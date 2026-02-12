Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Osorio lamenta empate no fim, mas exalta competitividade do Remo: 'É uma equipe em formação'

Técnico azulino destacou que o time precisa 'aprender' a jogar com o placar a seu favor, mas demostrou otimismo com a evolução da equipe

O Liberal
fonte

Remo somou um ponto fora de casa (Samara Miranda / Remo)

O Remo fez um jogo duro e bem disputado com o Atlético-MG fora de casa, na noite da última quarta-feira (11), pela Série A. Atrás do placar por duas vezes, o clube buscou o empate e a virada em dois momentos, mas, no último minuto da partida, cedeu um gol e terminou o duelo com o Galo empatado por 3 a 3. Com isso, o time azulino volta para casa com um ponto na mala e o sentimento de que poderia ter sido mais. Após o confronto, o treinador Juan Carlos Osorio analisou a partida.

Em coletiva, o técnico destacou o nível da equipe alvinegra, disse que o resultado, pela forma como foi consolidado, o deixa triste, mas também ressaltou que o jogo demonstra a competitividade do time azulino.

"Entrar em campo, marcar três gols e levar um no último minuto, um gol por uma margem muito pequena, nos deixa tristes com o resultado, mas, devido ao desempenho da equipe, estamos animados e otimistas de que continuaremos a melhorar", declarou Osorio.

Remo leva gol no último lance e fica no empate com o Atlético-MG
Leão ficou no 3 a 3 com o Galo, em duelo válido pela quarta rodada Brasileirão, deixando em Belo Horizonte a sensação de que o resultado poderia ter sido ainda maior.

Remo emite nota e exige 'responsabilidade' da arbitragem, após partida contra Galo; saiba mais
Leão Azul não gostou da atuação da arbitragem em jogo contra o Atlético-MG

O técnico ainda ressaltou que o time do Remo não está completamente fechado e ainda tem muito a evoluir. Segundo ele, a equipe precisa "aprender" a jogar com o placar a seu favor.

"É uma equipe em formação. No último jogo [contra o Mirassol], estávamos vencendo por dois gols e não conseguimos segurar. Hoje, jogando fora de casa, também estávamos vencendo por um gol e não conseguimos manter a vantagem. Estamos aprendendo a jogar com vantagem no placar e, repito, como é uma equipe em formação, acho que vamos melhorar muito em todas as áreas, principalmente nas bolas paradas. Já sofremos três gols de bola parada em todos os jogos do Brasileirão", apontou o treinador.

"Vamos corrigir isso, vamos trabalhar nisso. Mas acho que, em jogo aberto, estamos muito equilibrados com todos os rivais. Controlamos os jogos e, por vezes, dominamos", completou.

Agora, o Remo volta a jogar pela Série A do Campeonato Brasileiro na quarta-feira (25), pela quarta rodada, contra o Internacional-RS. A partida será no Mangueirão, às 19h.

