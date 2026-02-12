Brentford x Arsenal: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (12/02) pela Premier League Brentford e Arsenal jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Thalles Leal 12.02.26 16h00 O Arsenal soma 17 pontos a mais que o Brentford na Premier League (X/ @Arsenal) Brentford x Arsenal disputam hoje, quinta-feira (12/02), a 26° rodada da Premier League. O jogo será realizado às 17h (horário de Brasília), no Gtech Community Stadium, em Brentford, Inglaterra. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Brentford x Arsenal ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 2 e pela Disney+, a partir das 17h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Arsenal lidera a Premier League e acumula 17 vitórias, 5 empates, 3 derrotas, 49 gols marcados e 17 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o Brentford ocupa a 7° posição com 12 vitórias, 3 empates, 10 derrotas, 39 gols marcados e 34 gols sofridos. O time passou por 3 vitórias e 2 derrotas nas últimas rodadas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (12/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores da América, Copa del Rey, Premier League e Campeonato Saudita movimentam o futebol nesta quinta-feira Atlético Madrid x Barcelona: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (12) pela Copa del Rey Atlético de Madrid e Barcelona jogam pela Copa do Rei da Espanha hoje; veja as formações e onde assistir o jogo de hoje Brentford x Arsenal: prováveis escalações Brentford: Kelleher; Kayode, Van den Berg, Ajer, Henry; Janelt, Henderson; Ouattara, Jensen, Lewis-Potter; Igor Thiago. Técnico: Keith Andrews. Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori; Havertz, Zubimendi, Rice; Madueke, Gyökeres, Gabriel Martinelli. Técnico: Mikel Arteta. FICHA TÉCNICA Brentford x Arsenal Campeonato Inglês - Premier League Local: Gtech Community Stadium, em Brentford, Inglaterra Data/Horário: 12 de fevereiro de 2026, 17h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Brentford Arsenal Premier League jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Brasileiro Internacional x Palmeiras: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (12/02) pelo Brasileirão Internacional e Palmeiras jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 12.02.26 20h30 Copa Libertadores da América U Católica x Juventud: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (12/02) pela Libertadores Universidad Católica (EQU) e Juventud jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 12.02.26 20h30 Campeonato Brasileiro Corinthians x Bragantino: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (12/02) pelo Brasileirão Corinthians e Bragantino jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 12.02.26 19h00 Campeonato Brasileiro Fluminense x Botafogo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (12/02) pelo Brasileirão Fluminense e Botafogo jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 12.02.26 18h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Comentarista da Globo diz que gol do Remo contra o Atlético-MG foi mal anulado Ex-árbitro, Paulo César de Oliveira, discordou da decisão da equipe de arbitragem que invalidou o segundo gol do Leão Azul no jogo 12.02.26 11h25 Análise CBF divulga áudios e imagens do VAR em lances polêmicos do jogo entre Remo e Atlético-MG Vídeos mostram as análises do toque de braço no gol anulado e validação do terceiro gol do Galo 12.02.26 10h44 FUTEBOL Remo emite nota e exige 'responsabilidade' da arbitragem, após partida contra Galo; saiba mais Leão Azul não gostou da atuação da arbitragem em jogo contra o Atlético-MG 11.02.26 23h52 Poderia ter sido melhor Osorio lamenta empate no fim, mas exalta competitividade do Remo: 'É uma equipe em formação' Técnico azulino destacou que o time precisa 'aprender' a jogar com o placar a seu favor, mas demostrou otimismo com a evolução da equipe 12.02.26 9h32