Athletico-PR x Santos: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (12/02) pelo Brasileirão

Athletico PR x Santos disputam hoje, quinta-feira (12/02), a 3° rodada do Campeonato Brasileiro 2026. O jogo está programado para as 19h (horário de Brasília), no Estádio Mário Celso Petraglia, em Curitiba (PR). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Athletico x Santos ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Athletico Paranaense jogou apenas uma partida contra o Internacional, que terminou com a sua vitória por 1 a 0.

Já o Santos passou por uma derrota de 4 a 2 para a Chapecoense e por um empate de 1 a 1 com o São Paulo.

Athletico (PR) x Santos: prováveis escalações

Athletico: Santos; Terán, Arthur Dias e Esquivel; Benavídez, Portilla, Zapelli e Léo Derik (Luiz Gustavo); Mendoza, Julimar e Viveros. Técnico: Odair Hellmann.

Santos: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Zé Ivaldo, Luan Peres e Escobar; João Schmidt, Gabriel Menino e Miguelito (Gabriel Bontempo); Barreal, Thaciano e Rony. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

FICHA TÉCNICA

Athletico Paranaense x Santos

Campeonato Brasileiro (Brasileirão) 2026

Local: Estádio Mário Celso Petraglia, em Curitiba (PR)

Data/Horário: 12 de fevereiro de 2026, 19h