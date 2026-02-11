Bologna x Lazio: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (11/02) pela Coppa Italia Bologna e Lazio jogam as quartas de final da Copa da Itália hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Thalles Leal 11.02.26 16h00 O Lazio soma apenas 3 pontos a mais que o Bologna na Série A italiana (X/ @BolognaFC1909en) Bologna x Lazio disputam hoje, quarta-feira (11/02), as quartas de final da Copa Itália. O jogo tem início às 17h (horário de Brasília), no Estádio Renato Dall'Ara, em Bolonha, Itália. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Bologna x Lazio ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela SportyNet, incluindo pelo Youtube, a partir das 17h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? No Campeonato Italiano, o Bologna está em 10° lugar e acumula 8 vitórias, 6 empates, 10 derrotas, 32 gols marcados e 31 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Já o Lazio ocupa a 8° posição da competição e soma 8 vitórias, 9 empates, 7 derrotas, 26 gols marcados e 23 gols sofridos. O time passou por 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota nas suas últimas partidas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (11/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores da América, Copa da Itália e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quarta-feira Bayern x RB Leipzig: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (11) pela Copa da Alemanha Bayern de Munique e RB Leipzig jogam pela Copa da Alemanha hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo Manchester City x Fulham: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (11/2) pela Premier League Manchester City e Fulham jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Bologna x Lazio: prováveis escalações Bologna: Ravaglia; Zortea, Casale, Heggem, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Rowe; Castro. Lazio: Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Cancellieri, Maldini, Isaksen. FICHA TÉCNICA Bologna x Lazio Coppa Italia Local: Estádio Renato Dall'Ara, em Bolonha, Itália Data/Horário: 11 de fevereiro de 2026, 17h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Lazio Bologna jogos de hoje Coppa Italia 2026 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (12/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores da América, Copa del Rey, Premier League e Campeonato Saudita movimentam o futebol nesta quinta-feira 12.02.26 7h00 Campeonato Brasileiro São Paulo x Grêmio: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (11/02) pelo Brasileirão São Paulo e Grêmio jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 11.02.26 20h30 Campeonato Brasileiro Vasco x Bahia: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (11/02) pelo Brasileirão Vasco da Gama e Bahia jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 11.02.26 20h30 Copa Libertadores da América Alianza Lima x 2 de Mayo: onde assistir e escalações do jogo hoje (11/02) pela Libertadores Alianza Lima e 2 de Mayo jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 11.02.26 20h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Remo emite nota e exige 'responsabilidade' da arbitragem, após partida contra Galo; saiba mais Leão Azul não gostou da atuação da arbitragem em jogo contra o Atlético-MG 11.02.26 23h52 Futebol Menos de 24 horas depois da Série A, Remo visita o Castanhal pelo Parazão Equipe azulina deve utilizar equipe alternativa diante do Japiim por aperto no calendário. 12.02.26 7h00 FUTEBOL Técnico do Paysandu avalia derrota para o Cametá e diz: 'estamos longe do ideal' Júnior Rocha lamentou a derrota que deixou o Papão longe da ponta da tabela 11.02.26 23h26 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (12/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores da América, Copa del Rey, Premier League e Campeonato Saudita movimentam o futebol nesta quinta-feira 12.02.26 7h00