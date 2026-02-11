Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Bologna x Lazio: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (11/02) pela Coppa Italia

Bologna e Lazio jogam as quartas de final da Copa da Itália hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

Thalles Leal
fonte

O Lazio soma apenas 3 pontos a mais que o Bologna na Série A italiana (X/ @BolognaFC1909en)

Bologna x Lazio disputam hoje, quarta-feira (11/02), as quartas de final da Copa Itália. O jogo tem início às 17h (horário de Brasília), no Estádio Renato Dall'Ara, em Bolonha, Itália. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Bologna x Lazio ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela SportyNet, incluindo pelo Youtube, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

No Campeonato Italiano, o Bologna está em 10° lugar e acumula 8 vitórias, 6 empates, 10 derrotas, 32 gols marcados e 31 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas.

Já o Lazio ocupa a 8° posição da competição e soma 8 vitórias, 9 empates, 7 derrotas, 26 gols marcados e 23 gols sofridos. O time passou por 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota nas suas últimas partidas.

VEJA MAIS

image Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (11/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo
Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores da América, Copa da Itália e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quarta-feira

image Bayern x RB Leipzig: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (11) pela Copa da Alemanha
Bayern de Munique e RB Leipzig jogam pela Copa da Alemanha hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo

image Manchester City x Fulham: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (11/2) pela Premier League
Manchester City e Fulham jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

Bologna x Lazio: prováveis escalações

BolognaRavaglia; Zortea, Casale, Heggem, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Rowe; Castro.

Lazio: Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Cancellieri, Maldini, Isaksen.

FICHA TÉCNICA
Bologna x Lazio
Coppa Italia
Local: Estádio Renato Dall'Ara, em Bolonha, Itália
Data/Horário: 11 de fevereiro de 2026, 17h

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Lazio

Bologna

jogos de hoje

Coppa Italia 2026
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (12/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores da América, Copa del Rey, Premier League e Campeonato Saudita movimentam o futebol nesta quinta-feira

12.02.26 7h00

Campeonato Brasileiro

São Paulo x Grêmio: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (11/02) pelo Brasileirão

São Paulo e Grêmio jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário

11.02.26 20h30

Campeonato Brasileiro

Vasco x Bahia: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (11/02) pelo Brasileirão

Vasco da Gama e Bahia jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário

11.02.26 20h30

Copa Libertadores da América

Alianza Lima x 2 de Mayo: onde assistir e escalações do jogo hoje (11/02) pela Libertadores

Alianza Lima e 2 de Mayo jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

11.02.26 20h30

MAIS LIDAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Remo emite nota e exige 'responsabilidade' da arbitragem, após partida contra Galo; saiba mais

Leão Azul não gostou da atuação da arbitragem em jogo contra o Atlético-MG

11.02.26 23h52

Futebol

Menos de 24 horas depois da Série A, Remo visita o Castanhal pelo Parazão

Equipe azulina deve utilizar equipe alternativa diante do Japiim por aperto no calendário. 

12.02.26 7h00

FUTEBOL

Técnico do Paysandu avalia derrota para o Cametá e diz: 'estamos longe do ideal'

Júnior Rocha lamentou a derrota que deixou o Papão longe da ponta da tabela

11.02.26 23h26

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (12/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores da América, Copa del Rey, Premier League e Campeonato Saudita movimentam o futebol nesta quinta-feira

12.02.26 7h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda