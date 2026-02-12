Capitão Poço e Águia empatam e ultrapassam o Paysandu na tabela do Parazão Equipes empataram em 1 a 1 em gols oriundos de cobranças de escanteios O Liberal 12.02.26 13h14 Duelo ocorreu na cidade de Capitão Poço (PA) (Reprodução / Youtube / Águia TV) Capitão Poço e Águia jogaram na manhã desta quinta-feira (12), na cidade de capitão Poço (PA), válido pela 5ª rodada do Campeonato Paraense. As equipes empataram em 1 a 1, um resultado que fez os dois clubes subirem na classificação e ultrapassarem o Paysandu na tabela da competição. Mesmo jogando longe de casa, o Águia tomou a iniciativa e saiu na frente do placar. Cobrança de escanteio do lado esquerdo, a bola viajou até o zagueiro Dedé, que subiu livre, cabeceando para o chão, a bola ainda quicou antes de entrar no canto esquerdo do goleiro do Capitão Poço, aos 23 minutos da primeira etapa. VEJA MAIS Cametá vence o Paysandu no Parque do Bacurau e assume a liderança do Parazão Mapará foi soberano na partida, controlou o jogo e venceu com autoridade a equipe bicolor Técnico do Paysandu avalia derrota para o Cametá e diz: 'estamos longe do ideal' Júnior Rocha lamentou a derrota que deixou o Papão longe da ponta da tabela Jogando em casa e precisando pontuar, a equipe da Laranja Mecânica chegou ao empate. Após cobrança de escanteio do lado esquerdo, a bola chegou em Yan Baldez, que cabeceou, a bola sobrou pra ele mesmo que chutou cruzado, empatando o placar, aos 7 minutos do segundo tempo. Com o resultado, o as duas equipes chegaram aos 7 pontos e ultrapassaram o Paysandu na tabela. Paysandu, Águia de Marabá e Capitão Poço estão com os mesmos 7 pontos, porém, o clube bicolor perde nos critérios de desempate, ficando na 7ª posição, com o Capitão Poço em 4º e o Águia em 6º. O Paysandu pode perder mais posições, já que Santa Rosa e o São Raimundo, ainda farão seus jogos nessa rodada. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes paysandu capitão poço x águia de marabá parazão 2026 futebol COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Série A saudita Al Quadisiya x Neom: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (12/02) pelo Campeonato Saudita Al Qadsiah e Neom jogam pela Série A saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo 12.02.26 13h30 FUTEBOL Capitão Poço e Águia empatam e ultrapassam o Paysandu na tabela do Parazão Equipes empataram em 1 a 1 em gols oriundos de cobranças de escanteios 12.02.26 13h14 Série A saudita Dhamk x Al Taawon: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (12/02) pelo Campeonato Saudita Damac e Al Taawon jogam pela Série A saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo 12.02.26 11h45 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (12/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores da América, Copa del Rey, Premier League e Campeonato Saudita movimentam o futebol nesta quinta-feira 12.02.26 7h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Remo emite nota e exige 'responsabilidade' da arbitragem, após partida contra Galo; saiba mais Leão Azul não gostou da atuação da arbitragem em jogo contra o Atlético-MG 11.02.26 23h52 Análise CBF divulga áudios e imagens do VAR em lances polêmicos do jogo entre Remo e Atlético-MG Vídeos mostram as análises do toque de braço no gol anulado e validação do terceiro gol do Galo 12.02.26 10h44 futebol Comentarista da Globo diz que gol do Remo contra o Atlético-MG foi mal anulado Ex-árbitro, Paulo César de Oliveira, discordou da decisão da equipe de arbitragem que invalidou o segundo gol do Leão Azul no jogo 12.02.26 11h25 Poderia ter sido melhor Osorio lamenta empate no fim, mas exalta competitividade do Remo: 'É uma equipe em formação' Técnico azulino destacou que o time precisa 'aprender' a jogar com o placar a seu favor, mas demostrou otimismo com a evolução da equipe 12.02.26 9h32