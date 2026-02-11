Sunderland x Liverpool: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (11/02) pela Premier League

Sunderland x Liverpool disputam hoje, quarta-feira (11/02), a 26° rodada da Premier League. O jogo ocorrerá às 17h15 (horário de Brasília), no Stadium of Light, em Sunderland, Inglaterra. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Sunderland x Liverpool ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 17h15 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Liverpool acumula na Premier League 39 pontos, 11 vitórias, 6 empates, 8 derrotas, 40 gols marcados e 35 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas.

Já o Sunderland soma na competição 36 pontos, 9 vitórias, 9 empates, 7 derrotas, 27 gols marcados e 29 gols sofridos. O time passou por 2 vitórias e 3 derrotas nas últimas rodadas.

Sunderland x Liverpool: prováveis escalações

Sunderland: Roefs; Hume, Mukiele, Ballard, Alderete e Reinildo; Sadiki, Le Fee, Diarra e Talbi; Brobbey. Técnico: Régis Les Bris.

Liverpool: Alisson; Curtis Jones, Konate, Van Dijk e Kerkez; McAllister, Gravenberch e Wirtz; Salah, Ekitike e Gakpo. Técnico: Arne Slot.

FICHA TÉCNICA

Sunderland x Liverpool

Campeonato Inglês - Premier League

Local: Stadium of Light, em Sunderland, Inglaterra

Data/Horário: 11 de fevereiro de 2026, 17h15