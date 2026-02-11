Manchester City x Fulham: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (11/2) pela Premier League

Manchester City x Fulham disputam hoje, quarta-feira (11/02), a 26° rodada da Premier League. O jogo acontece às 16h30 (horário de Brasília), no Estádio Etihad, em Manchester, Inglaterra. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Manchester City x Fulham ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 16h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O City acumula na Premier League um total de 50 pontos, 15 vitórias, 5 empates, 5 derrotas, 51 gols marcados e 24 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota.

Já o Fulham soma apenas 34 pontos, 10 vitórias, 4 empates, 11 derrotas, 35 gols marcados e 37 gols sofridos. O time passou por 2 vitórias e 3 derrotas nas últimas rodadas do Campeonato Inglês.

Manchester City x Fulham: prováveis escalações

City: Donnarumma; Matheus Nunes, Rúben Dias, Marc Guéhi e Aït-Nouri; Rodri; Antoine Semenyo, Bernardo Silva e O'Reilly (Rayan Cherki); Omar Marmoush e Erling Haaland. Técnico: Pep Guardiola.

Fulham: Bernd Leno; Kenny Tete, Jorge Cuenca (Calvin Bassey), Joachim Andersen e Ryan Sessegnon; Sander Berge e Alex Iwobi; Harry Wilson, Emile Smith Rowe e Chukwueze; Raúl Jiménez. Técnico: Marco Silva.

FICHA TÉCNICA

Manchester City x Fulham

Campeonato Inglês - Premier League

Local: Estádio Etihad, em Manchester, Inglaterra

Data/Horário: 11 de fevereiro de 2026, 16h30