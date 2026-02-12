Brentford x Arsenal: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (12/02) pela Premier League

Brentford x Arsenal disputam hoje, quinta-feira (12/02), a 26° rodada da Premier League. O jogo será realizado às 17h (horário de Brasília), no Gtech Community Stadium, em Brentford, Inglaterra. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Brentford x Arsenal ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 2 e pela Disney+, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Arsenal lidera a Premier League e acumula 17 vitórias, 5 empates, 3 derrotas, 49 gols marcados e 17 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota.

Já o Brentford ocupa a 7° posição com 12 vitórias, 3 empates, 10 derrotas, 39 gols marcados e 34 gols sofridos. O time passou por 3 vitórias e 2 derrotas nas últimas rodadas.

Brentford x Arsenal: prováveis escalações

Brentford: Kelleher; Kayode, Van den Berg, Ajer, Henry; Janelt, Henderson; Ouattara, Jensen, Lewis-Potter; Igor Thiago. Técnico: Keith Andrews.

Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori; Havertz, Zubimendi, Rice; Madueke, Gyökeres, Gabriel Martinelli. Técnico: Mikel Arteta.

FICHA TÉCNICA

Brentford x Arsenal

Campeonato Inglês - Premier League

Local: Gtech Community Stadium, em Brentford, Inglaterra

Data/Horário: 12 de fevereiro de 2026, 17h