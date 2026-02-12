Atlético Madrid x Barcelona: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (12) pela Copa del Rey

Atlético de Madrid x Barcelona disputam hoje, quinta-feira (12/02), a semifinal da Copa del Rey. O jogo começará às 17h (horário de Brasília), no Camp Nou, Barcelona, Espanha. Confira onde assistir ao vivo e escalações:

Onde assistir Atlético x Barcelona ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Barcelona lidera essa temporada do Campeonato Saudita e acumula 19 vitórias, 1 empate, 3 derrotas, 63 gols marcados e 23 gols sofridos. O time passou por 5 vitórias e 1 derrota em suas últimas partidas.

Já o Atlético Madrid ocupa a 3° posição de La Liga com 13 vitórias, 6 empates, 4 derrotas, 38 gols marcados e 18 gols sofridos. A equipe registrou 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas em seus últimos jogos.

VEJA MAIS

Atlético de Madrid x Barcelona: prováveis escalações

Atlético Madrid: Oblak; Marcos Llorente, Giménez, Hancko e Ruggeri; Giuliano Simeone, Mendoza, Koke e Baena; Lookman e Griezmann. Técnico: Diego Simeone.

Barcelona: Joan García; Koundé, Eric García, Cubarsí e Balde; De Jong, Dani Olmo e Fermín López; Lamine Yamal, Lewandowski e Ferran Torres. Técnico: Hans Flick.

FICHA TÉCNICA

Atlético Madrid x Barcelona

Copa del Rey

Local: Camp Nou, Barcelona, Espanha

Data/Horário: 12 de fevereiro de 2026, 17h