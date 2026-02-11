Bologna x Lazio: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (11/02) pela Coppa Italia

Bologna x Lazio disputam hoje, quarta-feira (11/02), as quartas de final da Copa Itália. O jogo tem início às 17h (horário de Brasília), no Estádio Renato Dall'Ara, em Bolonha, Itália. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Bologna x Lazio ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela SportyNet, incluindo pelo Youtube, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

No Campeonato Italiano, o Bologna está em 10° lugar e acumula 8 vitórias, 6 empates, 10 derrotas, 32 gols marcados e 31 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas.

Já o Lazio ocupa a 8° posição da competição e soma 8 vitórias, 9 empates, 7 derrotas, 26 gols marcados e 23 gols sofridos. O time passou por 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota nas suas últimas partidas.

Bologna x Lazio: prováveis escalações

Bologna: Ravaglia; Zortea, Casale, Heggem, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Rowe; Castro.

Lazio: Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Cancellieri, Maldini, Isaksen.

FICHA TÉCNICA

Bologna x Lazio

Coppa Italia

Local: Estádio Renato Dall'Ara, em Bolonha, Itália

Data/Horário: 11 de fevereiro de 2026, 17h