Osorio lamenta empate no fim, mas exalta competitividade do Remo: 'É uma equipe em formação'

O Remo fez um jogo duro e bem disputado com o Atlético-MG fora de casa, na noite da última quarta-feira (11), pela Série A. Atrás do placar por duas vezes, o clube buscou o empate e a virada em dois momentos, mas, no último minuto da partida, cedeu um gol e terminou o duelo com o Galo empatado por 3 a 3. Com isso, o time azulino volta para casa com um ponto na mala e o sentimento de que poderia ter sido mais. Após o confronto, o treinador Juan Carlos Osorio analisou a partida.

Em coletiva, o técnico destacou o nível da equipe alvinegra, disse que o resultado, pela forma como foi consolidado, o deixa triste, mas também ressaltou que o jogo demonstra a competitividade do time azulino.

"Entrar em campo, marcar três gols e levar um no último minuto, um gol por uma margem muito pequena, nos deixa tristes com o resultado, mas, devido ao desempenho da equipe, estamos animados e otimistas de que continuaremos a melhorar", declarou Osorio.

O técnico ainda ressaltou que o time do Remo não está completamente fechado e ainda tem muito a evoluir. Segundo ele, a equipe precisa "aprender" a jogar com o placar a seu favor.

"É uma equipe em formação. No último jogo [contra o Mirassol], estávamos vencendo por dois gols e não conseguimos segurar. Hoje, jogando fora de casa, também estávamos vencendo por um gol e não conseguimos manter a vantagem. Estamos aprendendo a jogar com vantagem no placar e, repito, como é uma equipe em formação, acho que vamos melhorar muito em todas as áreas, principalmente nas bolas paradas. Já sofremos três gols de bola parada em todos os jogos do Brasileirão", apontou o treinador.

"Vamos corrigir isso, vamos trabalhar nisso. Mas acho que, em jogo aberto, estamos muito equilibrados com todos os rivais. Controlamos os jogos e, por vezes, dominamos", completou.

Agora, o Remo volta a jogar pela Série A do Campeonato Brasileiro na quarta-feira (25), pela quarta rodada, contra o Internacional-RS. A partida será no Mangueirão, às 19h.