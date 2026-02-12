Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Capitão Poço e Águia empatam e ultrapassam o Paysandu na tabela do Parazão

Equipes empataram em 1 a 1 em gols oriundos de cobranças de escanteios

O Liberal
fonte

Duelo ocorreu na cidade de Capitão Poço (PA) (Reprodução / Youtube / Águia TV)

Capitão Poço e Águia jogaram na manhã desta quinta-feira (12), na cidade de capitão Poço (PA), válido pela 5ª rodada do Campeonato Paraense. As equipes empataram em 1 a 1, um resultado que fez os dois clubes subirem na classificação e ultrapassarem o Paysandu na tabela da competição.

Mesmo jogando longe de casa, o Águia tomou a iniciativa e saiu na frente do placar. Cobrança de escanteio do lado esquerdo, a bola viajou até o zagueiro Dedé, que subiu livre, cabeceando para o chão, a bola ainda quicou antes de entrar no canto esquerdo do goleiro do Capitão Poço, aos 23 minutos da primeira etapa.

Jogando em casa e precisando pontuar, a equipe da Laranja Mecânica chegou ao empate. Após cobrança de escanteio do lado esquerdo, a bola chegou em Yan Baldez, que cabeceou, a bola sobrou pra ele mesmo que chutou cruzado, empatando o placar, aos 7 minutos do segundo tempo.

Com o resultado, o as duas equipes chegaram aos 7 pontos e ultrapassaram o Paysandu na tabela. Paysandu, Águia de Marabá e Capitão Poço estão com os mesmos 7 pontos, porém, o clube bicolor perde nos critérios de desempate, ficando na 7ª posição, com o Capitão Poço em 4º e o Águia em 6º. O Paysandu pode perder mais posições, já que Santa Rosa e o São Raimundo, ainda farão seus jogos nessa rodada.

esportes

paysandu

capitão poço x águia de marabá

parazão 2026

futebol

