schumacher anuncia noivado com francês após 2 anos de relacionamento O casal também destacou que não comentará detalhes sobre a vida pessoal. Ralf Schumacher é irmão mais novo de Michael Schumacher, também ex-piloto de Fórmula 1 12.02.26 15h31