Al Quadisiya x Neom: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (12/02) pelo Campeonato Saudita Al Qadsiah e Neom jogam pela Série A saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo Thalles Leal 12.02.26 13h30 Al Quadisiya soma 16 pontos a mais que o Neom na Série A saudita (X/ @AlQadsiahEN) Al-Qadsiah x Neom disputam hoje, quinta-feira (12/02), a 22° rodada do Campeonato Saudita. O jogo começa às 14h30 (horário de Brasília), no Estádio Príncipe Sultan bin Abdulaziz, em Abha, Arábia Saudita. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Al-Quadisiya x Neom ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 14h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Neom é o 8° colocado do Campeonato Saudita com 8 vitórias, 4 empates, 8 derrotas, 26 gols marcados e 29 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já Al Quadisiya está em 4° lugar e acumula um total de 13 vitórias, 5 empates, 2 derrotas, 45 gols marcados e 19 gols sofridos. O time está invicto há 11 rodadas da Série A saudita. Al Quadisiyah x Neom: prováveis escalações Al Quadisiya: Sem informações. Neom: Sem informações. FICHA TÉCNICA Al Quadisiya x Neom Campeonato Saudita Local: Estádio Príncipe Sultan bin Abdulaziz, em Abha, Arábia Saudita Data/Horário: 12 de fevereiro de 2026, 14h30