Atlético Madrid x Barcelona: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (12) pela Copa del Rey Atlético de Madrid e Barcelona jogam pela Copa do Rei da Espanha hoje; veja as formações e onde assistir o jogo de hoje Thalles Leal 12.02.26 16h00 O Barcelona soma 13 pontos a mais que o Atlético Madrid no Campeonato Espanhol (X/ @FCBarcelona) Atlético de Madrid x Barcelona disputam hoje, quinta-feira (12/02), a semifinal da Copa del Rey. O jogo começará às 17h (horário de Brasília), no Camp Nou, Barcelona, Espanha. Confira onde assistir ao vivo e escalações: Onde assistir Atlético x Barcelona ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 17h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Barcelona lidera essa temporada do Campeonato Saudita e acumula 19 vitórias, 1 empate, 3 derrotas, 63 gols marcados e 23 gols sofridos. O time passou por 5 vitórias e 1 derrota em suas últimas partidas. Já o Atlético Madrid ocupa a 3° posição de La Liga com 13 vitórias, 6 empates, 4 derrotas, 38 gols marcados e 18 gols sofridos. A equipe registrou 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas em seus últimos jogos. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (11/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores da América, Copa da Itália e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quarta-feira Bologna x Lazio: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (11/02) pela Coppa Italia Bologna e Lazio jogam as quartas de final da Copa da Itália hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Bayern x RB Leipzig: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (11) pela Copa da Alemanha Bayern de Munique e RB Leipzig jogam pela Copa da Alemanha hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo Atlético de Madrid x Barcelona: prováveis escalações Atlético Madrid: Oblak; Marcos Llorente, Giménez, Hancko e Ruggeri; Giuliano Simeone, Mendoza, Koke e Baena; Lookman e Griezmann. Técnico: Diego Simeone. Barcelona: Joan García; Koundé, Eric García, Cubarsí e Balde; De Jong, Dani Olmo e Fermín López; Lamine Yamal, Lewandowski e Ferran Torres. Técnico: Hans Flick. FICHA TÉCNICA Atlético Madrid x Barcelona Copa del Rey Local: Camp Nou, Barcelona, Espanha Data/Horário: 12 de fevereiro de 2026, 17h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Atlético Madrid Barcelona jogos de hoje Copa del Rey Copa do Rei da Espanha COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Brasileiro Internacional x Palmeiras: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (12/02) pelo Brasileirão Internacional e Palmeiras jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 12.02.26 20h30 Copa Libertadores da América U Católica x Juventud: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (12/02) pela Libertadores Universidad Católica (EQU) e Juventud jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 12.02.26 20h30 Campeonato Brasileiro Corinthians x Bragantino: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (12/02) pelo Brasileirão Corinthians e Bragantino jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 12.02.26 19h00 Campeonato Brasileiro Fluminense x Botafogo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (12/02) pelo Brasileirão Fluminense e Botafogo jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 12.02.26 18h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Comentarista da Globo diz que gol do Remo contra o Atlético-MG foi mal anulado Ex-árbitro, Paulo César de Oliveira, discordou da decisão da equipe de arbitragem que invalidou o segundo gol do Leão Azul no jogo 12.02.26 11h25 Análise CBF divulga áudios e imagens do VAR em lances polêmicos do jogo entre Remo e Atlético-MG Vídeos mostram as análises do toque de braço no gol anulado e validação do terceiro gol do Galo 12.02.26 10h44 FUTEBOL Remo emite nota e exige 'responsabilidade' da arbitragem, após partida contra Galo; saiba mais Leão Azul não gostou da atuação da arbitragem em jogo contra o Atlético-MG 11.02.26 23h52 Poderia ter sido melhor Osorio lamenta empate no fim, mas exalta competitividade do Remo: 'É uma equipe em formação' Técnico azulino destacou que o time precisa 'aprender' a jogar com o placar a seu favor, mas demostrou otimismo com a evolução da equipe 12.02.26 9h32