Al Quadisiya x Neom: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (12/02) pelo Campeonato Saudita

Al-Qadsiah x Neom disputam hoje, quinta-feira (12/02), a 22° rodada do Campeonato Saudita. O jogo começa às 14h30 (horário de Brasília), no Estádio Príncipe Sultan bin Abdulaziz, em Abha, Arábia Saudita. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Al-Quadisiya x Neom ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 14h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Neom é o 8° colocado do Campeonato Saudita com 8 vitórias, 4 empates, 8 derrotas, 26 gols marcados e 29 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota.

Já Al Quadisiya está em 4° lugar e acumula um total de 13 vitórias, 5 empates, 2 derrotas, 45 gols marcados e 19 gols sofridos. O time está invicto há 11 rodadas da Série A saudita.

Al Quadisiyah x Neom: prováveis escalações

Al Quadisiya: Sem informações.

Neom: Sem informações.

FICHA TÉCNICA

Al Quadisiya x Neom

Campeonato Saudita

Local: Estádio Príncipe Sultan bin Abdulaziz, em Abha, Arábia Saudita

Data/Horário: 12 de fevereiro de 2026, 14h30