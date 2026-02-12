Dhamk x Al Taawon: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (12/02) pelo Campeonato Saudita

Damac x Al Taawon disputam hoje, quinta-feira (12/02), a 22° rodada do Campeonato Saudita. O jogo inicia às 12h45 (horário de Brasília), no Estádio Príncipe Sultan bin Abdulaziz, em Abha, Arábia Saudita. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Dhamk x Al-Ittihad ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 12h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Dhamk ocupa a 15° posição da Série A saudita e acumula um total de 1 vitória, 9 empates, 10 derrotas, 14 gols marcados e 35 gols sofridos. O time não vence há 9 rodadas do Campeonato Saudita.

Já Al Taawon está na 5° posição com 12 vitórias, 3 empates, 5 derrotas, 37 gols marcados e 22 gols sofridos. A equipe passou por 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas nas últimas rodadas.

VEJA MAIS

Damac x Al-Taawon: prováveis escalações

Dhamk: Sem informações.

Al Taawon: Sem informações.

FICHA TÉCNICA

Dhamk x Al Taawon

Campeonato Saudita

Local: Estádio Príncipe Sultan bin Abdulaziz, em Abha, Arábia Saudita

Data/Horário: 12 de fevereiro de 2026, 12h45