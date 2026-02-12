Athletico-PR x Santos: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (12/02) pelo Brasileirão Athletico PR e Santos jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Thalles Leal 12.02.26 18h00 O Santos vem de um empate de 1 a 1 com o São Paulo (Raul Barreta/ Santos FC) Athletico PR x Santos disputam hoje, quinta-feira (12/02), a 3° rodada do Campeonato Brasileiro 2026. O jogo está programado para as 19h (horário de Brasília), no Estádio Mário Celso Petraglia, em Curitiba (PR). Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Athletico x Santos ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, a partir das 19h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Athletico Paranaense jogou apenas uma partida contra o Internacional, que terminou com a sua vitória por 1 a 0. Já o Santos passou por uma derrota de 4 a 2 para a Chapecoense e por um empate de 1 a 1 com o São Paulo. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (12/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores da América, Copa del Rey, Premier League e Campeonato Saudita movimentam o futebol nesta quinta-feira Athletico (PR) x Santos: prováveis escalações Athletico: Santos; Terán, Arthur Dias e Esquivel; Benavídez, Portilla, Zapelli e Léo Derik (Luiz Gustavo); Mendoza, Julimar e Viveros. Técnico: Odair Hellmann. Santos: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Zé Ivaldo, Luan Peres e Escobar; João Schmidt, Gabriel Menino e Miguelito (Gabriel Bontempo); Barreal, Thaciano e Rony. Técnico: Juan Pablo Vojvoda. FICHA TÉCNICA Athletico Paranaense x Santos Campeonato Brasileiro (Brasileirão) 2026 Local: Estádio Mário Celso Petraglia, em Curitiba (PR) Data/Horário: 12 de fevereiro de 2026, 19h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave santos Athletico-PR jogos de hoje campeonato brasileiro Brasileirão 2026 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Brasileiro Internacional x Palmeiras: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (12/02) pelo Brasileirão Internacional e Palmeiras jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 12.02.26 20h30 Copa Libertadores da América U Católica x Juventud: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (12/02) pela Libertadores Universidad Católica (EQU) e Juventud jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 12.02.26 20h30 Campeonato Brasileiro Corinthians x Bragantino: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (12/02) pelo Brasileirão Corinthians e Bragantino jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 12.02.26 19h00 Campeonato Brasileiro Fluminense x Botafogo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (12/02) pelo Brasileirão Fluminense e Botafogo jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 12.02.26 18h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Comentarista da Globo diz que gol do Remo contra o Atlético-MG foi mal anulado Ex-árbitro, Paulo César de Oliveira, discordou da decisão da equipe de arbitragem que invalidou o segundo gol do Leão Azul no jogo 12.02.26 11h25 Análise CBF divulga áudios e imagens do VAR em lances polêmicos do jogo entre Remo e Atlético-MG Vídeos mostram as análises do toque de braço no gol anulado e validação do terceiro gol do Galo 12.02.26 10h44 FUTEBOL Remo emite nota e exige 'responsabilidade' da arbitragem, após partida contra Galo; saiba mais Leão Azul não gostou da atuação da arbitragem em jogo contra o Atlético-MG 11.02.26 23h52 Poderia ter sido melhor Osorio lamenta empate no fim, mas exalta competitividade do Remo: 'É uma equipe em formação' Técnico azulino destacou que o time precisa 'aprender' a jogar com o placar a seu favor, mas demostrou otimismo com a evolução da equipe 12.02.26 9h32